Das Coronavirus verbreitet sich weiter aus und die die Zahl der Corona-Infizierten weltweit steigt jeden Tag an. Doch laut dem Robert Koch-Institut helfen ganz einfache Hygieneaßnahmen, das Risiko einer Infizierung zu minimieren. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist häufiges und gründliches Händewaschen. Erwachsene sind sich der Gefahr des Virus bewusst. Doch wie kann man Kindern erklären, dass richtiges Händewaschen äußerst wichtig ist? Wir haben Lieder, Experimente und Tricks gesammelt, mit denen Kindern Spaß und das Gefühl der Wichtigkeit der Handhygiene vermittelt werden kann.

Händewaschen nicht vergessen mit Liedern und Songs für Kinder

Kinder lieben Kinderlieder. Wenn diese Kinderlieder bei bestimmten Aktivitäten abgespielt oder mitgesungen werden, dann machen diese noch mehr Spaß. Auch Kinderlieder über das Händewaschen gibt es glücklicherweise. Diese können Eltern helfen, Kindern Spaß am Händewaschen zu vermitteln:

Youtube Kinderlieder, die Spaß am Händewaschen vermitteln

Experiment zeigt Kindern, wie wichtig Händewaschen ist

Das folgende Experiment können Eltern Zuhause ganz einfach nachmachen: Eine Lehrerin aus Miami zeigt ihrer Klasse, wie wichtig die richtige Handhygiene in Zeiten des Coronavirus ist und wie wirksam Seife beim Händewaschen ist. Dafür mischt Amanda Lorenzo Wasser mit Pfefferkörnern. Diese symbolisieren die Viren. Die Kinder sollen zuerst ihre ungewaschenen Finger in das Wasser halten. Das Ergebnis: Die Pfefferkörner bewegten sich nicht. Anschließend tauchen die Kinder ihre Finger zuerst in Seife und danach in den Teller. Und siehe da: Die „Viren“ bewegen sich weg von dem eingeseiften Finger.

Youtube Experiment: So wichtig ist Seife beim Händewaschen

Corona Shuffle: Mama und Tochter singen und tanzen beim Händewaschen

Savannah Guthrie, eine amerikanische Fernsehmoderatorin und Zweifach-Mutter, hat vor Kurzem ein Video von sich und ihrer 5-jährigen Tochter gepostet. Beim „Corona-Shuffle“ singen die beiden zu einem selbst geschriebenen Hände-wasch-Lied und tanzen dazu.

Guthrie kommentiert das Video mit: „So macht Hände waschen Spaß. So nimmt man den Kleinen die Angst vor Corona.“