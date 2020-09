Das Jahr 2020 wird wohl als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Das Coronavirus ist inzwischen in fast allen Ländern der Welt angekommen – USA, Brasilien, Spanien, Italien oder Großbritannien sind besonders hart von der Infektionskrankheit Covid 19 getroffen, andere Länder sind bisher glimpflicher davon gekommen. Urlauber sind bereits wieder auf Reisen - manche kommen infiziert zurück. Camping im eigenen Land steht daher hoch im Kurs.

In Deutschland werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nach und nach gelockert. Überstanden ist die Pandemie deshalb aber noch nicht. Die Angst vor einer zweiten Welle ist beinahe allgegenwärtig.

Aktuelle Corona News im Überblick - So ist die Lage:

Lockdown in 30 Orten: Israel reagiert auf Anstieg von Corona-Zahlen

Update, 4. September 2020, 9:53 Uhr

Corona-Neuinfektionen will die israelische Regierung mit Lockdown-Maßnahmen in besonders betroffenen Orten die weitere Ausbreitung des Virus eindämmen. Nach einer Rekordzahl anwill diemit Lockdown-Maßnahmen in besonders betroffenen Orten die weitereeindämmen. Es droht ein landesweiter Lockdown.

Berlusconi nach positivem Corona-Test im Krankenhaus

Update, 4. September 2020, 9:51 Uhr

Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach seiner Ansteckung mit dem Coronavirus ins Krankenhaus eingewiesen worden. Der 84-Jährige hatte sich auf Sardinien mit dem Coronavirus infiziert.

Österreich startet Corona-Ampel

Update, 4. September 2020, 8:30 Uhr

Österreich startet das Land nun mit einer neuen Maßnahme gegen das Coronavirus. Eine Corona-Ampel soll helfen, das Virus gezielter bekämpfen zu können. Aufgrund der aktuell hohen Fallzahlen instartet das Land nun mit einer neuen Maßnahme gegen das

„Widersprüchliche Zahlen“: Noch keine aktuellen RKI-Zahlen am Freitag

Update, 4. September 2020, 7:00 Uhr

Ein Reisebus auf dem Weg von Bayern nach Berlin und alle Reisende ohne Maske

Update, 3. September 2020, 18:05 Uhr

Weil bei einer Kontrolle in der Oberpfalz keiner der Fahrgäste einen Mund-Nasen-Schutz trug, werden nun voraussichtlich Bußgelder von 8500 Euro fällig.

Die Stadt Landshut hat den Frühwarnwert für Corona-Neuinfektionen überschritten

Update, 3. September 2020, 18:05 Uhr

Die Stadt Landshut hat den Frühwarnwert für Corona-Neuinfektionen überschritten und hat damit zugleich die meisten neuen Fälle in Bayern.

Rekord bei Neuinfektionen in Österreich - drastischer Anstieg der Zahlen in Wien

Update, 3. September 2020, 15:05 Uhr

Österreich hat mit der zweiten Welle der Coronainfektionen zu kämpfen. Binnen eines Tages wurden 403 Neuinfektionen gemeldet. Viele davon entfallen auf die Hauptstadt Wien.

„Lernbrücken“ während der Ferien: Welche Probleme gibt es?

Update, 3. September 2020, 15:53 Uhr

Viele Schüler werden in den letzten zwei Ferienwochen gefördert. Doch eine Umfrage zeigt: Mehrere Schulleitungen sind mit dem Konzept und der Umsetzung unzufrieden. [SWP Plus]

Nach Infektion mit Coronavirus: 19-Jähriger erkrankt an Zuckerkrankheit

Update, 3. September 2020, 13:17 Uhr

Diabetes nach einer Corona-Infektion - über einen solchen Fall berichten deutsche Forscher der Universität Kiel. Greift Corona die Bauchspeicheldrüse an?

