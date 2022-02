Das lange Warten hat ein Ende: Nach knapp zwei Jahren Zwangsabschottung öffnete Australien am Montag, 21.2.2022, seine Grenzen. Seit März 2020 wurde ausländischen Touristen und Einheimischen die Einreise verweigert. Kaum ein anderes Land der Welt verfolgte solch eine strenge Strategie. Mit den Maßnahmen sollte eine Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden.

Seit Montag, 21. Februar 2022, dürfen Touristen aus aller Welt wieder nach Australien. „Das Warten hat ein Ende“, sagte Premierminister Scott Morrison. „Meine Botschaft an Touristen auf der ganzen Welt lautet: Packen Sie ihre Koffer, kommen Sie und machen Sie eine der großartigsten Erfahrungen, die Sie sich vorstellen können – die Erfahrung, auf die Sie gewartet haben.“ Am Montag landeten an den internationalen Flughäfen in Sydney und Mebourne die ersten Maschinen. Auch Einheimische fieberten der Grenzöffnung entgegen, denn auch sie waren zum Teil rund 700 Tage von Familie und Freunden getrennt.

Grenzen wieder offen für Touristen: Schrittweise Lockerungen

Vorerst 56 internationale Flüge sollten in den ersten 24 Stunden in Australien landen – unter anderem aus Kanada, Südafrika und Großbritannien. Mehr als 1,2 Millionen Menschen aus allen Teilen der Erde hätten bereits ein Visum und könnten kommen, erklärte Morrison.

Bereits im Dezember hatte Australien die Grenzen für Fachkräfte, internationale Studentinnen und Studenten sowie andere berechtigte Visumsinhaber geöffnet. „Reisekorridore“ ermöglichten außerdem vollständig Geimpften die Einreise aus Neuseeland, Singapur, Südkorea und Japan. Ab Montag, 21.2.2022, dürfen nun auch ungeimpfte Touristen ins Land einreisen.

Test und Quarantäne – Welche Regeln gelten für Geimpfte und Ungeimpfte bei der Einreise?

Eine Impfung ist bei Grenzübertritt nach Australien nicht notwendig, erleichtert jedoch die Einreise. Das müssen Ungeimpfte und Geimpfte beachten:

Dopppelt geimpfte Touristen: Sie müssen innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Ankunft einen PCR- oder Antigen-Test machen und sie dürfen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen zu ihren Unterkünften fahren. Eine Ausnahme von der erforderlichen doppelten Impfung ist der Johnson & Johnson-Impfstoff, der ebenfalls zugelassen ist, aber nur eine Spritze erfordert. Eine Booster-Impfung sei nicht erforderlich und werde es nach jetzigem Stand auch in Zukunft nicht sein, hatte Morrison zuletzt betont.

Einheitliche Maßnahmen im ganzen Land gibt es nicht. Die verschiedenen Bundesstaaten verfolgen unterschiedliche Regeln, was etwa die Obergrenzen für internationale Ankünfte betrifft. Diese bleiben weiter in Kraft. Western Australia mit der Metropole Perth wird erst am 3. März die Grenzen öffnen.

Corona-Pandemie: Einbußen für den Tourismus in Australien

Nicht nur Australier und Touristen haben unter den strengen Corona-Maßnahmen gelitten. Vor allem die Tourismus-Branche in Australien verzeichnete starke Einnahme-Einbußen. Durch das Coronavirus kam die wichtige Branche quasi zum Erliegen: Während 2019 noch rund 9,5 Millionen Touristen ins Land kamen, brachen die Besuchszahlen seit 2020 um 98 Prozent ein. Das hatte auch Folgen für Unternehmen, denen diese Einnahmen fehlten.

Die australische Regierung rechnet nun damit, dass die Besucherzahlen stetig steigen. Mit der Wiederaufnahme des Tourismus-Geschäfts wächst die Hoffnung auf Besserung und der Rückkehr zur Normalität. Dass die strenge Abschottung jedoch auch längerfristig Folgen mit sich bringt zeigen Reiseveranstalter. Sie kämpfen mit Personalmangel, da sie häufig auf ausländische Rucksacktouristen als Arbeitskräfte setzen.

Corona-Pandemie – So stark war Australien betroffen

Seit Beginn der Pandemie hat Australien mit 25 Millionen Einwohnern rund drei Millionen Infektionsfälle und mehr als 4900 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 bestätigt.