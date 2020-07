Seit Dienstagabend gibt es eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes: Vor „nicht notwendigen, insbesondere touristischen Reisen“ nach Luxemburg wird gewarnt. Luxemburg hat die Neuinfiziertenzahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten 7 Tagen überschritten.

Gibt es Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Luxemburg?

Weiter heißt es vom Auswärtigen Amt, dass es zwischen Deutschland und Luxemburg keine Grenzkontrollen gibt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat vor einer erneuten Schließung der Grenzen, wegen der angestiegenen Neuinfektionen, gewarnt. Es gebe viele Pendler, die täglich nach Luxemburg zur Arbeit fahren, aber auch Touristen sowie Menschen, die ihre Verwandten auf der anderen Seite der Grenze besuchen wollten. Für sie alle sei es sehr wichtig, dass die Grenzen frei passiert werden können, erklärte sie in Mainz.

RKI stuft Luxemburg als Corona-Risikogebiet ein

Luxemburg wurde vom Robert-Koch-Institut als Gebiet, in dem „ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit Covid-19 besteht. Die Einstufung zum Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und die Entscheidung durch Gesundheitsministerium, Innenministerium und dem Auswärtigen Amt. Wer aus Luxemburg einreist muss sich in Quarantäne begeben. Die Regelung gilt nicht für Berufspendler oder bei triftigen Gründen. Für Menschen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz gilt diese Quarantäneverordnung nicht. Wer einen negativen Coronatest vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist, muss ebenfalls nicht in Quarantäne.

Aktuell gibt es in Luxemburg mehr als 600 Infizierte und damit fast dreimal so viele offiziell bestätigte Fälle wie etwa im wesentlich größeren, benachbarten Rheinland-Pfalz.