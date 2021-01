Grimes, die Freundin von Tesla-Chef, Elon Musk hat Corona

Ob auch Musk und ihr gemeinsamer Sohn mit dem Coronavirus infiziert sind, ist aktuell noch nicht bekannt

Grimes hat sich mit Corona infiziert. Darüber berichtete am Sonntag unter anderem die Elon Musks Partnerinhat sich mitinfiziert. Darüber berichtete am Sonntag unter anderem die „Kronenzeitung“ aus Österreich auf ihrer Website. Die Kanadierin, mit der Musk einen Sohn hat, soll auf Instagram recht freizügig über ihre Erkrankung berichtet und unter anderem verkündet haben, dass sie die Fieberträume genieße.

Weitere Details wie etwa zu ihren Symptomen gab die Künstlerin nicht bekannt, berichtet die Newsseite VIP.de . Sie habe lediglich einen Screenshot von SZAs „Good Day‘-Cover“ gepostet, der ihren Soundtrack für diese Zeit darstelle.

Grimes hat Corona: Ob auch Elon Musk und ihr gemeinsamer Sohn infiziert sind, ist unklar

Die Musikerin, so schreibt krone.at, berichtete in ihren Instagram-Storys über ihre Infektion. In dem mit Feen-Emojis geschmückten Post schrieb sie ihren Fans demnach offenbar: „Ich habe zu guter Letzt Covid bekommen, aber auf seltsame Weise genieße ich den von DayQuill (ein Medikament) verursachten Fiebertraum 2021.“

Ob auch Tesla-Chef Musk und ihr gemeinsamer Sohn vom Coronavirus betroffen sind, ließ Grimes auf Instagram nicht durchblicken.

