Bund und Länder treffen sich am 12.04.2021 zum nächsten Corona-Gipfel

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Baden-Württemberg müssen sich künftig in Regionen mit hohen Infektionszahlen testen lassen

Vom 19. April an gilt eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100

An baden-württembergischen Kindertagesstätten muss es nach Ansicht der Gewerkschaft Verdi eine Testpflicht nach dem Vorbild der Schulen im Land geben. Es müssten umsetzbare und auch verpflichtende Konzepte erstellt werden für die zweimalige Testung von Kindern und Beschäftigten pro Woche, forderte der Landesbezirksleiter der Gewerkschaft Verdi, Martin Gross, am Donnerstag in Stuttgart. Allerdings dürften die Betreuerinnen und Erzieher nicht zusätzlich belastet werden. Kitas bräuchten auch ausreichende Test-Kits - und zwar kostenlos, forderte Verdi.

Schule und Kitas in BW: Infektionskette durch engmaschige und verpflichtende Tests unterbrechen

„Schule ist im Fokus, Schule ist Chefsache. Aber Kitas sind noch völlig ungeregelt“, sagte auch Gross' Stellvertreterin Hanna Binder. Infektionsketten sind nach Einschätzung der Gewerkschaft aber nur durch eine engmaschige und verpflichtende Teststrategie in den Griff zu bekommen. „Und ohne dass verbindlich getestet wird, können wir nicht so weiterwurschteln wie bisher“, sagte Binder. Auch müsse es ein Quarantänekonzept geben, das verbindlich regele, wann nur eine Gruppe und wann eine ganze Kita geschlossen werden müsse, fordert die Gewerkschaft in einem 13-Punkte-Katalog an die Landesregierung. Es solle zudem Sicherheit darüber geben, bei welche Coronabelastung der Stadt oder des Kreises Kitas ganz geschlossen und Kitas mit Notbetreuung zu öffnen seien.

Schule in BW: Regelmäßig zwei Tests pro Woche

Testpflicht bereits in Vorleistung gegangen. In der Quadratestadt werden für alle Beschäftigten an Kitas und Schulen regelmäßig zwei Tests pro Woche angeboten. Eltern können frei entscheiden, welchen Test sie zu Hause mit ihrem Kind nutzen möchten. „Das ist ein sehr, sehr großer Gewinn, weil die Tests das Leben in den Kitas erleichtern“, sagte Nadine Schunn, Erzieherin aus Mannheim. Sie würde aber eine Kita und nehme die Kinder in Empfang, spreche mit den Eltern und informiere über neue Vorgaben, erzählt Schunn. Einige Kommunen wie Böblingen und auch Mannheim sind bei derbereits in Vorleistung gegangen. In der Quadratestadt werden für alle Beschäftigten an Kitas und Schulen regelmäßig zwei Tests pro Woche angeboten. Eltern können frei entscheiden, welchen Test sie zu Hause mit ihrem Kind nutzen möchten. „Das ist ein sehr, sehr großer Gewinn, weil dieerleichtern“, sagte Nadine Schunn, Erzieherin aus Mannheim. Sie würde aber eine Pflicht zum Testen befürworten. „Wenn man eine Gemeinschaftseinrichtung besucht, müssen auch alle zum Schutz beitragen.“ Täglich stehe sie zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr am Eingang ihrerund nehme die Kinder in Empfang, spreche mit den Eltern und informiere über neue Vorgaben, erzählt Schunn.

Testpflicht für Schüler in Hotspots ab 19. April an Schulen in BW