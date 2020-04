Corona, Corona, Corona. Es vergeht kaum eine Stunde, in der keine dramatische Neuigkeit zum Virus veröffentlicht wird. Es scheint, als passiere auf der Welt nichts mehr außer neuen Infektionen, neuen Todesfälle, neuen rigorosen Beschränkungen. Aber ist das wirklich so? Nein! Denn es gibt noch. Die positiven Nachrichten. Nachrichten, die zeigen, die ermutigen, ablenken, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern – auch in Corona-Zeiten. Die großen und kleinen Lichtblicke in der Krise im Überblick:

Traurig wegen Corona? Isländer empfehlen: Umarme einen Baum

Update, 17. April 2020, 14:39 Uhr

Die isländische Forstverwaltung ermutigt Menschen, denen wegen der strengen Corona-Maßnahmen körperliche Nähe fehlt, im Wald Trost zu suchen. Auf ihrer Internetseite empfiehlt die Behörde, Bäume zu umarmen. „Wenn du einen Baum umarmst, fühlst du es zuerst in deinen Zehen, dann in den Beinen, in deiner Brust und schließlich in deinem Kopf“, sagte ein Förster dem isländischen Rundfunk RUV. Er empfiehlt, dabei die Augen zu schließen. „Das ist so ein wundervolles Gefühl von Entspannung. Danach bist du klar für einen neuen Tag und neue Herausforderungen.“

Im großen Wald Hallormsstaður im Osten des Landes hätten die Forstmitarbeiter die Waldwege von Schnee geräumt, damit die Besucher sich frei bewegen können, ohne anderen zu nahe zu kommen. Sie empfehlen, sich einen Baum tiefer im Wald auszusuchen, damit nicht einer mehrmals umarmt und zur Infektionsquelle wird. „Schling deine Arme nicht um den ersten Baum, den du siehst“, sagte Pétur Halldórsson, Sprecher der Forstverwaltung, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Der Aufruf der Forstverwaltung käme bei den Isländern gut an. „Wir sehen, dass viele in den sozialen Medien Bilder posten, wie sie einen Baum umarmen.“

Nordrhein-Westfalen: Ehrliche Finderin gibt 20.000 Euro ab

Update, 17. April, 08:32 Uhr

Eine 60-Jährige aus Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) hat mehr als 20 000 Euro Bargeld gefunden und umgehend wieder abgeliefert. Die Frau entdeckte am Donnerstag im Vorraum einer Bankfiliale auf einem Geldautomaten eine schwarze Tasche. Inhalt: Geldscheine in Umschlägen verpackt und zwei Schlüssel, wie die Polizei mitteilte. Die Finderin gab die Tasche beim nahe gelegenen Einkaufszentrum ab, dann wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten ermitteln nun, wem das Geld gehört.

Fußball: Union Berlin veranstaltet virtuelles Benefizspiel, um Oberligisten zu helfen

Update, 16. April, 16:49 Uhr

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hilft während der Coronavirus-Krise seinen Kooperationspartnern. So tritt der Erstligist am 8. Mai zu einem virtuellen Benefizspiel beim FSV Luckenwalde an. Mit den Einnahmen soll sich der Oberligist ein wenig finanziellen Spielraum verschaffen, teilte Union am Donnerstag auf seiner Internetseite mit.

Brandenburg: Ehrenamtliche nähen 1600 Masken für Geflüchtete

Update, 16. April, 15:16 Uhr

Die Bewohner von Erstaufnahmeeinrichtungen in Brandenburg haben selbstgenähte Behelfsmasken bekommen. Rund 1600 Masken wurden von Ehrenamtlichen genäht und am Mittwoch und Donnerstag übergeben, wie das Sozialministerium mitteilte. „Damit sie sich und andere in den beengten Wohnverhältnissen, aber auch außerhalb der Einrichtung nicht unnötig gefährden, ist es wichtig, dass jeder mit einer Gesichtsmaske ausgestattet ist“, sagte die Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier mit Blick auf die Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften.

Kreis Göppingen: Mutmacher-Sprüche auf Steinen

Update, 16. April, 14:08 Uhr

Die Corona-Pandemie legt den Menschen momentan viele Steine in den Weg. Nun drehen Wanderer den Spieß um: Auf einer Waldstrecke bei Deggingen (Kreis Göppingen) haben etliche Personen beschriftete Steine an den Wegesrand gelegt. Darauf stehen Durchhalteparolen, persönliche Grüße und Wünsche.

Fast 100-jähriger Brite am Rollator sammelt Millionen-Spenden

Update, 16. April 2020, 12:09 Uhr

Ein 99-jähriger Brite hat 100 Runden mit dem Rollator durch seinen Garten geschafft und so mehr als zwölf Millionen Pfund (etwa 14 Millionen Euro) an Spenden gesammelt. Mit dem Geld will Tom Moore das Gesundheitswesen unterstützen. Er fühle sich gut, sagte der Kriegsveteran am Donnerstag im englischen Dorf Marston Moretaine in der Nähe von Cambridge nach der letzten Runde seiner Aktion. Viele Ärzte, Pfleger, Sportler und Politiker gratulierten dem Senior.

USA: Rancher-Familie rettet junge Grizzly-Bären

Update, 16. April, 11:30 Uhr

Eine Rancher-Familie hat im US-Bundesstaat Montana drei verwaiste Grizzlyjungen gerettet und in die Obhut von Wildhütern gegeben. Die Mutter der Bären hatte zuvor nahe der Ortschaft Dupuyer im Glacier-Nationalpark einen Wanderer angegriffen und verletzt, wie die Wildtierbehörde mitteilte. Der Mann habe das Tier mit Schüssen aus seiner Waffe abgewehrt und verletzt. Die Bärin sei tags darauf gefunden und eingeschläfert worden. Sie habe den Wanderer vermutlich angefallen, um ihre Jungen zu schützen, berichteten örtliche Medien.

Kleiner Glückspilz: Wildhüter wollen sich nun um den jungen Grizzlybären kümmern.

© Foto: Mike Madel/dpa

Die Familie, die in der Umgebung der Rocky Mountains eine Ranch besitzt, fand die drei Grizzlyjungen Tage später spielend auf einem Feld und fing sie mit Hilfe eines Lassos ein, wie es weiter hieß. Wildhüter brachten sie in eine Aufzuchtstation. Die Kinder der Rancher gaben den drei Bären in Anlehnung an das Komiker-Trio „The Three Stooges“ die Namen „Curly“, „Larry“ und „Moe“.

Großbritannien: 106-Jährige übersteht Corona-Erkrankung

Update, 16. April, 10 Uhr

Gute Nachricht aus einem von der Corona-Pandemie gebeutelten Land: In Großbritannien ist eine 106-Jährige nach einer Coronavirus-Infektion geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die 1913 geborene Connie Titchen sei die älteste Patientin in Großbritannien, die die Infektion überwunden habe, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden mit. Drei Wochen lang kämpfte Titchen gegen die Viruserkrankung. Diese Woche verließ sie unter dem Applaus des Klinikpersonals das Krankenhaus in Birmingham, wo sie behandelt worden war.

Landkreis Schwäbisch Hall: Seltenes Glück – Ziegen-Drillinge geboren

Update, 15. April, 13:30 Uhr

Apollo, Amy und Armani. Drei ungewöhnliche Namen für drei ungewöhnliche Ziegen. Die zwei Wochen alten Tiere sind Drillinge – und kerngesund. „Drillingsgeburten gibt es bei Ziegen zwar immer wieder mal, aber in den seltensten Fällen überleben die Kleinen alle“, erklärt der Züchter Patrick Blinkle aus Obersontheim (Landkreis Schwäbisch Hall). Auch die Mutter der Ziegen leistet bewundernswertes: Obwohl nur eine Seite ihres Euters Milch produziert, kriegt sie ihre Rabauken satt. Und wie heißt die tapfere Ziegen-Mama? Natürlich Aurelia.

Landkreis Göppingen: Kapelle gibt spontanes Konzert auf der Straße

Update, 15. April, 12 Uhr

Die Pandemie macht kreativ. In Reichenbach im Täle (Landkreis Göppingen) haben 13 Musiker am Ostersonntag ein 45-minütiges Konzert auf der Straße gespielt – selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregel. Die Kapelle spielte Blasmusik-Klassiker wie „Böhmischer Traum“ und „Frühlingsträume“.