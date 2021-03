Nachdem die Corona-Zahlen in Deutschland lange Zeit gesunken sind, steigen sie seit einigen Wochen wieder kontinuierlich.

Dennoch haben Bund und Länder auf dem Corona-Gipfel am 03.03. Lockerungen beschlossen – auch für Schulen und Kitas.

In Bayern soll ab Montag, 15.03. wieder für mehr Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht angeboten werden – in einigen Städten und Landkreisen ist das aber nicht möglich.

Video Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 12. März Mehr zum Video

In Bayern wird ab Montag, 15.03. für alle Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht im Wechsel angeboten – sofern die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist das in 30 Städten und Landkreisen und damit gut einem Drittel aller Städte und Kreise aber nicht der Fall, dort bleiben die Schulen entsprechend zu, Wechselunterricht ist nicht möglich. Stattdessen müssen die Kinder und Jugendlichen zu Hause bleiben und werden aus der Ferne unterrichtet. Einzige Ausnahme: Abschlussklassen an den weiterführenden Schulen dürfen weiter im Wechsel in Präsenz unterrichtet werden.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist vom bayerischen Testkonzept überzeugt.

© Foto: Matthias Balk/afp

Update: Das sagt Markus Söder zu Corona-Schnelltests an Schulen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Freitag, 12.03. das Corona-Testkonzept an bayerische Schulen vorgestellt. Demnach sollen künftig Schnelltests in den Schulen angeboten werden. „Die Bereitschaft, sich testen zu lassen, muss aber noch steigen“, sagte Söder beim Besuch eines Nürnberger Gymnasiums.

Stadt Nürnberg bietet Schnelltest für Schüler über 15 Jahre an

Momentan würden 40 Prozent der Lehrer und zehn bis zwölf Prozent der Schüler einen Corona-Schnelltest machen. In einer Übergangsphase bis etwa Ostern sollten sich ältere Schüler noch selbst zu Hause testen, weil es möglicherweise noch nicht überall genug Tests gibt. In Nürnberg beispielsweise werden sie zunächst für Schüler ab 15 Jahren angeboten. Spätestens nach Ostern sollen aber alle Kinder und Jugendlichen an ihrer Schule getestet werden können.

Corona Schule Bayern: Jeden Freitag wird über Schulschließung entschieden

Dass jede Woche freitags basierend auf der Inzidenz entschieden wird, inwieweit Schulen in der folgenden Woche öffnen dürfen, begründete Söder mit der besseren Planbarkeit. „Die Schulschließungen belasten die Gesellschaft mit Abstand am meisten.“ Wenn das Testkonzept funktioniert, kann sich Söder in Zukunft weitere Schulöffnungen trotz hoher Inzidenzen vorstellen. Das müsse aber noch beim nächsten Corona-Gipfel am Montag, 22.03. entschieden werden.

Söder verteidigte auch, dass Arztpraxen in Bayern ab dem 1. April ihre Patienten gegen Corona impfen können, obwohl dann vorraussichtlich noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stehen wird. „Der Betrieb muss sich etablieren.“

In diesen bayerischen Landkreisen bleiben die Schulen am 15.03. zu:

Kreis Altötting

Kreis Amberg-Sulzbach

Kreis Cham,

Kreis Deggendorf

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Mühldorf

Kreis Neustadt an der Waldnaab

Kreis Passau

Kreis Regen

Kreis Schwandorf

Kreis Straubing-Bogen

Kreis Tirschenreuth

Kreis Wunsiedel





In diesen Städten in Bayern liegt die Inzidenz über 100:

Amberg

Aschaffenburg

Fürth

Hof

Landshut

Nürnberg

Passau

Regensburg

Rosenheim

Straubing

Weiden



Öffnung Schulen in Bayern: Testen, Masken, Regeln

Schulöffnungen unter 7-Tage-Inzidenz 100: Bislang durften neben den Abschlussklassen lediglich Grundschulen wieder Wechselunterricht für die Kinder anbieten - ausgenommen in Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Von Montag an dürfen nun überall dort, wo der 100er-Wert nicht überschritten wird, auch alle Klassen an weiterführenden Schulen wieder in den Wechselunterricht gehen. Wenn durchgehend ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann, ist sogar normaler Präsenzunterricht erlaubt. Auch Räume außerhalb der Schule dürfen dabei genutzt werden - was offenbar an mehreren Orten in Bayern passiert, aber nicht zentral erfasst wird.

Sonderfall Grundschulen: In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt, dürfen ab Montag alle Grundschulen von Wechsel- auf normalen Präsenzunterricht umstellen.

Hotspots: In Regionen mit mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen bleibt es dabei, dass es an allen Schularten nur Distanzunterricht geben darf. Eine Ausnahme gibt es: Abschlussklassen dürfen dort weiter im Wechselunterricht bleiben.

