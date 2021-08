Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Deutschland steigen erneut an.

Wie hoch sind die Fallzahlen im Landkreis Emsland?

Die Inzidenz in Niedersachsen steigt und liegt am Dienstag laut RKI bei über 40. Auch der Inzidenzwert im Emsland steigt weiter. Am Dienstag, 24.08.2021, liegt er bei 39,8. Auch die Gesamtzahl der Fälle steigt. Wieviel Corona-Fälle gibt es im Emsland?

Der Landkreis meldet jeden Werktag die neuen Fallzahlen.

So hoch sind die Zahlen am Dienstag (Stand 23.08.21):

Zahl der Infizierten: 13.068

Neuinfektionen: 56 (seit Freitag)

Aktive Fälle: 204

Menschen in Quarantäne: 397

Genesene: 12.674

Tote: 190

7-Tage-Inzidenz: 44

Der Inzidenzwert steigt seit Tagen an. Noch vor einer Woche, am Dienstag, den 17.08., lag der Wert bei 20,8.

Corona Fallzahlen Emsland: Das sind die aktuellen Zahlen heute

Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag (24.08.2021) folgende Zahlen:

Zahl der Infizierten: 13.076

Neuinfektionen: 15

Infektionen in den letzten sieben Tagen: 130

7-Tage-Inzidenz: 39,8

Tote: 191

In Niedersachsen wie im Kreis Emsland steigen die Corona-Zahlen.

Coronafallzahlen Landkreis Emsland: Aktuelle Fallzahlen aus dem Kreis