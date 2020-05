Freude bei den Campern. Seit dem 18.05.2020 haben in den Bundesländern die Campingplätze wieder geöffnet. Wer jetzt aufmacht muss jedoch einige Beschränkungen beachten und sich vorab gut informieren.

Strenge Hygiene- und Schutzauflagen wegen Corona bei Campingplätzen

Was die Hygiene und Schutzauflagen angeht, gibt es in vielen Bundesländern noch keine konkreten Auflagen. So gibt es unterschiedliche Regelungen, die sich oftmals schnell wieder ändern und auch von einzelnen Campingplätzen und Unterkünften unterschiedlich umgesetzt werden. Deshalb ist es ratsam sich immer vor Ort noch einmal genau zu informieren. Aber grundsätzlich müssen alle Campingplatzbetreiber ein Hygienekonzept vorlegen und sich an eine begrenzte Anzahl von Gästen halten. Auf vielen Campingplätzen dürfen etwa nur Campingfahrzeuge, die über ein autarkes Sanitärsystem verfügen. Miet-Wohnwagen dürfen teilweise schon angeboten werden, da diese abgetrennte Sanitärbereiche haben. Teilweise gilt auch die Maskenpflicht.

Corona-Regeln einhalten, um Campingplatz vor möglicher Schließung zu schützen

Abstands- und Hygienemaßnahmen halten, sagt Christian Günther, Geschäftsführer des Um zu verhindern, dass Plätze wieder schließen müssen, sollten sich die Camper unbedingt an diehalten, sagt Christian Günther, Geschäftsführer des Bundesverbands der Campingwirtschaft.

Wegen Corona weniger Camper erlaubt - So ist die Lage auf Campingplätzen

Wegen der Mengenbeschränkung auf den Campingplätzen die in einigen Bundesländern, wie etwa Niedersachsen, auf 50 Prozent gesenkt werden, sind bereits viele Plätze bis weit in den August ausgebucht. Andere Betreiber nehmen Buchungen nur unter Vorbehalt an, da ungewiss ist wie viele Gäste sie aufnehmen dürfen. Ratsam ist es auch sich vor der Anreise sich über die geltenden Vorschriften zu informieren. Wer einfach mal so einen Ausflug plant und auf gut Glück einen Campingplatz ansteuert, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit enttäuscht werden.

Campingplätze kosten oft mehr wegen Corona: „Mit höheren Preisen rechnen“

Einbußen. Auch die Kosten für die Hygienemaßnahmen führen dazu, dass Campinggäste mit höheren Preisen rechnen müssen, so Günther gegenüber dem Für viele Campingplatzbetreiber kam es wegen der Schließungen und den Auslastungsbeschränkungen zu hohen finanziellen. Auch die Kosten für die Hygienemaßnahmen führen dazu, dass Campinggästemüssen, so Günther gegenüber dem NDR.

Zelten auf dem Campingplatz - So ist die aktuelle Lage wegen Corona

Ein Zelturlaub auf den Campingplätzen ist grundsätzlich möglich. Allerdings wird es sicherlich schwer werden, da viel Betreiber ihre Sanitäranlagen aus Hygieneschutzgründen noch nicht wieder geöffnet haben. Wann in den einzelnen Bundesländern Zelturlaub möglich ist, das ist noch völlig unklar.