Es gibt laut RKI neue Erkenntnisse darüber, wie ansteckend geimpfte Menschen sind

Gesundheitsminister Jens Spahn will nun darüber sprechen, wie man alte Freiheiten zurückbekommen könnten

Bereits nächste Woche könnten die Regeln in Kraft treten.

Geimpfte können wie negativ getestete Personen behandelt werden

Der Bericht wurde laut „BamS“ am Samstag an die Länder verschickt. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte das RKI um die Analyse gebeten. Spahn sagte dazu: „Wer vollständig geimpft wurde, kann in Zukunft wie jemand behandelt werden, der negativ getestet wurde.“ Wenn die dritte Welle der Corona-Pandemie gebrochen sei und weitere auf Schnelltests beruhende Öffnungsschritte wie beim Einzelhandel gegangen würden, käme diese Grundsatzentscheidung zum Tragen. „Wir werden diese Erkenntnisse nun zeitnah in Gesprächen mit den Ländern in die Praxis bringen“, sagte der Minister.