Wie die Agenturen berichten, wollen die USA Medienberichten zufolge 500 Millionen Impfdosen von Biontech/Pfizer kaufen, um sie anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. Dies werde US-Präsident Joe Biden auf dem am Freitag beginnenden G7-Gipfel in Großbritannien verkünden, berichteten die „Washington Post“ und die „New York Times“ am Mittwoch. Biden trifft in Kürze zu seiner ersten Auslandsreise in Europa ein.