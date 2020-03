Die Deutsche Bahn zeigt sich angesichts der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland ihren Kunden gegenüber kulant bei Tickets für bereits gebuchte Reisen: Für alle bis zum 13. März erworbenen Tickets mit Reisedaten zwischen 13. März und 30. April könnten Fahrgäste ihre Fahrt verschieben und den Fahrschein bis zum 30. Juni flexibel für die gebuchte Strecke nutzen. Bei den rabattierten Sparpreisen und Supersparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben.

Möglich ist nach Angaben der Bahn auch eine Umwandlung in Reisegutscheine: Bis zum 13. März erworbene Tickets für Reisen bis 30. April können demnach kostenfrei in einen Reisegutschein umgewandelt werden. Dies gelte auch für Sparpreise und Supersparpreise. Anträge zur Umwandlung in einen Reisegutschein könnten auch noch nach dem gebuchten Reisetag abgeschickt werden.

Wegen Coronavirus: Sonderfahrplan im Regionalverkehr der Bahn

Am Sonntag war bekanntgeworden, dass die Bahn das Angebot im Regionalverkehr wegen des Coronavirus deutlich einzuschränken.