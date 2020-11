In Restaurants und Kneipen in Schweden dürfen wegen der steigenden Corona-Zahlen seit 3. November 2020 an nur noch maximal acht Personen am selben Tisch sitzen. Die Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus gehe in die falsche Richtung, die Lage sei sehr ernst, sagte Ministerpräsident Stefan Löfven. Der Generaldirektor der Gesundheitsbehörde „Folkhälsomyndigheten“, Johan Carlson, machte jedoch klar, dass es weiter möglich sei, die Virusausbreitung mit vereinten Kräften abzubremsen.

Gleichzeitig werden die allgemeinen Empfehlungen an die Bevölkerung auf weitere Landesteile ausgeweitet. Die Maßgaben gelten nun auch für die Regionen Halland, Örebro und Jönköping. Dort werden die Schweden wie zuvor unter anderem auch im Raum Stockholm und in vielen weiteren schwedischen Regionen ausdrücklich dazu aufgefordert, Kontakt mit Personen aus anderen Haushalten ebenso zu meiden wie den Nahverkehr und Veranstaltungen wie Konzerte und sportliche Wettkämpfe.

Der bisherige Weg Schwedens durch die Corona-Pandemie

Schweden geht im Gegensatz zu seinen skandinavischen Nachbarn sowie dem Großteil Europas deutlich freizügiger mit den Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Krise um. Das Land kam bislang ohne Lockdown durch das Jahr und scheint nun sogar teilweise von der zweiten Welle verschont zu bleiben, obwohl Anfang November die Corona-Regeln verschärft werden mussten.

Mediziner führen das auf eine möglicherweise beginnende Herdenimmunität zurück. „Wir glauben, dass diese in Stockholm zwischen 20 und 40 Prozent liegt", sagte Staatsepidemiologe Anders Tegnell den Medien.

Corona in Schweden: Herdenimmunität schon ab 15 bis 20 Prozent?

Inzwischen gibt es Stimmen von Wissenschaftlern, die meinen, dass eine Herdenimmunität schon bei Zahlen über 15 Prozent greifen könnte. Darauf würden auch Daten aus südamerikanischen Ländern hindeuten. Grund sollen demnach Erkältungskrankheiten sein, die von anderen Corona-Viren ausgelöst werden. Da sich in Laborversuchen Kreuzreaktionen gezeigt hätten, könnten Menschen, die oft erkältet sind, besser gegen das Coronavirus geschützt sein als andere. Wenn man davon ausgehe, dass das bei mindestens 30 Prozent der Bevölkerung der Fall ist, wäre auch die Herdenimmunität schneller erreicht, denn ab etwa 50 oder 60 Prozent finden Krankheitserreger einfach nicht mehr genug Opfer, und Epidemien gehen von alleine zurück. So etwa die jährlich auftretende Grippe, gegen die viele geimpft sind.

Dennoch kann auch Schweden mit derzeit nicht als „Corona-Paradies“ gesehen werden. Unter älteren Menschen in Seniorenheimen zeigte sich eine höhere Sterberate als anderswo in Europa. Kritiker werfen den schwedischen Behörden vor, mit der verhältnismäßig lockeren Strategie Menschenleben zu gefährden. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie liegt in Schweden deutlich höher als in den Nachbarländern, wo strikte Beschränkungen gelten.

Masken sind in Schweden verpönt

Am 3. November wurde mit 10.177 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ein neuer Tageshöchststand erreicht. Allerdings sind die Zahlen nicht mit dem Frühjahr vergleichbar, da es damals viel weniger Tests gegeben hatte. In dem Land mit 10 Millionen Einwohnern und somit einer mit Österreich und der Schweiz vergleichbaren Größe gab es bislang fast 6000 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Manches in Schweden wirkt für Mitteleuropäer wie aus einer anderen Welt: Während Masken aufgrund von wissenschaftlichen Zweifeln an ihrem Nutzen komplett verpönt sind, wurden Personen mit positiv getesteten Familienmitgliedern im Haushalt bis vor Kurzem weiter zum Arbeiten geschickt. Ebenso sollten die Geschwister von positiv getesteten Kindern anfangs weiter die Schule oder die Tagesstätte besuchen, statt in Quarantäne zu gehen.

Studentenhochburg und Corona-Hotspot Uppsala in Schweden

Besonders rege war das Infektionsgeschehen im September und Oktober laut Medienberichten zum Semesterstart in der Studentenhochburg Uppsala. Dort empfiehlt die Regierung bis zum 3. November einen Verzicht auf Uni-Partys und sonstige private Feiern. Außerdem wird vom öffentlichen Nahverkehr abgeraten.

