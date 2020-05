Jetzt steht der Termin fest: Am 29. Mai öffnet der Europapark in Rust seine Pforten. Die Hotelgastronomie werde schrittweise vom 18. Mai an wieder öffnen, teilte der Vergnügungspark in Rust bei Freiburg am Freitag mit. Die von Bund und Land beschlossenen Lockerungen der Corona-Regeln machen dies möglich. Der Freizeitpark hatte eigentlich am 28. März die Sommersaison starten wollen, musste wegen des Coronavirus aber geschlossen bleiben.

Verschärfte Hygiene-Regeln im Europapark

Der Europapark wird dieses Jahr 45 Jahre alt. Im vergangenen Jahr hatte er mit mehr als 5,7 Millionen Gästen einen Besucherrekord erreicht. Zudem ist er nach eigenen Angaben Deutschlands größter privater Hotelbetreiber an einem Ort.

Es werde verschärfte Hygieneregeln und eine Begrenzung der Besucherzahl geben, sagte eine Unternehmenssprecherin. Zudem werde auf Abstand geachtet. Vorerst geschlossen bleibe die zum Park gehörende Indoor-Wasserwelt „Rulantica“. Sie hatte wegen Corona Mitte März schließen müssen. Wann sie wieder öffne, sei noch unklar.