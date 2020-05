Bayern und Baden-Württemberg beginnen die zweiwöchige Ferien, in Sachsen-Anhalt enden sie. In Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist der Dienstag, 2. Juni, noch schulfrei. Auch zu Corona-Zeiten bleiben die Staus auf deutschen Autobahnen nicht aus. Nachdem die Grenzkontrollen teilweise gelockert wurden, werden sicherlich einige Familien ihre Pfingstferien im benachbarten Ausland verbringen. Viele ziehen es vor in Deutschland zu bleiben. Inundbeginnen die zweiwöchige Ferien, in Sachsen-Anhalt enden sie. In Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist der Dienstag, 2. Juni, noch schulfrei.

Staugefahr am Freitagnachmittag

Der ADAC warnt vor Staugefahr besonders am Freitagnachmittag und am frühen Abend. Auch der Samstagvormittag und der Pfingstmontag sind von Staus betroffen. Wenn das Wetter am Wochenende schön sein sollte, kommt es auch auf vielen Ausfallstraßen der Städte in die beliebten Naherholungsgebieten zu hohem Verkehrsaufkommen und Verzögerungen.

Die wichtigsten Staustrecken

Fernstraßen von und zur Küste

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München

A1 Köln – Bremen – Hamburg – Lübeck

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berlin

A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Chemnitz – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Darmstadt – Karlsruhe

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Füssen/Reutte

A7 Hamburg – Flensburg

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg – Berlin

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

Die aktuelle Lage an den Grenzen und im Ausland