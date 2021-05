Derimliegt mit 136 immer noch über dem Grenzwert für die Bundesnotbremse Auch in der Stadt Karlsruhe liegt die Inzidenz weiter weit über 100. Deutschlandweit sinkt die Inzidenz nach Angaben des RKI auch am Donnerstag. Wie ist die Lage?

Der Kreis Karlsruhe meldet tägliche die aktuellen Corona-Zahlen in einer Karte. Die Karte zeigt die unterschiedlichen Kommunen im Landkreis.

So sehen die Werte für das Stadtgebiet Karlsruhe im Detail aus (Stand 06.05.2021, 0:00 Uhr):

Neben den Zahlen für das Stadtgebiet werden auch die Fallzahlen für den Landkreis ausgegeben (Stand 06.05., 0:00 Uhr)

Nach Informationen des ZDF ist die Inzidenz in der Stadt Karlsruhe um 25 Prozent in der letzten Woche gesunken. Im Landkreis immerhin um 22 Prozent in sieben Tagen. Deutschlandweit sinkt die wichtige Kennzahl um 18 Prozent. Der Live-Tracker des ZDF berechnet die steigenden und sinkenden Inzidenzen nach den Angaben der Gesundheitsämter und zeigt so eine Tendenz auf.