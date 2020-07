Seit Jahren profiliert sich der Goldstrand in Varna als „Ballermann am Balkan“. Er zählt zu den Hotspots für Alkoholtourismus in Bulgarien. In Zeiten, in denen der Coronavirus wütet, sind diese Vergleiche allerdings nicht mehr so lukrativ für den Goldstrand.

Quarantäne nach einer Reise nach Bulgarien, es gibt im Moment keine offizielle Reisewarnung. Allerdings warnt das Amt: „Bulgarien ist von Covid-19 inzwischen stärker betroffen, die Zahl der Neuinfizierten steigt seit einiger Zeit erheblich an. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Sofia." Varna wird unter „regionalen Schwerpunkten" explizit erwähnt.

Deutsche feiern Partys am Goldstrand – wie am Ballermann

jungen Menschen ordentlich krachen lassen. Die Sender zeigen Bilder von einem überfüllten Swimmingpool im „MegaPark Dolphin", außerdem hatte das Partystadl „Zum Roten Pferd" zum „Almklausi"-Konzert geladen. Eng zusammen tanzend besingen Gäste die „pure Freude am Leben". Daran haben vermutlich auch deutsche Touristen ihren Anteil.

Die Betreiber der Locations am Goldstrand wehren sich gegen die Darstellung. Laut dem Tagesspiegel sagte der Betreiber des Partystadls „Zum Roten Pferd", Daniel Stefanov, dass die Aufnahmen, die mit dem Handy aufgenommen wurden und von RTL gesendet wurden, „wahrscheinlich aus dem vergangenen Jahr" stammen würden.

Betreiber des Partystadl in Varna: Nicht mehr als 50 Gäste

Beim bulgarischen Fernsehsender bTV sagte Stefanov weiter: „Wir haben hier am Abend nicht mehr als fünfzig Gäste.“ Alle vom Gesundheitsministerium geforderten Corona-Vorsichtsmaßnahmen würden strikt eingehalten.

Am Eingang messe man die Körpertemperatur der Gäste, sagt der Betreiber. Das Personal trage Masken und Handschuhe, zwischen den Tischen herrsche der geforderte Mindestabstand und die Räumlichkeiten würden regelmäßig desinfiziert.

Vom Allgäu Airport kann man an den Goldstrand reisen