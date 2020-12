Die Bundesregierung hat sich über die Umsetzung des Corona-Sonderurlaubs für Eltern verständigt. Eine entsprechende Formulierungshilfe beschloss das Kabinett am heutigen Mittwoch, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland mitteilte. Demnach soll Paragraf 56 Absatz 1a des Infektionsschutzgesetz um einen Halbsatz ergänzt werden. Der Sonderurlaub war bei der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen worden.

Eltern sollen künftig auch dann einen Anspruch auf Entschädigung bei Lohneinbußen wegen Kinderbetreuung haben, wenn in Schulen die Präsenzpflicht ausgesetzt wird. Bislang bestand der Entschädigungsanspruch nur bei einer behördlichen angeordneten Schließung der Schule.

Laut Beschluss der Ministerkonferenz, so war bereits am Dienstag bekannt geworden, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass für die Betreuung von Kindern während des Lockdowns vom 16. Dezember bis zum 10. Januargenommen werden kann. Ob und wie das aussehen könnte, das ist sich die Bundesregierung noch unsicher. Wer kommt in den Genuss des Sonderurlaubs? Um wie viele Tage geht es? Wie hoch fällt der Lohnersatz aus? Und wer bezahlt die Kosten? Alles Fragen die noch geklärt werden müssen.