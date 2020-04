Italien lebt vom Tourismus. Und Italien ist eines der Länder, das von der Corona-Pandemie schwer getroffen ist. Der wichtige Wirtschaftszweig Tourismus droht im Land völlig wegzubrechen. Jetzt suchen die Italiener nach Lösungen – und werden dabei sichtlich kreativ.

Plexiglas-Boxen am Strand und Tunnels mit Desinfektionsmittel

Wie die italienische Zeitung „Republica“ und der italienische Abendkurrier „Corriere della Sera“ berichten, schlägt eine Firma aus Rimini jetzt vor, am Strand Boxen aus Plexiglas aufzustellen – so, wie im Supermarkt die Mitarbeiter von den Kunden getrennt werden.

Mauro Vanni vom Verband der Badeanstalten in der Urlaubsstadt Rimini sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Einige Firmen wollen Plexiglas-Boxen um die Sonnenliegen bauen, andere Tunnels zum Strand graben, die wir mit Desinfektionsmittel abspritzen sollen.“

4,5 Quadratmeter Urlaubsparadies in einer Box

Die Idee der Firma „NuovaNeon Group 2“ ist es, zwischen den Sonnenschirmen am Strand Plexiglas-Boxen aufzubauen. Die Ausstattung darin: Ein Schirm und zwei Liegen. 4,5 Quadratmeter groß sollen die Boxen sein.

Mauro Vanni hält diese Vorschläge für unrealistisch, denn sicher sei: Solange man sich nicht zu nahe kommen dürfe, könne man auch den Strandurlaub vergessen. „Also, die Signora aus Deutschland mit ihrem Sonnenöl will doch nicht mit Maske und Gummihandschuhen am Strand liegen. Und Kindern kann man am Strand auch nicht beibringen, dass sie sich nicht zu nahe kommen können. Der Strand ist ein Ort, an dem man sich per se einfach nahe kommt, gemeinsam isst, lacht, Zeit verbringt“, sagt er. Im „Corriere della Serra“ sagt er außerdem, dass man durch die Plexiglas-Boxen eher ein Problem mit Dehydration als mit dem Coronavirus hätte.

Die Firma hat noch weitere Plexiglas-Ideen

Auf Facebook hat die Firma eine ganze Reihe an Vorschlägen, wie Plexiglas in der Coronavirus-Zeit eingesetzt werden kann, um das öffentliche Leben wieder herzustellen: