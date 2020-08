Vor nicht notwendigen touristischen Reisen in diese drei Gebiete werde derzeit aufgrund erneut hoher Infektionszahlen und örtlicher Absperrungen gewarnt, teilte das Auswärtige Amt am Freitag mit. Demnach gibt es dort neuemit einer Inzidenz von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage.

Für die übrigen Regionen Spaniens liege die Zahl der Neuinfektionen unter diesem Wert, erklärte das Ministerium. Für Rückkehrer aus Katalonien, Aragón und Navarra kann laut Auswärtigem Amt nach den Länderverordnungen zur Corona-Krise eine Quarantänepflicht bestehen.

In den betroffenen Regionen liegen beliebte Touristenziele wie Barcelona , dieund das spanische. Bereits am Dienstag riet das Auswärtige Amt von Reisen in die Gebiete ab, dasnahm die Regionen am Freitag in seine Liste der Risikogebiete auf.