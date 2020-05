In der Coronavirus-Krise ist alles permanent im Wandel, täglich gibt es Neuigkeiten. Ob Bayern, Baden-Württemberg oder Deutschland insgesamt, ob England, Spanien, Italien oder Frankreich in Europa oder aber Nordamerika oder Asien: Auf der ganzen Welt werden immer neue Coronavirus-Fälle gemeldet, auch die Zahlen der Todesopfer steigen. Die Infektionskrankheit, die Ende 2019 in China ausbrach, ist länder- und kontinentübergreifend und breitet sich längst in Deutschland sowie in Baden-Württemberg und Bayern aus. Hier der aktuelle Stand:

Verschwörungstheorien zu Coronavirus erreichen Mitte der Gesellschaft

Update, 9. Mai 2020, 13:24 Uhr

Mehrere Innenpolitiker warnen vor einer Zunahme von Verschwörungstheorien in Corona-Zeiten. Auch öffentliche Demonstrationen bereiten immer mehr Sorge. Besonders alarmierend sei der Versuch von Extremisten, die Proteste zu kapern

Quarantäne für Reisende in Großbritannien?

Update, 9. Mai 2020, 12:03 Uhr

Die britische Regierung plant Medienberichten zufolge die Einführung einer zweiwöchigen Quarantäne für Reisende, die nach Großbritannien kommen. Damit solle eine zweite Welle Coronavirus-Infektionen in dem Land verhindert werden.

Aktuelle Zahlen: Mehr als 168.300 Corona-Nachweise in Deutschland, über 7300 Tote

Update, 9. Mai 2020, 11:21 Uhr

In Deutschland sind bis Samstagvormittag über 168.300 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: mehr als 167.000 Infektionen). Mindestens 7337 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 10.15 Uhr: 7198). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Das Robert Koch-Institut gibt mit Stand vom 9. Mai 2020, 0 Uhr, 168.551 Infektionen und 7369 Tote an. Die Reproduktionszahl lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag bei 0,83.

Forderung nach Grenzöffnung zu Frankreich

Update, 9. Mai 2020, 11:02 Uhr

In der Debatte über die in der Corona-Krise verhängten Grenzkontrollen wächst der Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Nach anderen Länderchefs verlangte auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), die Kontrollen an der deutsch-französische Grenzen möglichst schon Anfang nächster Woche aufzuheben.

Erneut Tausende bei Demo gegen Corona-Regeln erwartet

Update, 9. Mai 2020, 9:41 Uhr

In Stuttgart gehen seit mehreren Wochen Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße. Die Bewegung erhielt zuletzt viel Zulauf. Jetzt hat der Initiator sogar 50.000 Teilnehmer angemeldet. Die Stadt will das aber nicht zulassen.

Wegen Corona: Bestimmte Netflix-Produktionen nur im Originalton verfügbar

Update, 9. Mai 2020, 8:42 Uhr

Wie der Videostreaming-Anbieter Netflix mitteilte, muss das Unternehmen wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst auf die Synchronisation einiger Inhalte in deutscher Sprache verzichten. In der Regel sind deutsche Synchronisationen verfügbar. Gleichwohl können einige Studios aufgrund der Einschränkungen im Rahmen von Covid-19 aktuell keine Aufträge umsetzen. „Wir legen höchsten Wert darauf , die Gesundheit aller beteiligten Partner zu schützen“, so ein Sprecher des Unternehmens

Magier Roy Horn an Covid-19-Erkrankung gestorben

Update, 9. Mai 2020, 7:54 Uhr

Durch ihre Auftritte mit Tigern und Löwen wurden die deutschen Magier Roy Horn und Siegfried Fischbacher weltberühmt. Nun ist Horn mit 75 Jahren an Covid-19 gestorben. „Heute hat die Welt einen der Großen der Magie verloren, aber ich habe meinen besten Freund verloren“, sagte Fischbacher (80) in einer Mitteilung.

Brüssel für Verlängerung des Einreisestopps in die EU

Update, 8. Mai 2020, 21 Uhr

Seit knapp zwei Monaten ist die EU weitgehend dicht. Wegen der Corona-Krise dürfen kaum noch Menschen einreisen. Die EU-Kommission schlägt nun vor, die Einschränkungen erneut zu verlängern.

Aktuelle Fallzahlen für Baden-Württemberg

Update, 8. Mai 2020, 20:15 Uhr

Wie das Ministerium für Soziales und Integration am Freitagabend mitteilte, steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 33.070 an (Stand 16 Uhr). Davon sind gelten etwa 27.291 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Damit ist die Zahl der Genesenen weiterhin höher als jene der noch Erkrankten. An und mit SARS-CoV-2 verstorben sind 1.535.

Land plant Schutzmasken „Made in Baden-Württemberg“

Update, 8. Mai 2020, 19:40 Uhr

Die Landesregierung zieht Lehren aus den Engpässen der vergangenen Wochen und setzt auf größere strategische Unabhängigkeit bei der Beschaffung von Schutzausrüstung. [SWP Plus]

Südtirol lockert viele Corona-Verbote

Update, 8. Mai 2020, 18:05 Uhr

Nach fast zwei Monaten striktem Lockdown lockert die italienische Regierung langsam die Beschränkungen. In Südtirol geht es schneller als geplant.

Training von Amateurfußballern unter Auflagen ab Montag wieder erlaubt

Update, 8. Mai 2020, 16:27 Uhr

Die Amateurfußballer dürfen zurück auf den Platz. Die neue Verordnung des Landes sieht vor, dass auch sie ab Montag in Kleingruppen und unter Schutzmaßnahmen trainieren dürfen.

Aktuelle Zahlen: Bayern und Baden-Württemberg haben die meisten Corona-Toten

Update, 8. Mai 2020, 15:23 Uhr

Die gute Nachricht: Die Fallzahlen der Corona-Infektionen erhöhen sich zwar noch, doch nicht mehr so rasant wie zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Die aktuellen Zahlen zeigen aber auch: In Bayern und Baden-Württemberg wurden bisher die meisten Corona-Toten registriert.

Tausende Meldungen wegen mutmaßlichen Soforthilfe-Betrugs

Update, 8. Mai 2020, 14:13 Uhr

Mit verschiedenen Betrugsmaschen versuchen Kriminelle, sich die von Bund und Ländern bereitgestellten Corona-Soforthilfen zu erschleichen.

Allein in den vergangenen vier Wochen gingen rund 2800 Meldungen mit Bezug zu Covid-19 bei der für Geldwäsche zuständigen Einheit des Zolls („Financial Intelligence Unit“) ein.

Mehr Tote durch Coronavirus? - Neue Statistik zur Übersterblichkeit

Update, 8. Mai 2020, 12:47 Uhr

Während der Corona-Pandemie sind laut Statistischem Bundesamt überdurchschnittlich viele Menschen in Deutschland gestorben. Das geht aus einer am Freitag in Wiesbaden veröffentlichten Sonderauswertung hervor. Demnach liegen die Sterbefallzahlen in Deutschland seit 23. März „über dem Durchschnitt der jeweiligen Kalenderwochen der Jahre 2016 bis 2019“.

Erster Tag ohne Neuinfektionen im Kreis Göppingen

Update, 8. Mai 2020, 12:28 Uhr

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie lagen dem Kreisgesundheitsamt Göppingen am Freitag keine neuen Infektionen vor. Die Zahl der insgesamt seit EpidemieBeginn bestätigten Corona-Fälle bleibt bei 775.

Besserer Corona-Schutz für Mitarbeiter: H&M kann Filialen wieder öffnen

Update, 8. Mai 2020, 11:51 Uhr

Die Mitarbeiter haben sich mit dem Modediscounter H&M auf einen besseren Corona-Schutz geeinigt. Die Öffnung der Filialen ist nur noch Formsache.

Wegen eines Streits um den Arbeits- und Gesundheitsschutz, hatte der Discounter kurz nach Wiedereröffnung einige Filialen wieder schließen müssen.

Europa-Park startet nach Corona Ende Mai die Sommersaison

Update, 8. Mai 2020, 11:24 Uhr

Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park, startet am 29. Mai und damit fast auf den Tag genau zwei Monate später als geplant seine Sommersaison. Die Hotelgastronomie werde schrittweise vom 18. Mai an wieder öffnen, teilte der Vergnügungspark in Rust bei Freiburg am Freitag mit.

Rammstein sagen wegen Corona Europa-Tour 2020 ab

Update, 8. Mai 2020, 10:45 Uhr

Nun ist es offiziell: Die Band Rammstein hat alle Konzerte ihrer Tour 2020 in Europa abgesagt. Das haben die Musiker auf ihrer Webseite nun offiziell bekanntgegeben. Im Mai sollte es eigentlich quer durch Europa gehen.

Demo gegen Corona-Einschränkungen: Stuttgart begrenzt Teilnehmerzahl auf 10.000

Update, 8. Mai2020, 10:11 Uhr

Zuletzt hatten rund 4000 Menschen auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise demonstriert. Geht es nach dem Veranstalter Michael Ballweg werden es diesen Samstag, wenn die nächste „Mahnwache Grundgesetz“ stattfindet, noch weitaus mehr. Die Stadt Stuttgart hat die Zahl der Teilnehmer auf 10.000 beschränkt.

Krankenschwester berichtet: „Patienten sterben nicht an, sondern mit Corona“

Update, 8. Mai 2020, 9:27 Uhr

Seit Wochen schon arbeitet die 27-jährige Krankenschwester auf der Covid-19-Station in der Klinik am Eichert in Göppingen. In engem Kontakt mit Patienten, die sich mit dem neuartigen Virus infiziert haben oder bei denen zumindest der Verdacht auf eine Ansteckung besteht. Sie sagt: „Die Patienten sterben meist nicht an Corona.“

Streit bei H&M um Arbeits- und Gesundheitsschutz

Update, 8. Mai 2020, 8:56 Uhr

Beim schwedischen Mode-Discounter H&M tobt wegen Corona ein Streit um den Arbeits- und Gesundheitsschutz. So wurde etwa die Filiale von H&M in Göppingen nach der Lockerung der Coronaverordnung kurz geöffnet – doch dann war sie auch schon wieder geschlossen, wie viele andere Filialen im Land auch. Hintergrund ist ein Konflikt zwischen der Geschäftsleitung und Beschäftigten, die Angst davor haben, sich wegen unzureichendem Schutz mit dem Coronavirus zu infizieren.

Landratsamt bestreitet Lockdown-Gefahr für Heidenheim wegen Corona

Update, 8. Mai 2020, 8:35 Uhr Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Raum Heidenheim ist bedenklich hoch. Akut ist somit die Gefahr, dass die Obergrenze überschritten wird, bei der ein neuer Lockdown droht. Das Landratsamt bestreitet das - und hat eine Erklärung für den plötzlichen Anstieg der Infektionen.

Stadt Ulm denkt über Teilerlass von Mieten nach

Update, 8. Mai 2020, 8:23 Uhr

In der Corona-Krise mit den wochenlangen Zwangsschließungen von Läden und Gastronomie spielen auch die Vermieter eine große Rolle. Denn sie können beispielsweise mit der Stundung der Miete einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass ihre Mieter diese kritische, umsatzlose Zeit überleben. Die Stadt Ulm geht noch einen Schritt weiter. OB Gunter Czisch: „Wer wegen Corona seinen Laden geschlossen hat, von dem verlangen wir keine Miete oder Pacht.“ [Plus]

Wann werden Freizeitparks in Baden-Württemberg und Bayern wieder geöffnet?

Update, 8. Mai 2020, 7:53 Uhr

Eigentlich wären die Freizeitparks im Frühjahr in die neue Saison gestartet. Gerade dann hätten Besucher in den Parks viele neue Attraktionen und Fahrgeschäfte erleben können. Doch wegen der Corona-Pandemie haben die Freizeitparks die erste Hochsaison im Jahr verpasst. Jetzt steht fest, wann die Einrichtungen wieder öffnen dürfen.

Das Land erlässt Eltern zwei Raten für Schüler-Monatstickets

Update, 7. Mai 2020, 18:56 Uhr

Gute Nachrichten von Eltern, deren Kinder den Nahverkehr für den Schulweg nutzen: Das Land Baden-Württemberg erlässt Eltern zwei Raten für Schüler-Monatsfahrkarten, die wegen der Corona-Krise kaum genutzt werden konnten. Dafür werden rund 37 Millionen Euro aufgewendet.

Buchen, stornieren, planen: Was du zum Urlaub in Deutschland trotz Corona wissen musst

Update, 7. Mai 2020, 16:17 Uhr

Den Sommerurlaub 2020 werden viele Deutsche in der Heimat verbringen. Die Bundesregierung hat am Mittwoch, 29. April, beschlossen, die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts bis 14. Juni zu verlängern. Wir haben mit Experten zum Urlaub in Deutschland, der Buchung, Stornierung und möglichen Alternativen zu überfüllten Stränden gesprochen.

VfB Stuttgart, SC Freiburg und Co. dürfen wieder voll trainieren

Update, 7. Mai 2020, 16:11Uhr

Die Fußball-Bundesligisten in Baden-Württemberg dürfen nach der Freigabe der Politik für die Fortsetzung des Spielbetriebs nun auch wieder in Mannschaftsstärke trainieren. Die Corona-Verordnung Spitzensport wurde am Donnerstag vom Sozialministerium für den Trainingsbetrieb der Profi-Clubs angepasst. Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg absolvierten bereits am Donnerstagnachmittag wieder ein Mannschaftstraining.

Fitnessstudios öffnen trotz Corona - Das musst du jetzt wissen

Update, 7. Mai 2020, 15:24 Uhr

In der aktuellen Corona-Krise stehen nach umfangreichen Lockerungen der Corona-Regeln und der Einführung einer sogenannten Corona-Ampel jetzt auch Fitnessstudios vor ihrer Wiedereröffnung. Dabei gilt es nicht nur in Baden-Württemberg und Bayern bestimmte Dinge, etwa zu Beitrag, Auflagen und Hygienevorschriften, zu beachten. Hier ein Überblick mit den wichtigsten Infos zum Thema Fitnessstudio und Coronavirus.

Schleswig-Holstein hebt Einreiseverbot für Touristen auf

Update, 7. Mai 2020, 13:56 Uhr

Schleswig-Holstein hebt das Einreiseverbot für Touristen mit Wirkung zum 18. Mai wieder auf. Der Tourismus war in Schleswig-Holstein seit Mitte März praktisch auf null runtergefahren.

Forscher melden erste Erfolge bei Corona-Medikament

Update, 7. Mai 2020, 12:53 Uhr

Forscher suchen fieberhaft nach Mitteln gegen Corona. Ein Ansatz ist eine Therapie mit Antikörpern. Dabei gibt es nun erste Fortschritte - auch in Deutschland. So haben Forscher angeblich einen menschlichen Antikörper hergestellt, der bei Zellversuchen das Coronavirus ausschalten kann. Der Antikörper habe das Potenzial, Covid-19 zu verhindern oder zumindest zur Behandlung eingesetzt zu werden

Beatmungspatientin erzählt: „Mein Leben hing am seidenen Faden“ [Plus]

Update, 7. Mai 2020, 12:11 Uhr

Manuela S. aus Crailsheim ist einer der ersten schweren Corona-Fälle, die im Kreisklinikum in Crailsheim behandelt wurden. Zehn Tage lang wurde sie künstlich beatmet. Jeden Tag arbeitet sie hart dafür, dass sie ihr „zweites Leben“ bald allein bewältigen kann. Unsere Redakteurin hat sie erzählt: „Mein Leben hing am seidenen Faden“.

Das sind mögliche Termine für die Öffnung von Hotels und Gaststätten

Update, 7. Mai 20920, 10:43 Uhr

Außengastronomie soll in Baden-Württemberg vom 18. Mai an wieder möglich sein, sagte Tourismusminister Guido Wolf am Donnerstag dem SWR. Die Innenräume der Restaurants könnten vom 25. Mai an wieder öffnen, Hotels und Freizeitparks am 30. Mai. Die Termine müssen aber noch beschlossen werden.

Verwaltungsgerichtshof von Corona-Fällen überschwemmt

Update, 7.. Mai 2020, 10:02 Uhr

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg wird von Corona-Fällen überschwemmt. Der 1. Senat beschäftigt sich derzeit fast ausschließlich mit Eilanträgen und Normenkontrollverfahren zu den Corona-Verordnungen des Landes.

Street-Art-Künstler Banksy macht Krankenschwester zur Superheldin

Update, 7. Mai 2020, 9:34 Uhr

Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat sich auf seine Weise bei den Helden der Corona-Krise bedankt: Mit einem großen Bild im General Hospital in Southampton. Das auch auf Banksys Instagram-Account veröffentlichte Bild aus dem Krankenhaus zeigt einen knienden Jungen, der eine Krankenschwester-Puppe in seiner Hand durch die Luft schweben lässt. Sie streckt dabei wie Superman ihre Hand aus - und trägt Gesichtsmaske, Cape und eine Schürze mit einem roten Kreuz, das einzige farbige Element in dem ansonsten schwarz-weißen Gemälde.

Großbritannien hat mehr Corona-Tote als jedes anderen Land Europas

Update, 7. Mai 2020, 8:41 Uhr

Auch Großbritannien ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen. Mittlerweile gibt es dort so viele Corona-Todesfälle wie in keinem anderen europäischen Land. 202.359 Menschen an Covid-19 erkrankt. Es gibt mindestens 30.150 Todesopfer (Stand: 7. Mai, 730 Uhr)

Hart an der Obergrenze – droht der Zollernalb ein neuer Lockdown?

Update, 7. Mai 2020, 7:55 Uhr

Der Zollernalbkreis steht bundesweit an Platz 4, was die Zahl der Corona-Neuinfektionen angeht. Akut ist die Gefahr, dass die Obergrenze überschritten wird, bei der ein neuer Lockdown droht. Denn auf Bundesebene wurde am Mittwoch – ergänzend zu den vielen Lockerungen – beschlossen, dass umgehend mit neuen Beschränkungen reagiert werden soll, wenn ein Landkreis die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschreitet. Der Wert, den das Robert-Koch-Institut aktuell für die Zollernalb vermerkt, lautet: 47,6.

Wieso die Kirchen in der Corona-Krise endlich ihre Stimme erheben sollten – Ein Kommentar

Update, 6. Mai 2020, 20:55 Uhr

Das Coronavirus stellt das Leben auf den Kopf. Angst vor Ansteckung, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Pleite: Die Menschen bräuchten Orientierung. [SWP Plus]

Radsport: Ende Oktober ballen sich die Rennen

Update, 6. Mai 2020, 19:30 Uhr

Wenn die Profis wieder fahren, müssen sie mit Terminkollisionen der großen Rundfahrten und Klassiker leben. Wegen der Corona-Pandemie wurden alle Rennen bis 1. August abgesagt.

Aktuelle Fallzahlen für Deutschland und Baden-Württemberg

Update, 6. Mai 2020, 19:15 Uhr

In Deutschland sind bis Mittwochabend über 165.900 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 164.800 Infektionen).

Mindestens 7092 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6942). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Mittwoch bei 0,65. Das bedeutet, dass zehn Infizierte zwischen sechs und sieben weitere Personen anstecken.

Am Mittwoch wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg weitere 185 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand: 16.00 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 32.730 an. Davon sind ungefähr 26.242 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Damit ist die Zahl der Genesenen weiterhin höher als jene der noch Erkrankten. Die Zahl der Verstorben liegt bei 1.497.

Fußball-Bundesliga startet wieder Mitte Mai

Update, 6. Mai 2020, 15:30 Uhr

Weitere Lockerungen der Corona-Regeln: Die 1. und 2. Fußball Bundesliga dürfen die unterbrochene Saison ab der zweiten Mai-Hälfte mit Geisterspielen fortsetzen.

Schüler in Baden-Württemberg soll nach Pfingstferien wieder in die Schule

Update, 6. Mai 2020, 14:27 Uhr

Nach den Pfingstferien, also ab Montag, 15. Juni, sollen alle Schüler im Südwesten trotz der Corona-Krise zumindest wieder zeitweise zur Schule gehen können. Der Präsenzunterricht werde dann mit dem Lernen zu Hause, dem so genannten „Homeschooling“ kombiniert. Das sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch im Landtag.

Kontaktbeschränkung verlängert aber gelockert

Update, 6. Mai 2020, 14:19 Uhr

Bund und Länder haben die Kontaktbeschränkungen für die Bürger im öffentlichen Raum zur Eindämmung des Coronavirus grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Allerdings sollen sich künftig auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen.

Ampelsystem: Baden-Württemberg lockert öffentliches Leben

Update, 6. Mai 2020, 13:29 Uhr

Nach Gottesdiensten, Zoos und Friseuren sollen in den kommenden Wochen viele weitere Bereiche des Alltags in Baden-Württemberg gelockert werden. Die grün-schwarze Landesregierung hat dafür einen Stufenplan ausgearbeitet.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag bereits ein Ampelsystem angekündigt, mit dem von grün bis rot Bereiche des öffentlichen Lebens nach der Corona-Infektionsgefahr unterteilt werden.

„Durchbruch“: Deutsche Forscher weisen Antikörper gegen Virus nach

Update, 6. Mai 2020, 11:38 Uhr

Braunschweiger Wissenschaftler haben einem Medienbericht zufolge Antikörper nachweisen können, die das Coronavirus am Eindringen in Zellen hindern. „Das ist eindeutig ein Durchbruch, der zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg für die Entwicklung eines Medikaments gegen Covid-19“, sagte der Virologe Luka Cicin-Sain vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI)

Breitensport: Tennis und Golf sollen wieder erlaubt werden

Update, 6. Mai 2020, 11:12 Uhr

Gute Nachricht für alle Freiluft-Sportler in der Corona-Krise: Im Breitensport und Freizeitsport an der frischen Luft kann es offenbar endlich wieder losgehen: Wie es bereits in der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten hieß, werden der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel unter Bedingungen wieder erlaubt, entsprechend dem Beschluss der Sportminister der Länder vom 28. April.

Gastronomie soll ab 9. Mai schrittweise wieder öffnen

Update, 6. Mai 2020, 10:12 Uhr

Die Wirtschaftsminister der Länder streben unter Auflagen in einem Korridor vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite kontrollierte Öffnung des Gastgewerbes an. Darauf verständigten sich die Länderminister mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einer Videokonferenz. Für touristische Beherbergungen wird eine Öffnung bis Ende Mai angepeilt.

Das planen Angela Merkel und die Ministerpräsidenten in der Corona-Krise

Update, 6. Mai 2020, 9 Uhr

Bund Länder planen weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Deutschland. Das wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beschließen. Der Bund will die Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Deutschland weitgehend den Bundesländern überlassen. Was konkret zu erwarten ist, liest du hier...

DGB warnt vor „Corona-Crash“ auf dem Ausbildungsmarkt

Update, 6. Mai 2020, 8:52 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert in der Corona-Krise mehr Einsatz von Politik und Wirtschaft für die Berufsausbildung. „Ein Corona-Crash auf dem Ausbildungsmarkt muss verhindert werden, sonst droht sich die soziale Spaltung zu vertiefen“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Hannack. Auch nach der Krise würden die Unternehmen auf Fachkräfte angewiesen sein, aber schon vor Corona habe nur noch jeder fünfte Betrieb ausgebildet.

US-Regierung will Corona-Arbeitsgruppe auflösen

Update, 6. Mai 2020, 8:30 Uhr

Die Corona-Pandemie in den USA ist noch nicht unter Kontrolle, die Zahl der Neuinfektionen und Toten steigt weiter. US-Präsident Donald Trump hält das nicht davon ab, die ranghoch besetzte Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus aufzulösen und sich anstatt dessen auf die Wiederöffnung der Wirtschaft zu konzentrieren. Seine Logik: Man könne das Land nicht „fünf Jahre“ geschlossen halten“, sagte Trump.

Landtagsfraktionen beschließen Nullrunde bei Diätenerhöhung

Update, 5. Mai 2020, 20:29 Uhr

Die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP/DVP im Landtag haben sich gemeinsam darauf verständigt, wegen der Corona-Krise auf die anstehende Diätenerhöhung zu verzichten. Die Fraktionen hätten am Dienstag in ihren Sitzungen eine Nullrunde beschlossen, teilte eine Sprecherin der Grünen-Fraktion mit. Ein entsprechender gemeinsamer Gesetzentwurf soll nun in den Landtag eingebracht werden. Der Vorschlag kam demnach von der SPD-Landtagsfraktion.

Deren Vorsitzender Andreas Stoch wurde zu den Gründen mit den Worten zitiert: „Für viele Menschen in Baden-Württemberg bedeutet die derzeitige Corona-Krise nicht nur eine erhebliche Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit und des gesellschaftlichen Lebens, sondern ist auch mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden. Mit der jetzt beschlossenen Aussetzung der Erhöhung möchten wir unser Zeichen der Solidarität setzen.“

Großbritannien hat die meisten Corona-Todesfälle in Europa

Update, 5. Mai 2020, 17:23 Uhr

In Großbritannien gibt es inzwischen mehr Corona-Tote als in Italien. Damit sind in Großbritannien so viele Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben wie in keinem anderen Land Europas. Fälle aus den vergangenen Tagen sind noch nicht in die Statistiken eingeflossen. Es wird auch mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet.

Das erlebt eine Krankenschwester auf der Intensivstation

Update, 5. Mai 2020, 15:40 Uhr

Sie wartet auf den Tag X, hofft und bangt mit den Kranken und hat Angst, weil Atemschutzmasken fehlen. Eine Pflegerin berichtet aus ihrem Alltag. [SWP Plus]

Nach Debatte um Boris Palmer - Kretschmann stützt Tübinger OB: „Das muss man, glaube ich, aushalten“

Update, 5. Mai 2020, 14:10 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann nimmt Tübingens OB Boris Palmer in der Debatte um einen Parteiausschluss in Schutz - was nicht bedeutet, dass er seinen Aussagen um strengere Corona-Regeln für Senioren zustimmt.

Lockerungen der Corona-Regeln in Baden-Württemberg und Bayern

Update, 5. Mai 2020, 13:30 Uhr

In Baden-Württemberg sollen die strengen Corona-Regeln weiter gelockert werden. Allerdings nur bestimmte. Einzelheiten gab Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag bekannt.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstag die neuen Lockerungen der Corona-Regeln in Bayern bekannt gegeben. Es geht um Schulen, Kitas, Handel, Gastronomie und Sport.

Umweltminister Untersteller: Energiepreise könnten steigen

Update, 5. Mai 2020, 13:20 Uhr

Wegen der Corona-Krise sinkt in Deutschland und auch im Südwesten der Stromverbrauch. Das könnte Folgen für die Verbraucher haben.

Wann die Corona App kommt und was du jetzt wissen musst

Update, 5. Mai 2020, 11:50 Uhr

Um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, setzen Politik und viele Experten auf die Einführung einer Corona App fürs Smartphone. Hier erfährst du alle Details dazu.

Kreuzfahrt: Das wird aus dem Sommerurlaub auf dem Meer – Alles über Buchung und Stornierung

Update, 5. Mai 2020, 10:40 Uhr

Kreuzfahrten boomen seit Jahren, doch Corona bremst den Reise-Trend aus. Kaum eine Branche leidet so sehr unter der Pandemie, viele Kunden sind verunsichert. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen in der Übersicht.

Musikschulen im Südwesten dürfen teilweise wieder öffnen

Update, 5. Mai 2020, 10:30 Uhr

Nach den Schulen öffnen auch die Musikschulen teilweise wieder. Von Mittwoch, 6. Mai an, dürfen sie wieder Einzelunterricht anbieten - aber keine Blasinstrumente, kein Gesang.

Soforthilfe in Baden-Württemberg und Bayern: Wissenswertes im Überblick

Update, 5. Mai 2020, 10:10 Uhr

Aufgrund der Corona-Krise sind viele Betriebe und Unternehmen in Baden-Württemberg und Bayern auf Soforthilfe angewiesen. Wir beantworten euch wichtige Fragen rund um das Thema.

Experten rechnen mit mehr Zwangserkrankten durch Corona

Update, 5. Mai 2020, 7:40 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie gehen Experten von einem Anstieg an Erkrankten mit Zwangsstörungen aus. „Wenn die Krise vorbei ist, dann werden sicherlich eine ganze Menge übrig bleiben, bei denen sich eine Zwangsstörung bildet“, sagt Wolf Hartmann, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen (DGZ).

Coronavirus: Mehr als 25.000 Todesfälle in Frankreich

Update, 4. Mai 2020, 20:00 Uhr

In Frankreich sind mehr als 25.000 Menschen in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Bis Montagabend seien insgesamt 25.201 Todesfälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Seit Sonntag wurden demnach 306 neue Todesfälle verzeichnet. Der Fortschritt der Epidemie habe sich in Frankreich in den letzten Wochen aber verlangsamt, so das Ministerium. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die täglich neu in Krankenhäusern aufgenommen würden, sei seit der ersten Aprilhälfte zurückgegangen.

Wann ist Campingurlaub wieder möglich?

Update, 4. Mai 2020, 16:25 Uhr

Ob man diesen Sommer richtig verreisen kann ist noch völlig ungewiss. Das Auswärtige Amt rät wegen der Corona-Pandemie weiterhin von Reisen ins Ausland ab. Wie sieht es mit Camping aus?

UN: Corona-Impfstoff und Arzneien für alle kosten rund 40 Milliarden

Update, 4. Mai 2020, 15:29 Uhr

Die Entwicklung von Impfstoffen und wirksamen Arzneien gegen das Coronavirus und die Verteilung in aller Welt wird nach Einschätzung von UN-Generalsekretär Antonio Guterres rund 40 Milliarden Euro kosten. Nötig sei das größte öffentliche Gesundheitsprogramm der Geschichte, erklärte Guterres am Montag zur internationalen Geberkonferenz der EU-Kommission.

Er begrüße die Zusagen diverser Länder, um bei der Online-Konferenz auf 7,5 Milliarden Euro Anschubfinanzierung zu kommen. „Aber um jeden überall zu erreichen, werden wir wahrscheinlich fünf Mal so viel brauchen“, betonte Guterres. Er kündigte eine weitere Konferenz Ende Mai an, um die Anstrengungen am Laufen zu halten.

Heinsberg-Studie: Möglicherweise 1,8 Millionen Infizierte

Update, 4. Mai 2020, 14:10 Uhr

Der Virologe Hendrik Streeck hat in dem kleinen Ort Gangelt die Verbreitung des Coronavirus untersucht. Auf dieser Grundlage nimmt er jetzt eine Schätzung für ganz Deutschland vor - was umstritten ist.

Reisebranche: Umsatzeinbußen von fast 11 Milliarden Euro

Update, 4. Mai 2020, 12:05 Uhr

Die wirtschaftliche Lage der Reisewirtschaft in der Corona-Krise hat sich dem Branchenverband DRV zufolge weiter verschärft. Der Verband rechnet inzwischen mit Umsatzeinbußen von mindestens 10,8 Milliarden Euro bis Mitte Juni. „Das Geschäft der Reisebüros und Reiseveranstalter ist durch staatliche Anordnung fast vollständig zum Erliegen gekommen“, sagte Verbandspräsident Norbert Fiebig am Montag in Berlin. Eine Besserung sei nicht in Sicht. Die weltweite Reisewarnung aufgrund der Corona-Pandemie war jüngst bis Mitte Juni verlängert worden. „Vor Ende der Pfingstferien in Deutschland werden keine Auslandsreisen möglich sein“, sagte Fiebig.

Hinzu kämen die Belastungen durch die Rückabwicklung gebuchter Reisen. Fiebig forderte ein staatliches Soforthilfeprogramm mit nicht rückzahlbaren Beihilfen. Zwei von drei Unternehmen sähen sich bereits unmittelbar von einer Insolvenz bedroht. „Die Politik kann nicht länger völlig tatenlos hinnehmen, wie Reisebüros und Reiseveranstalter ihre Existenz verlieren“, mahnte Fiebig.

Pharmaunternehmen Roche darf Coronavirus-Antikörper-Test vertreiben

Update 4. Mai 2020, 11:25 Uhr

Das Pharmaunternehmen Roche hat für den Vertrieb eines Coronavirus-Antikörper-Test eine Notfallgenehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA bekommen.

In diesen Städten in Baden-Württemberg hat Ikea wieder geöffnet

Update, 4. Mai 2020, 09:57 Uhr

Die Ikea-Filialen in Baden-Württemberg werden wieder geöffnet. Nachdem das Einrichtungshaus wegen Corona mehrere Wochen geschlossen hatte, können Kunden dort wieder einkaufen.

Boris Palmer zu Kritik an Aussage: „Ich bin mir keinerlei Schuld bewusst“

Update, 4. Mai 2020, 09:42 Uhr

Wegen eines Satzes über alte Menschen in der Corona-Krise ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer erneut mit seiner Partei aneinandergeraten. Jetzt rechtfertigt er sich.

Lockerungen in europäischen Ländern

Update, 4. Mai 2020, 09:30 Uhr

In ganz Europa gab und gibt es wegen der Corona-Pandemie Beschränkungen im öffentlichen Leben. Nun erwacht dieses in ein paar Ländern wieder langsam zum Leben.

