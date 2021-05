Video Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 11. Mai Mehr zum Video

Die Corona-Zahlen sinken in Deutschland und Bayern.

In München gelten nun die Regeln von Bayern für eine Inzidenz unter 100.

Welche Regeln gelten und wie hoch Fallzahlen und Inzidenz sind.

Fünf Tage in Folge lag die Inzidenz in München am Sonntag unter 100 - nun folgen umfassende Lockerungen in der bayrischen Landeshauptstadt. Das gilt bei:

Baumarkt

Fitnessstudios

Treffen

Restaurants

Schule

Ausgangssperre

Corona Regeln München: Das gilt ab Dienstag 11.05. bei Fitnessstudios, Baumarkt und Restaurants

In München greifen ab Dienstag 11.05., 0:00 Uhr, folgende Regeln:

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind möglich mit einem weiteren Haushalt, wenn die Grenze von fünf Personen nicht überschritten wird (Kinder unter 14 und Geimpfte und Genesene werden nicht mitgerechnet.)

Die Ausgangssperre ist aufgehoben.

Geschäfte sind für Terminshopping geöffnet. Die Testpflicht entfällt.

Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen dürfen öffnen - ohne Test.

An den Schulen gibt es Wechselunterricht.

Kitas dürfen im Regelbetrieb öffnen.

Museen, Zoos und botanische Gärten dürfen mit Terminbuchung öffnen.

Fitnessstudios dürfen unter freiem Himmel öffnen - allerdings gelten Kontaktbeschränkungen.

Baumärkte haben mit Terminbuchung geöffnet.

Im Rahmen der neuen Corona-Regeln in Bayern ist eine Öffnung der Außengastronomie ab 12.05. möglich. Wenn Personen aus mehreren Haushalten an einem Tisch sitzen, muss allerdings ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen Test. Restaurants müssen spätestens um 22 Uhr schließen.

Corona Zahlen München: Inzidenz und aktuelle Fallzahlen

Die Corona-Zahlen in München sind niedriger als noch vor einer Woche. Diese Zahlen meldete das RKI am Dienstag (Stand 11.05.):

7-Tage-Inzidenz: 78

Neuinfektionen: 82

Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen: 1157

Infizierte: 70.064

Todesfälle: 1206 (+6)

Gesundheitsamt München: Aktuelle Corona-Zahlen

Neben dem RKI und dem LGL meldet auch das Gesundheitsamt der Stadt München täglich die Corona-Zahlen im Detail. Auf der Webseite finden sich Daten zu Inzidenz, Impfung und Krankenhausbelegung.

Video Drosten: „Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland“ Mehr zum Video

Corona-Test München: Hier gibt`s den Corona-Schnelltest