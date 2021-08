Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den neuen Corona-Infektionen liegen noch nicht vor. Das Dashboard des RKI wird derzeit aktualisiert.

Gestern hatte das RKI für Deutschland 3520 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Freitag, 23.07.2021, hatte das RKI 2089 Neuinfektionen gemeldet.

Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie bleiben aber weiterhin auf niedrigem Niveau.