Chefepidemiologe Anders Tegnell warnt indes weiterhin vor landesweiten Corona-Restriktionen in Schweden. „Die Leute können sich an so strenge Anweisungen nur eine begrenzte Zeit lang halten, und das Timing ist entscheidend“, erklärte er. „Wir dürfen nicht zu früh anfangen und auch nicht zu lange warten.

Trotz aller Polemik um Schweden räumte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein, dass auch Deutschland letzten Endes auf einen ähnlichen Weg wie Schweden gesetzt habe, wobei das Entscheidende die Eigenverantwortung der Bürger sei. Es gibt eine deutsche Reisewarnung für mehrere Regionen in Schweden.

Aktuelle Zahlen der Corona-Fälle und Toten in Schweden

In Schweden leben rund 10,2 Millionen Menschen. Die Johns Hopkins University (JHU) meldet täglich die aktuellen Statistiken zu den Corona-Zahlen. Das sind die Werte am 11.11. (Stand 15.16 Uhr) :

162.240 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie

6.082 Verstorbene mit Corona

Corona-Regeln und Beschränkungen in Schweden

In Schweden waren bislang Versammlungen von bis zu 50 Menschen erlaubt, im November waren Lockerungen geplant.

Es gibt keine Ausgangsbeschränkungen.

Restaurants, Bars und Cafés sind geöffnet.

Geschäfte sind geöffnet.

Die meisten Schulen wurden weiterhin besucht, ebenso Kindergärten

Die Schweden werden dazu aufgefordert, Abstand zueinander zu halten.

Die allgemeine Reisewarnung auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle war nicht verbindlich.

In den Lokalen soll ausreichend Abstand zwischen den Gästen gewährleistet sein.

Den Schweden wurde im Frühjahr davon abgeraten, zu reisen.

Lockerungen für Risikogruppen ab 70 in Schweden

In einer Fernsehansprache rief Regierungschef Stefan Löfven die Bürger dazu auf, „Verantwortung zu übernehmen“ und sich an die offiziellen Empfehlungen zu halten. Konkret bedeutet das: wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten, bei Krankheit zu Hause zu bleiben, Abstand zu halten. Zudem sollten Angehörige von Risikogruppen und Menschen über 70 nicht aus dem Haus gehen. Letztere Empfehlung wurde im Oktober überraschend aufgehoben, nachdem es Hinweise auf zunehmende Corona-Depressionen bei älteren Menschen gegeben hatte.

Stockholm schließt wegen Corona die Museen

Die schwedische Hauptstadt Stockholm schließt wegen der zunehmenden Corona-Infektionen im November vorübergehend alle städtischen Museen und Kunsthallen. Zudem wird Gruppentraining in den städtischen Schwimmbädern ebenso gestrichen wie am Wochenende das Schlittschuhlaufen in den Eishallen, wie die Stadt mitteilte. Damit wolle man den Stockholmern helfen, den allgemeinen Empfehlungen der Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten Folge zu leisten. Schwimmbäder und Sportanlagen blieben zwar offen, sollten jedoch nicht besucht werden. Die Maßnahmen sollten vorläufig bis zum 19. November gelten.

Besuche in Altersheimen in Schweden zeitweise verboten

Die schwedische Regierung verbot im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zeitweise alle Besuche in Altersheimen. „Wir müssen gemeinsam alles tun, was wir können, um die Ansteckungen von den Altenheimen fernzuhalten“, sagte Sozialministerin Lena Hallengren im Frühling.

Kindergärten, Schulen und Universitäten trotz Corona offen

Im Gegensatz zu Deutschland und anderen Ländern hielten die Schweden auch ihre Vor- und Grundschulen geöffnet. Das heißt, Kindergärten und Grundschulen bis zur neunten Klasse waren in Schweden weiter offen. Gymnasien, Berufsschulen und Universitäten dagegen waren geschlossen und unterrichteten ihre Schüler und Studenten aus der Ferne.

Restaurants und Cafés in Schweden geöffnet

Restaurants, Kneipen und Cafés waren und sind in dem skandinavischem Land trotz Corona geöffnet. Ihre Gäste dürfen Betreiber aber nur noch am Tisch bedienen. An der Bar dürfen demnach keine Getränke oder Speisen mehr serviert werden. Take-Away-Speisen und Buffets sind von den Maßnahmen nicht betroffen.