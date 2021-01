In den Niederlanden gelten strenge Corona-Regeln und eine Ausgangssperre

Sie sollen die Ausbreitung der Mutation des Coronavirus eindämmen

Bei Protesten in Holland ist es zu Krawallen gekommen - die Polizei hat mehrere Festnahmen bestätigt

Wie ist die aktuelle Lage in den Niederlanden?

Aus Sorge vor der neuen Mutation des Coronavirus hat die Regierung in den Niederlanden strenge Corona-Regeln erlassen. Vor allem gegen die nächtliche Ausgangssperre regt sich Protest. Es kommt immer wieder zu Krawallen. Welche Regeln gelten im Land? Was heißt das für die Einreise? Und wie ist die aktuelle Lage in Holland?

Corona Proteste Holland: Jugendliche randalieren in Amsterdam, Rotterdam und weiteren Städten

Ausschreitungen, Krawallen und Randale nach Protesten gegen die Ausgangssperre in den Niederlanden gekommen. Erneut ist es zu, Krawallen und Randale nach Protesten gegen die Ausgangssperre in den Niederlanden gekommen. In mehreren Städten randalierten Jugendliche, stürmten Geschäfte und verletzten Polizisten. Seit Bekanntgabe der Ausgangssperre kommt es in Holland immer wieder zu Protesten, die schnell eskalieren.

Aufräumen heißt es nach den Krawallen der Nacht zu Dienstag. In zahlreichen Städten hatten Menschen gegen die Ausgangssperre protestiert. Das eskalierte.

© Foto: Peter Dejong/DPA

Corona-Regeln Niederlande: Das gilt in Holland

Mit Sorge blickt die niederländische Regierung auf die Mutation des Coronavirus. Um dessen Ausbreitung zu verlangsamen, hat die Regierung nun scharfe Maßnahmen erlassen. Folgende Corona-Regeln gelten aktuell in Holland:

Nächtliche Ausgangssperre zwischen 20:30 und 4:30 Uhr.

Reisebeschränkungen: Flüge und Fährverbindungen nach Großbritannien, Südafrika und in andere stark von Mutationen betroffene Regionen sind eingestellt

Einreisebestimmungen: Alle Reisenden müssen einen negativen Corona-Schnelltest und einen PCR-Test vorlegen.

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt möglich

Einkaufen: Geschäfte, Bibliotheken und andere Einrichtungen sind fast ausschließlich geschlossen.

Alkohol darf zwischen 20 und 6 Uhr nicht verkauft werden.

Corona Zahlen Niederlande: Aktuelle Fallzahlen

Die Niederlande gelten als Risikogebiet, weil die Corona-Zahlen dort sehr hoch sind. Die aktuellen Zahlen laut Johns-Hopkins-Universität (Stand 26.1.):

Zahl der Infizierten: 966.194

Zahl der Neuinfektionen: 4041

Zahl der Toten: 13.686

Einreise in die Niederlande: Darf man nach Holland einreisen?

PCR-Test vorweisen. Gleiches gilt für Reisende per Zug, Bus oder Schiff, die sich weiter als 30 km in das niederländische Inland begeben. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. In den Niederlanden angekommen, sollen sich Reisende zehn Tage in Quarantäne begeben. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verringern, gelten strenge Einreisebestimmungen ins Land. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes müssen alle Flugreisenden bei der Einreise einen negativenvorweisen. Gleiches gilt für Reisende per Zug, Bus oder Schiff, die sich weiter als 30 km in das niederländische Inland begeben. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. In den Niederlanden angekommen, sollen sich Reisende zehn Tage inbegeben.

Seit 23. Januar muss zusätzlich zu dem negativen PCR-Test ein negativer Schnelltest vorgezeigt werden. Dieser darf bei Einreise nicht älter als vier Stunden sein. Zusätzlich müssen Reisende mit dem Flugzeug ein Formular ausfüllen.