Kitas: An den Kitas wird nun ebenfalls in Stufen verfahren: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen Kinderbetreuungseinrichtungen in den normalen Regelbetrieb wechseln. Zwischen 50 und 100 bleibt es beim eingeschränkten Regelbetrieb, also in festen Gruppen. Und in Regionen über dem 100er-Wert muss auf Notbetreuung umgestellt werden.

Regeln an der Schule - Wo gilt was? Die Landkreise und kreisfreien Städte müssen immer freitags bekanntgeben, welche Inzidenzeinstufung dort gilt. Maßgeblich sind die Zahlen des Robert Koch-Instituts. Neu ist, dass die Einstufung dann für die komplette darauffolgende Kalenderwoche gilt. Damit soll ein mögliches tägliches Hin und Her zwischen Schulöffnungen und -schließungen in einer Region vermieden werden.

Maskenpflicht: Es bleibt bei der Maskenpflicht (mit Ausnahmen etwa während Stoßlüftungen) sowie den Abstands- und Hygieneregeln. Für Lehrkräfte ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz Pflicht.

Selbsttests für Lehrer und Schüler: Alle Schülerinnen und Schüler - nach viel Kritik nun auch die unter 15 Jahren - sollen sich künftig einmal pro Woche selbst auf eine Corona-Infektion testen können, Lehrerinnen und Lehrer sogar zweimal. Die Tests dafür stellt der Freistaat bereit. Jüngere Schüler sollen die Selbsttests direkt in der Schule machen können – freiwillig, aber unter Anleitung und Aufsicht. Das Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen sollen bei den Tests helfen. Allerdings hatte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) betont, dass es nicht überall schon am Montag losgehen werde. Vielmehr solle das Angebot sukzessive ausgebaut werden.

Impfungen: Lehrkräfte an Grundschulen und Förderschulen sowie das Kita-Personal wurden bei der Impf-Priorisierung inzwischen in Gruppe zwei eingestuft, können also nun auch vorrangig geimpft werden. Das sorgt bei Lehrern anderer Schularten teils für Unmut: Der bayerische Philologenverband hat angekündigt, er wolle sich juristisch gegen die bevorzugte Corona-Impfung von Grund- und Förderschullehrern wehren.

Angebot für Hotspots: Für Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100, in denen also grundsätzlich nur Distanzunterricht erlaubt ist, hat Piazolo die Möglichkeit für einen „Tag des offenen Klassenzimmers“ für Grundschulklassen angekündigt. Grundschüler sollen an einem Tag die Möglichkeit bekommen, sich im Klassenzimmer zu treffen - aber nur auf freiwilliger Basis, und wohl eher nicht in Regionen mit einer Inzidenz über 300.



Wenn die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, darf für alle Kinder und Jugendlichen Wechselunterricht an den Schulen angeboten werden. Wenn durchgehend ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann, ist sogar normaler Präsenzunterricht erlaubt. Auch Räume außerhalb der Schule dürfen dabei genutzt werden - was offenbar an mehreren Orten in Bayern passiert, aber nicht zentral erfasst wird.

alle Grundschüler gemeinsam in Präsenz unterrichtet werden, es ist kein Wechselunterricht nötig. Auch im Landkreis Neu-Ulm ist die Inzidenz niedrig genug. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung liegen folgende Städte und Landkreise unter der Grenze: Liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 50, dürfen sogargemeinsam in Präsenz unterrichtet werden, es ist kein Wechselunterricht nötig. Auch imist die Inzidenz niedrig genug. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung liegen folgende Städte und Landkreise unter der Grenze:

Diese Städte haben eine 7-Tage-Inzidenz unter 50:

Bamberg

Coburg

Erlangen

Ingolstadt

Memmingen.

In diesen Landkreisen ist ab dem 15.03. kein Wechselunterricht an Grundschulen nötig:

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Bamberg

Kreis Coburg

Kreis Dillingen

Kreis Donau-Ries

Kreis Eichstätt

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Günzburg

Kreis Haßberge

Kreis Kitzingen

Kreis Landsberg

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Neu-Ulm

Kreis Pfaffenhofen

Kreis Schweinfurt

Kreis Starnberg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis Würzburg

Die bayerische Staatsregierung hat festgelegt, dass immer der an einem Freitag ermittelte Inzidenzwert entscheidet, inwieweit die Schulen öffnen dürfen. Dasselbe gilt für Kitas: Bei einem Wert von mehr als 100 bleiben sie geschlossen, nur eine Notbetreuung darf angeboten werden. Zwischen 50 und 100 werden die Kinder in festen Gruppen betreut. Liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 50, fallen die Einschränkungen weg.