Europas größtes Bordell „Pascha“ ist insolvent

Update, 3. September 2020, 13:11 Uhr

Neuer Corona-Rekord an Neuinfektionen in Tschechien innerhalb eines Tages

Update, 3. September 2020, 11:55 Uhr

Tschechien hat einen Tagesrekord an Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Das Gesundheitsministerium meldete innerhalb von 24 Stunden 650 neue Fälle

Mehr falsch positive Ergebnisse bei Corona-Tetst?

Update, 3. September 2020, 11:15 Uhr

Die Zahl der Corona-Tests wurde in der letzten Zeit stark ausgeweitet. Die neue Teststrategie birgt allerdings auch die Gefahr, dass viele Corona-Ergebnisse falsch positiv sind. Doch stimmt das wirklich?

Silvio Berlusconi positiv getestet - Kontakt mit Flavio Briatore auf Sardinien

Update, 3. September 2020, 08:40 Uhr

Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi ist nach Angaben seiner Partei positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Aktuelle Corona-Zahlen: Lage stabilisiert?

Update, 3. September 2020, 7:00 Uhr

Dwayne „The Rock“ Johnson und seine Familie haben Corona

Update, 3. September 2020, 6:30 Uhr

Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson (48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem Coronavirus infiziert. Sie sollen sich bei engen Freunden angesteckt haben. Auf Instagram richtet ereinen Appell an seine Fans.

Kanaren jetzt Risikogebiet

Update, 2. September 2020, 20:15 Uhr

Im Corona-Hotspot Spanien hatten die Kanaren wegen relativ geringer Fälle eine Sonderstellung. Doch die Infektionen steigen auch dort rapide. Jetzt die Inseln zum Risikogebiet erklärt.

Gibt es keine Hotspots mehr in Deutschland?

Update, 2. September 2020, 17:40 Uhr

Über 240 Neuinfektionen in BW

Update, 2. September 2020, 17:10 Uhr

Laut dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg gibt es 242 Neuinfektionen im Südwesten (Stand: 16 Uhr). Damit haben sich in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie 42.607 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Rund 37.240 gelten als genesen, das sind 199 mehr als am Vortrag. 1.867 Menschen sind am oder mit dem Virus gestorben, damit kam ein Todesfall innerhalb von 24 Stunden dazu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 12,8.

Testzentrum an der A8: Darum kommt es zu Verzögerungen bei den Ergebnissen

Update, 2. September 2020, 16:45 Uhr

Sind Proben von der Corona-Teststation an der A8 verloren gegangen? Das Gerücht verunsichert getestete Reiserückkehrer. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat. [SWP Plus]

Corona in Bayern: Memmingen sprengt Frühwarnwert

Update, 2. September 2020, 15:21 Uhr

Stadt Memmingen im Allgäu verschärft nach der Überschreitung des Corona-Frühwarnwerts die Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Dieim Allgäu verschärft nach der Überschreitung desdie Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Auch zahlreiche andere Städte und Kreise in Bayern kratzen am Grenzwert.

Maskenpflicht, private Feiern, Demonstrationen: Die Corona-Regeln der Bundesländer

Update, 2. September 2020, 12:25 Uhr

Corona-Krise weitgehend in Eigenregie über Verschärfungen und Lockerungen der Hygiene-Vorschriften entscheiden. Was gilt in welchem Bundesland? Die deutschen Bundesländer können in derweitgehend in Eigenregie über Verschärfungen undderentscheiden. Was gilt in welchem Bundesland? Ein Überblick.

Querdenken 711 kündigt Demonstration in Konstanz an

Update, 2. September 2020, 12:22 Uhr

Stuttgarter Initiative Querdenken 711 will im Oktober in Konstanz gegen die Corona-Politik demonstrieren. Organisator Michael Ballweg äußerte sich über eine mögliche Demo in Berlin im Deutschlandfunk. Diewill im Oktober in Konstanz

Großbritannien: Schottland verschärft Corona-Regeln

Update, 2. September 2020, 11:58 Uhr

Husten und Fieber: Wie unterscheiden sich Corona und Grippe?

Update, 2. September 2020, 11:06 Uhr

Husten, Niesen und Kratzen im Hals in diesem Herbst besondere Sorgen machen? Die Symptome der vom Muss man sich beiin diesem Herbst besondere Sorgen machen? Dieder vom Coronavirus verursachten Erkrankung können denen von Grippe oder Erkältung sehr ähnlich sein. Wie lassen sich die Krankheiten unterscheiden?

Schnelltest von Hoffmann-La Roche

Update, 2. September 2020, 7:30 Uhr

Zahl der Neuinfektionen steigt - Schärfere Regeln

Update, 2. September 2020, 7:15 Uhr

RKI hat am Mittwoch die neuen Corona-Zahlen für Deutschland veröffentlicht. Es gibt erneut einen leichten Anstieg bei den Neuinfektionen. Dashat am Mittwoch die neuenfürveröffentlicht. Es gibt erneut einen leichten Anstieg bei den Neuinfektionen. Einige Bundesländer reagieren mit schärferen Regeln auf die Lage.

Chefin von „Ärzte ohne Grenzen“: Die Impfung muss gerecht verteilt werden

Update, 1. September 2020, 20:20 Uhr

Beinah 250 Neuinfektionen im Südwesten

Update, 1. September 2020, 18:08 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 42.365 gestiegen. Das sind 248 Menschen mehr als am Vortag, wie aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) hervorgeht. Als genesen gelten 37.041 Menschen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt unverändert bei 1866.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 0,96 angegeben. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Der Anstieg der Neu-Infektionen ist nach Angaben des Gesundheitsamts auch weiterhin zu einem großen Teil auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Virologe Christian Drosten wirbt nachdrücklich fürs Maskentragen

Update, 1. September 2020, 17:14 Uhr

Für manche ist er eine Reizfigur, für viele aber die wichtigste deutsche Stimme in der Corona-Pandemie: Der Berliner Virologe Christian Drosten ist mit seinem Podcast „Das Coronavirus-Update“ zurück. Und setzt sich nachdrücklich für das Tragen von Alltagsmasken ein

Love Island 2020: Moderatorin Jana Ina Zarrella positiv getestet

Update, 1. September 2020, 16:34 Uhr

Corona-Schock bei „Love Island“: Moderatorin Jana Ina Zarrella ist bei den Dreharbeiten zur RTL-2-Sendung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie es mit der Show weitergeht, erfahrt ihr hier.

RB Leipzig startet mit Fans in die Bundesliga

Update, 1. September 2020, 14:00 Uhr

Maskenpflicht bei Demos in Berlin

Update, 1. September 2020, 12:00 Uhr

In Bussen und Bahnen sowi in Schulgebäuden muss in Berlin Maske getragen werden - künftig nun auch auf Demos. Das hat der Senat der Hauptstadt am Dienstag offenbar beschlossen.

Hochzeitsfeier in Frechen als Corona-Hotspot

Update, 1. September 2020, 07:55 Uhr

Fast 200 Passagiere nach Urlaubsflug von Zakynthos in Quarantäne

Update, 1. September 2020, 06:40 Uhr

Nach einem Flug von einer griechischen Insel nach Großbritannien sind alle etwa 200 Passagiere und Crew-Mitglieder in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden.

RKI meldet Corona-Zahlen für Deutschland

Update, 1. September 2020, 06:35 Uhr

Das Robert Koch Insitut (RKI) hat am Dienstag wieder über 1000 Neuinfektionen gemeldet. Alle Zahlen im Überblick.

Steuerfreier Kinderbonus im September: Wer hat Anspruch? Wann ist die Auszahlung?

Update, 31. August 2020, 20:40 Uhr

Mit dem Kinderbonus will die Bundesregierung Eltern während der Corona-Pandemie unterstützen. Alle Informationen zur Finanzspritze für Familien.

