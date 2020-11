China täuschte die Welt im Januar über diedes Coronavirus, sperrte dann über Monate hinweg Millionen von Menschen in engenein – und brachte den Erreger trotzdem nicht unter Kontrolle. Immer wieder kommt es zu Ausbrüchen in verschiedenen, die meist mit drastischen Methoden beantwortet werden. So laut Medienberichten nun offenbar auch am Airport der Metropole. Tausende von Passagieren sollten dort laut „Bild“ am Sonntagabend spontan einem Massentest unterzogen werden und gerieten in Panik. Auf einem Video ist zu sehen, wie eine Menschenmasse weg rennt und eine Absperrung von Sicherheitskräften durchbricht.