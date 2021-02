Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, sollen ab dem 1. März alle Bürger und Bürgerinnen ein Anrecht auf kostenlosebekommen. So sieht es eine Erweiterung der Nationalen Teststrategie vor, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Corona-Kabinett vorlegen will.

Begründet wird dies damit, dass bereits eine ausreichende Menge an Schnelltests verfügbar sind. Kostenlose Schnelltests soll es den Plänen zufolge nicht nur indes öffentlichen Gesundheitsdienstes geben, sondern auch in Arztpraxen, bei Zahnärzten oder Apotheken. Die Kosten übernimmt der Bund. “Es sind mittlerweile deutlich mehr Schnelltests am Markt verfügbar. Daher sollen alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können”, sagte Spahn dem RND