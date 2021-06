Deutschland breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus, die zunächst in Indien entdeckt wurde weiter aus. In Großbritannien steigen die Neuinfektionen durch die Variante momentan besoders stark an – trotz der vielen Auch inbreitet sich die Delta-Variante des Coronavirus, die zunächst in Indien entdeckt wurde weiter aus. Insteigen die Neuinfektionen durch die Variante momentan besoders stark an – trotz der vielen Impfungen . Die Mutation Delta hat ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen in Deutschland binnen einer Woche deutlich gesteigert, berichtet die Deutsche Presseagentur.

RKI: Corona-Variante Delta in Deutschland noch selten

6,2 Prozent in der Kalenderwoche 22 (31. Mai bis 6. Juni) bleibe sie aber weiter relativ selten, heißt es im jüngsten Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den als besorgniserregend eingestuften Mutanten vom Mittwochabend. In der Woche zuvor (KW 21) hatte der Anteil der Delta-Variante an den untersuchten Proben demnach noch bei 3,7 Prozent gelegen. Trotzdem sind die Mitin der Kalenderwoche 22 (31. Mai bis 6. Juni) bleibe sie aber weiter relativ selten, heißt es im jüngsten Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den als besorgniserregend eingestuften Mutanten vom Mittwochabend. In der Woche zuvor (KW 21) hatte der Anteil der Delta-Variante an den untersuchten Proben demnach noch beigelegen. Trotzdem sind die Corona-Zahlen und Inzidenzwerte in Deutschland weiterhin auf niedrigem Niveau.

Alpha-Vriante: Die meisten Infektionen mit der Variante aus GB

Mit einem Anteil von gut 86 Prozent an den untersuchten Proben löste die Variante Alpha (B.1.1.7, entdeckt in Großbritannien) in der ersten Juniwoche bundesweit weiter den Großteil der Infektionen aus. Ihr Anteil sinkt allerdings langsam. Die weiteren besorgniserregenden Varianten Beta und Gamma spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle.