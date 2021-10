Es ist nachgewiesen, dass nicht nur in den Lungen und Nieren, sondern auch im Hoden sogenannte ACE-2-Rezeptoren vorhanden sind. Diese Rezeptoren begünstigen, für das Corona-Virus, den Eintritt in die Organzellen. Eine Infektion der Hoden- und Keimzellen und damit eine verminderte Spermienbildung sowie geschwächte männliche Fruchtbarkeit können die Folge sein.

Eine US-Studie hat dies nun untersucht und dabei die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna in einer Studie abgeklärt. Grund war die herrschende Skepsis an den beiden. Laut Forscher würden sich lediglich 56 Prozent der US-Bevölkerung mit einem der beidenimpfen lassen. Ein Grund sich nicht impfen zu lassen, war die Befürchung einer negativen Auswirkung auf die. Dies konnte in klinischen Studien nicht evaluiert werden. Die mRNA-Impfstoffe arbeiten mit Erbinformation für das Virusantigen und nicht mit abgeschwächten Erregern. Und so funktioniert es: Der Körper selbst stellt das Antigen her, um uns so vor dem Virus zu schützen.