Aktuelle Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 31. August 2020, 17:10 Uhr

Laut dem Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg haben sich im Südwesten bisher 42.117 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 175 mehr als am Vortrag. Als genesen gelten 36.843 (+86), verstorben sind 1.866 Menschen. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 1,01 angegeben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 13,9.

Corona in Südtirol: So ist die aktuelle Lage

Update, 31. August 2020, 12:17 Uhr

Südtirol, ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen, steigen die Corona-Zahlen seit einigen Tagen wieder leicht an. Zudem gab es dort am Wochenende ein Wetter-Chaos. In, ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen, steigen die Corona-Zahlen seit einigen Tagen wieder leicht an. Zudem gab es dort am Wochenende ein Wetter-Chaos. Die aktuelle Lage im Überblick

Corona im Urlaub: Wo das Ansteckungsrisiko am größten ist

Update, 31. August 2020, 12:10 Uhr

Infektion über Plazenta ist laut Forschern möglich

Update, 31. August 2020, 8:10 Uhr

Aktuelle RKI-Zahlen für Deutschland

Update, 31. August 2020, 7:38 Uhr

Am Montag hat das RKI die neuen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Sie liegen - wie immer zu Wochenbeginn - niedriger als am Vortag. Gibt es unabhängig davon Anhaltspunkte für eine Stabilisierung der Infektionslage?

Weltweit mehr als 25 Millionen Infizierte

Update, 31. August 2020, 7:10 Uhr

Die Zahl der weltweit registrierten Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von 25 Millionen überschritten. Das geht aus Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervor. Mit knapp 6 Millionen verzeichneten die USA dabei die höchste Zahl an Infektionen, gefolgt von Brasilien mit rund 3,9 Millionen Fällen. An dritter Stelle steht Indien, wo bisher 3,5 Millionen Infektionen registriert wurden. Auch bei der Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung stehen die USA demnach an erster Stelle mit gut 183.000 - in einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern. An zweiter Stelle folgt auch hier Brasilien mit mehr als 120.000 Toten.

Testzentrum an der A8: So funktioniert der Corona-Test am Kemmental

Update, 30. August 2020, 19:10 Uhr

Seit Freitag können sich an der A8 bei Dornstadt Reiserückkehrer kostenlos testen lassen. Der Autobahnparkplatz Kemmental gleicht einem Hochsicherheitstrakt.

Fast 170 Neuinfektionen im Südwesten

Update, 30. August 2020, 18:25 Uhr

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist in Baden-Württemberg auf mindestens 41.942 gestiegen. Das sind 169 Menschen mehr als am Vortag. Dies geht aus Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) hervor. Als genesen gelten 36.757 Menschen. Im Zusammenhang mit dem Virus sind den Zahlen zufolge bisher 1866 Menschen gestorben. Seit dem Vortag ist diese Zahl unverändert. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 1,01 angegeben. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Stadt Heilbronn erwartet sinkende Fallzahlen

Update, 30. August 2020, 16:35 Uhr

Nachdem sich der Inzidenz-Wert am Samstag der kritischen Marke von 50 annähre, verkündete die Stadt am Sonntag, dass ein Rückgang zu erwarten sei.

Flughafen Stuttgart: Sensoren überprüfen Abstand zwischen Passagieren

Update, 30. August 2020, 15:35 Uhr

Der Stuttgarter Flughafen geht neue Wege, um Infektionsherde zu verhindern. Mit Hilfe von Sensoren soll der Abstand zwischen den Reisenden zum Schutz vor Corona-Infektionen überwacht werden. Die Geräte hatten ursprünglich einen anderen Zweck.

785 Neuinfektionen in Deutschland

Update, 30. August 2020, 10:15 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist beträgt 785. An Sonntagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß oft niedriger , weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

Corona Demo in Berlin: Demonstranten stürmen durch Absperrung auf Reichstagstreppe

Update, 30. August 2020, 9 Uhr