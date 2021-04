Die Spitzen des deutschen Staates gedenken am Sonntag der Toten der Corona-Pandemie. Zunächst wird in einem ökumenischen Gottesdienst in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche an die Verstorbenen erinnert (10.15 Uhr). Daran nehmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesratspräsident Reiner Haseloff (alle drei CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, teil.

Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus: Steinmeier mit Ansprache

Am Nachmittag folgt eine zentrale Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus (13.00 Uhr). Nach einer Ansprache von Steinmeier folgen Wortbeiträge von Menschen, die in der Pandemie Angehörige verloren haben.

Die Veranstaltung wird von 12.50 Uhr bis 14.10 Uhr im ZDF übertragen. Der Gedenkakt findet im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt statt. Die Berichterstattung der um 13 Uhr startenden Trauerfeier erfolgt durch die ZDF-Moderatorin Antje Pieper sowie den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Heinrich Bedford-Strohm. Kommentiert wird sie von Reporter Micha Wagenbach.