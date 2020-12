Kanaren nicht viele Möglichkeiten. Dementsprechend ist die Nachfrage sehr hoch und die Preise für Pauschalreisen haben sich bis in den Januar hinein stark erhöht, nachdem vor 14 Tagen noch Schnäppchen zu machen waren. Unter 500 bis 600 Euro pro Person und Woche ist die Reise mit Flug und Hotel kaum noch zu bekommen. Je nach Kategorie kann leicht auch das Dreifache fällig werden, zumal auf Teneriffa, Gran Canaria & Co. um diese Jahreszeit auch ohne Corona Hauptsaison wäre. Die Inseln sind bei Sonnensuchenden aus Mitteleuropa traditionell zum Überwintern oder für längere Aufenthalte ab drei Wochen beliebt. Für diejenigen, die zu Weihnachten oder Neujahr der deutschen Lockdown-Tristesse entfliehen wollen, gibt es derzeit außer dennicht viele Möglichkeiten. Dementsprechend ist die Nachfrage sehr hoch und die Preise für Pauschalreisen haben sich bis in den Januar hinein stark erhöht, nachdem vor 14 Tagen noch Schnäppchen zu machen waren. Unter 500 bis 600 Euro pro Person und Woche ist die Reise mit Flug und Hotel kaum noch zu bekommen. Je nach Kategorie kann leicht auch das Dreifache fällig werden, zumal aufum diese Jahreszeit auch ohne Coronawäre. Die Inseln sind bei Sonnensuchenden aus Mitteleuropa traditionell zum Überwintern oder für längere Aufenthalte ab drei Wochen beliebt.

Mögliche Reisewarnung bei Corona-Inzidenz über 50 auf den Kanaren

Problemlos ist eine Reise aktuell aber dennoch nicht möglich, denn für die Kanaren insgesamt ist die Corona-Inzidenz in den letzten Tagen auf 52 pro Woche und 100.000 Einwohner gestiegen. Ab dieser Schwelle könnte im Prinzip eine Einstufung als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut und eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt drohen, obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland wesentlich höher ist. Potenziell betroffen ist insbesondere Teneriffa mit einer Inzidenz über 80. Bei der Rückreise nach Deutschland könnten also unter Umständen 10 Tage Zwangsquarantäne drohen, von der die Kanaren seit November ausgenommen waren.

Urlaub zu Weihnachten und Neujahr: Kanaren akzeptieren Schnelltest statt PCR

Unterdessen gibt es auch eine gute Nachricht: Statt eines aufwändigen und teuren PCR-Tests akzeptieren die Kanaren bei der Einreise nun auch einen Schnelltest. Das sieht ein neu erlassenes Dekret der Regionalregierung vor. Das Attest muss auf Deutsch, Englisch oder Spanisch ausgestellt sein und die Pass- oder Personalausweisnummer enthalten. Mit der Zentralregierung in Madrid gibt es noch Diskussionen darüber, ob das wirklich auf Dauer so bleiben kann, denn überall sonst in Spanien ist weiterhin ein PCR-Test erforderlich, unter anderem auch auf Mallorca und den Nachbarinseln.

Aktuell keine Reisewarnung für folgende Kanaren-Inseln

Teneriffa

Gran Canaria

Fuerteventura

Lanzarote

La Palma

La Gomera

El Hierro