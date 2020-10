Das Jahr 2020 wird wohl als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Das Coronavirus ist inzwischen in fast allen Ländern der Welt angekommen – USA, Brasilien, Spanien, Italien oder Großbritannien sind besonders hart von der Infektionskrankheit Covid 19 getroffen, andere Länder sind bisher glimpflicher davon gekommen. Urlauber sind bereits wieder auf Reisen - manche kommen infiziert zurück. Camping im eigenen Land steht daher hoch im Kurs.

In Deutschland werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nach und nach gelockert. Überstanden ist die Pandemie deshalb aber noch nicht. Die Angst vor einer zweiten Welle ist beinahe allgegenwärtig.

Aktuelle Corona News im Überblick - So ist die Lage:

Mehr als 30.000 Bußgeldverfahren in den größten Städten

Update, 4. Oktober 2020, 14:00 Uhr

30.000 Bußgeldverfahren wegen Missachtung der Corona-Regeln sind in den einwohnerstärksten Städten Deutschlands bisher eingeleitet worden. Mehr alswegen Missachtung dersind in den einwohnerstärksten Städten Deutschlands bisher eingeleitet worden. Vorne mit dabei: München und Stuttgart

Corona-Demo in Konstanz fortgesetzt

Update, 4. Oktober 2020, 13:00 Uhr

Mit einem Gottesdienst hat die Initiative „Querdenken“ ihren Protest gegen die Corona-Politik der Bundesregierung am Sonntagmorgen in Konstanz fortgesetzt.

Keine Entwarnung von Trumps Leibarzt

Update, 4. Oktober 2020, 9:00 Uhr

Der Leibarzt von Donald Trump gibt keine Entwarnung für den Gesundheitszustand des US-Präsidenten trotz „erheblicher“ Fortschritte seit der Corona-Diagnose.

HSV gegen Aue wegen Corona-Fällen abgesagt

Update, 4. Oktober 2020, 8:20 Uhr

Corona-Fälle gibt, wurde die Weil es im Team und dessen Umfeld bestätigtegibt, wurde die Partie von Erzgebirge Aue beim Hamburger SV am Sonntag abgesagt . Das bestätigten beide Vereine.

Mehr als 350 Neunifektionen im Südwesten

Update, 3. Oktober 2020, 20:00 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg binnen 24 Stunden wurde am Samstag mit mehr als 350 angegeben. Die Zahl dermit deminbinnen 24 Stunden wurde am Samstag mit mehr als 350 angegeben. Alle Informationen zum Infektionsgeschehen im Südwesten findet ihr hier.

Lehrer in Weißenhorn remonstriert gegen Maskenpflicht

Update, 3. Oktober 2020, 18:30 Uhr

Corona-Demo in Konstanz

Update, 3. Oktober 2020, 16:30 Uhr

Kritik an Remdesivir-Behandlung von Trump - Immer mehr Infizierte im Umfeld

Update, 3. Oktober 2020, 14:30 Uhr

Donald Trump wird wegen seiner Corona-Infektion offenbar mit Remdesivir behandelt. Das sorgt bei Experten für Kritik. wird wegen seiner Corona-Infektion offenbar mitbehandelt. Das sorgt bei Experten für Kritik. Derweil sind immer mehr Menschen aus dem Umfeld des US-Präsidenten infiziert.

RKI-Zahlen: Schon wieder mehr als 2500 Neuinfektionen

Update, 3. Oktober 2020, 8:30 Uhr

Trump wegen Corona im Krankenhaus

Update, 3. Oktober 2020, 7:30 Uhr

Neue Risikogebiete in Holland und England

Update, 2. Oktober 2020, 20:07 Uhr

Die Bundesregierung hat wegen steigender Zahlen von Neuinfektionen mit dem Coronavirus neue Risikogebiete ausgewiesen. Dazu gehören

ganz Schottland

Teile Englands

Weiter hohe Fallzahlen für Baden-Württemberg

Update, 2. Oktober 2020, 17:44 Uhr

Gesundheitsämter im Südwesten melden an das Robert Koch-Institut (RKI) ermeut eine hohe Anzahl an positiven Corona-Testergebnissen. Die Zahl der seit Beginn der Corona-Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg liegt laut Landesgesundheitsamt aktuell bei 50.400 Fällen. Auch die übrigen Werte steigen. Wie auch in Deutschland insgesamt bleibt die Corona-Lage in Baden-Württemberg kritisch. Dieimmelden an das Robert Koch-Institut (RKI) ermeut eine hohe Anzahl an positiven Corona-Testergebnissen. Dieder seit Beginn der Corona-Pandemie nachweislich mit demInfizierten in Baden-Württemberg liegt laut Landesgesundheitsamt aktuell bei

Klinik-Patientin in Lörrach stirbt an Corona nach Kontakt mit Zimmernachbarin

Update, 2. Oktober 2020, 15:15 Uhr

Lörrach ist eine Patientin infolge einer Corona-Ansteckung durch ihre Zimmernachbarin gestorben. „Das ist ein tragischer Fall und ein seltenes Phänomen, das mir zumindest aus Baden-Württemberg nicht bekannt ist“, In der Kreisklinikist eine Patientin infolge einerdurch ihre Zimmernachbarin gestorben. „Das ist ein tragischer Fall und ein seltenes Phänomen, das mir zumindest ausnicht bekannt ist“, sagte Bernhard Wolf, medizinischer Geschäftsführer, am Freitag in Lörrach

Aktuelle Corona-Zahlen für Neu-Ulm - So viele Schulklassen sind in Quarantäne

Update, 2. Oktober 2020, 15:05 Uhr

Das Landratsamt in Neu-Ulm hat am Freitag neue Fallzahlen der Coronavirus-Infektionen gemeldet. So ist die Corona-Lage in Neu-Ulm.

