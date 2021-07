Die Inzidenz soll nicht mehr allein als Maßstab für die Corona-Maßnahmen gelten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) will einem Medienbericht zufolge die Hospitalisierung als zusätzlichen Indikator einführen. Wie Bild unter Berufung auf eine interne Präsentation desberichtet, wäre dernicht mehr die wichtigste Kennzahl für eine weitere Corona-Politik.

Wie die Bild weiter schreibt, soll die Inzidenz aufgrund der Impfunen nicht mehr als alleiniger Wert das Leben weiter bestimmen. So rechnet das RKI mit einer „Abnahme des Anteils schwerer Fälle“, da die Risikogruppen fast vollständig durchgeimpft sind. Selbst bei höheren Infektionszahlen wird Corona für das Gesundheitssystem somit weniger gefährlich, heißt es. Es seien „weiterhin mehrere Indikatoren zur Bewertung notwendig, aber die Gewichtung der Indikatoren untereinander ändert sich“, hieß es laut Bild in dem RKI-Papier. Das Institut begründet die Hinzunahme der Hospitalisierung demnach mit den „Konsequenzen zunehmender Grundimmunität“.

Künftig müssen alle im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten, ihr Alter, die Art der Behandlung und ihr Impfstatus gemeldet werden. So können wir zeitnah abschätzen, wie hoch die Belastung für das Gesundheitssystem wird und wie gut die Impfungen wirken. (2/2)

Auch die Bundesregierung will weg von derals Hauptkriterium für die Corona-Maßnahmen. und will deshalb neue Daten erheben: „Künftig müssen alle im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten, ihr Alter, die Art der Behandlung und ihrgemeldet werden“, twittert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag.