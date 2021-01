Langsam sinken die Corona-Zahlen in Deutschland. Doch noch immer meldet das Robert Koch-Institut täglich um die 1000in Deutschland. Viele dieser Toten sterben nach Angaben der Sepsis-Stiftung an einer unerkannten. Durch bessere Früherkennung könne das verhindert werden.

An einer Sepsis - auch Blutvergiftung genannt - sterben in Deutschland jedes Jahr etwa 75.000 Menschen. Auch viele der täglich etwa 1000 Corona-Toten sterben nach Auskunft der deutschen Sepsis-Stifung an einer unerkannten Blutvergiftung. Dieser Verlauf könne durch bessere Früherkennung aber verhindert werden. Nach wie vor gebe es eine weit verbreitete Unkenntnis über das Thema Sepsis in der Bevölkerung, aber zum Teil auch beim medizinischen oder pflegerischen Personal, sagte der Stiftungs-Vorsitzende Konrad Reinhart dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).