Weiterer deutscher Impfstoff darf getestet werden

Update, 2. Oktober 2020, 14:29 Uhr

In Deutschland darf ein weiterer Corona-Impfstoff an Menschen getestet werden. Der Vektorimpfstoff basiert auf einer Pocken-Impfung.

Mehr als 12.000 Schüler und Lehrer in Corona-Quarantäne

Update, 2. Oktober 2020, 11:27 Uhr

Wegen Corona müssen Schulen immer wieder schließen. In dem stark von der Corona-Pandemie getroffenen Bayern sind derzeit mehr als 12.000 Schüler und Lehrer in Quarantäne.

Über 30 Coronavirus Infektionen in Schlachthof im Kreis Emsland

Update, 2. Oktober 2020, 10:58 Uhr

Erneut ist es in einem Schlachthof der Tönnies-Gruppe zu einem Corona-Ausbruch gekommen. In Sögel sind Mitarbeiter eines Schlachthofs infiziert. Der Landkreis verschärft nun seine Corona-Maßnahmen.

Bei Amazon fast 20.000 Mitarbeiter in den USA positiv auf Corona getestet

Update, 2. Oktober 2020, 8:44 Uhr

Amazon sind in den USA seit März fast Athena wirft dem Konzern vor, „eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit“ zu sein. Beim Onlineriesensind in den USA seit März fast 20.000 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden . Die Arbeitsschutz- und Flüchtlingsorganisationwirft dem Konzern vor, „eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit“ zu sein.

Corona-Zahlen in Deutschland: Zahl der Neuinfektionen auf höchstem Stand seit April

Update, 2. Oktober 2020, 7:30 Uhr

US-Präsident Trump und First Lady Melania mit Corona infiziert

Update, 2. Oktober 2020, 7:00 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist offenbar mit dem Coronavirus infiziert. First Lady Melania, sei an Covid-19 erkrankt. ist offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Ein entsprechender Test sei positiv gewesen, teilte er via Twitter mit. Auch seine Frau,, sei an Covid-19 erkrankt.

Deutlich mehr Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg

Update, 1. Oktober 2020, 18:51 Uhr

Deshalb gab es keine aktuellen Fallzahlen zu Neuinfektionen in Deutschland

Update, 1. Oktober 2020, 16:01 Uhr

Robert Koch-Institut hatte mehrere Tage morgens keine neuen Corona Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht. Auch das RKI Dashboard wies keine Zahlen zu Neuinfektionen aus. Dashatte mehrere Tage morgensfür Deutschland veröffentlicht. Auch das RKI Dashboard wies keine Zahlen zu Neuinfektionen aus. Das war der Grund für die Verspätung der Daten

Curevac zuversichtlich über baldigen Coronavirus-Impfstoff

Update, 1. Oktober 2020, 15:18 Uhr

Biopharmaunternehmen Curevac geht davon aus, in wenigen Monaten einen Impfstoff ersten Halbjahr 2021 der Fall sein - vielleicht sogar früher Das Tübingergeht davon aus, in wenigen Monaten einen gegen das Coronavirus zu haben . Wenn alles optimal laufe, werde das imder Fall sein - vielleicht sogar früher

Aktuelle Fallzahlen für den Kreis Neu-Ulm

Update, 1. Oktober 2020, 14:24 Uhr

Das Landratsamt in Neu-Ulm hat am Donnerstag neue Fallzahlen der Coronavirus-Infektionen gemeldet. So ist die Corona-Lage in Neu-Ulm.

250 Euro Bußgeld für falsche Namensangaben in Corona-Listen in Bayern

Update, 1. Oktober 2020, 13:56 Uhr

Keine Reisewarnung für Region Grand-Est: Die aktuelle Lage in Elsass und Lothringen

Update, 1. Oktober 2020, 10:27 Uhr

In ganz Frankreich steigen die Corona-Zahlen rapide an. In allen Regionen des Landes herrscht eine Reiswarnung - ausgenommen davon ist die Region Grand-Est. So ist die Lage vor Ort.

Lage in Österreich: Reisewarnung für Tirol und Vorarlberg soll fallen

Update, 1. Oktober 2020, 10:26 Uhr

Die Corona-Situation in Österreich gilt weiter als angespannt, insbesondere in der Hauptstadt Wien, in deren Region fast die Hälfte der knapp 9 Millionen Österreicher leben. Eine Besserung ist unterdessen in Tirol und Voralberg in Sicht.

Zahl der Neuinfektionen in Frankreich wieder auf mehr als 14.000 gestiegen

Update, 1. Oktober 2020, 09:45 Uhr

Frankreich verzeichnet einen neuen Rekord bei den Corona-Zahlen: Innerhalb von 24 Stunden wurden mehr als 14.000 Menschen positiv auf Corona getestet.Ein erneuter Lockdown erscheint immer wahrscheinlicher. So ist die Lage in Frankreich.

Aktuelle RKI-Zahlen am Donnerstag - So viele Neuinfektionen gibt es in Deutschland

Update, 1. Oktober 2020, 09:42 Uhr

Das RKI hat die neuen Corona-Fallzahlen für Deutschland am Donnerstag bekanntgegeben. Die zahl der Neuinfektionen liegt erneut bei über 2000. Das ist die Lage in Deutschland.

Fasnachtsumzüge in Baden-Württemberg abgesagt

Update, 30. September 2020, 22:10 Uhr

Die Corona-Pandemie macht auch vor der närrischen Jahreszeit nicht halt: Große Fasnachts-Umzüge im Südwesten wird es 2021 nicht geben. Die Narren wollen im kleinen Kreis feiern.

Bundesregierung spricht Reisewarnung für ganz Belgien aus

Update, 30. September 2020, 21:30 Uhr