Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem Corona-Impfstoff des indischen Unternehmens Bharat Biotech eine Notfallzulassung erteilt.

eine Notfallzulassung erteilt. Der Covaxin genannte Impfstoff sei "besonders gut für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen geeignet, da er einfach gelagert werden kann", erklärte die WHO am Mittwoch in Genf.

Der Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 78 Prozent und wird für Menschen ab 18 Jahren empfohlen. Der Hersteller sieht dafür die Verabreichung von zwei Dosen im Abstand von vier Wochen vor.

Covaxin ist der erste in Indien entwickelte und hergestellte Impfstoff, der grünes Licht der WHO erhält. Dies erleichtert die internationale Anerkennung des Mittels und ermöglicht seine Verwendung durch UN-Organisationen und die Impfinitiative Covax. Auf der grünen Liste der WHO finden sich außerdem noch die Mittel von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson sowie die chinesichen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac.