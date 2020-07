Camping boomt seit Jahren, doch der Sommer 2020 gibt im Zeichen der sichersten Urlaubsformen und hat immer mehr neue Anhänger. "Abstand zum Urlaubsnachbarn halten, ist für Camper kein Problem.", sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Camping-Portals boomt seit Jahren, doch der Sommer 2020 gibt im Zeichen der Corona-Krise der früher oft belächelten Urlaubsform ein ganz neues Image. Urlaub auf dem Campingplatz gilt im Corona-Sommer als eine derund hat immer mehr neue Anhänger. "zum Urlaubsnachbarn halten, ist fürkein Problem.", sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Camping-Portals camping.info

Mehr Buchungen, mehr Zulassungen von Wohnmobilen

Die Suchanfragen auf dem Portal hätten sich aktuell verdreifacht, daher würden für Juli und August neue Buchungsrekorde in der Campingbranche erwartet, hieß es. Auch die Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen bestätigten den Trend.

Sie stiegen im Mai 2020 um fast 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf über 14.000 Fahrzeuge. Auf über 30 Prozent kletterten die Neuzulassungen von Wohnmobilen. Das Gesamtjahr werde für die Campingplatzbetreiber jedoch nicht mehr aufholbar sein. Zu groß waren die Einbrüche von 57,8 Prozent im Frühjahresgeschäft bis Ende Mai.

Noch freie Plätze auf Campingplätzen in Deutschland und Österreich

"Trotz aktuell hoher Auslastung gibt es auf Campingplätzen in Deutschland und Österreich noch verfügbare Plätze“, weiß Möhrle. Viele Campingplätze seien derzeit telefonisch und per E-Mail kaum noch in der Lage, alle Anfragen zu beantworten. Deswegen empfehle er, auch online anzufragen oder zu buchen.

Das sind die beliebtesten Camping-Ziele

Die Betreiber des Portals haben das aktuelle Suchverhalten ihrer Nutzer ausgewertet. Richteten sich 2019 noch rund 42 Prozent der Anfragen nach Campingplätzen in Deutschland, so sind es in diesem Jahr 66 Prozent der Nutzer, die ihren Campingurlaub im Land verbringen möchten.

Danach folgen mit großem Abstand

Österreich (9 Prozent)

Schweiz (7 Prozent)

Niederlande (4 Prozent)

Kroatien (3 Prozent)

Italien

und Frankreich (2 Prozent).

"Ein Blick über die Grenzen nach Italien, Kroatien und Frankreich lohnt sich daher besonders, entgegen der vergangenen Jahre gibt es hier noch viel Platz auf den Campingplätzen.", fasst Möhrle die aktuelle Situation zusammen.