Sind Kinder ansteckend oder nicht? - Studie der Uni Ulm

Update, 4. Mai 2020, 6:45 Uhr

Eine neue – bislang allerdings noch nicht von unabhängigen Experten geprüfte – Corona-Studie eines Teams um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité sorgt bundesweit für Aufsehen. Demnach sind Kinder genauso ansteckend wie Erwachsene. Eine große Studie der Universitätskliniken Ulm, Heidelberg, Freiburg und Tübingen testet derzeit auf Initiative der baden-württembergischen Landesregierung mehrere tausend Kinder und deren Elternteile.

Neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg

Update, 3. Mai 2020, 11:54 Uhr

Weitere Lockerungen der aktuellen Landesverordnung in Baden-Württemberg: Was darf öffnen und was bleibt geschlossn? Diese neuen Corona-Reglen gelten jetzt im Südwesten.

Corona-Wirkstoff Remdesivir: USA erlauben begrenzten Einsatz

Update, 2. Mai 2020, 15:34 Uhr

Die USA erlauben den begrenzten Einsatz des Wirkstoffs Remdesivir bei Covid-19-Patienten in Kliniken. Eine klinische Studie hatte zuvor gezeigt, dass der ursprünglich für Ebola entwickelte Wirkstoff bei Covid-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung um mehrere Tage verkürzen kann.

Sachsen-Anhalt lockert Kontaktbeschränkungen

Update, 2. Mai 2020, 13:54 Uhr

Sachsen-Anhalt lockert die seit sechs Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen. Von Montag an dürfen fünf Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben, wie die Landesregierung beschloss.

So groß ist die Angst vor einer Corona-Infektion beim Friseur

Update, 2. Mai 2020, 12:34 Uhr

Die Friseure in Deutschland dürfen am Montag (4. Mai) wieder öffnen - doch ein großer Teil der Bundesbürger macht sich Sorgen über eine Ansteckung mit dem Coronavirus und die Hygiene beim Friseur.

Regeln in Österreich erneut geändert

Update, 1. Mai, 21:22 Uhr

Österreich setzt einen neuen Schritt bei seinem Lockerungs-Kurs in der Corona-Krise. Von Samstag an dürfen alle Geschäfte sowie viele Dienstleistungsbetriebe wie Friseure wieder öffnen. Es gelten allerdings diverse Vorschriften. So soll möglichst ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Zahl der erlaubten Kunden wurde auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche festgelegt.

Erste Lockerungen in Italien

Update, 1. Mai, 18:32 Uhr

Ähnlich wie in Deutschland gibt es in Italien bald erste Lockerungen. Die seit fast zwei Monaten geltenden strengen Ausgangssperren werden etwas zurückgefahren: Ab Montag dürfen die Menschen wieder zum Sport oder zum Spazierengehen nach draußen. Die meisten Geschäfte müssen allerdings noch geschlossen bleiben. In Italien sind bis dato 205.463 Menschen an Corona erkrankt, fast 28.000 sind an Covid-19 gestorben.

Land will flächendeckend in Alten- und Pflegeheimen auf Corona testen

Update, 1. Mai, 17:16 Uhr

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung flächendeckende Tests in Alten- und Pflegeheimen im Land angekündigt. Man wolle einmalig alle Bewohner und das Personal stationärer Pflegeeinrichtungen auf Covid-19 testen, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsministeriums an die Einrichtungen. Auch Personen ohne Symptome sollen dabei getestet werden.

600 Millionen Euro für die vier Uni-Kliniken im Land

Update, 1. Mai, 16:04 Uhr

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie stehen die Unikliniken des Landes an vorderster Front, sagte die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) bei einem Besuch in der Ulmer Uniklinik. Die anhaltende Krisensituation bedeute allerdings auch eine enorme finanzielle Belastung für die vier Universitätsklinika. Deswegen werde das Land seinen Kliniken kurzfristig unter die Arme greifen. Bereits von Mai an sei das Geld abrufbar, insgesamt rund 600 Millionen Euro für die Uni-Kliniken in

Ulm

Tübingen

Freiburg

Heidelberg.

Auch Kultusministerin Eisenmann für Corona-Impfpflicht

Update, 1. Mai, 11:22 Uhr

Nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Grünen-Chef Robert Habeck ist auch Baden-Württembergs Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann für eine verpflichtende Impfung gegen das Coronavirus, wenn es einen Impfstoff. „Für den Fall, dass ein verträglicher und wirksamer Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht, würde ich eine generelle Impfpflicht gegen das Coronavirus befürworten“, sagte die Kultusministerin.

Bilanz der Polizei – Mehr als 21.500 Verstöße gegen Corona-Auflagen

Update, 1. Mai, 10:40 Uhr

Viele Menschen in Baden-Württemberg scheinen die Kontaktbeschränkungen und Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus nicht zu jucken. Wie das Innenministerium in Stuttgart nach einer Auswertung der Daten der Polizei berichtet, ist gegen die strengen Corona-Regelungen binnen der vergangenen Wochen mehr als 21.500 Mal, teils sogar im strafrechtlichen Bereich, verstoßen worden. Sei es bei Partys in Shisha-Bars, Picknicks mit Freunden im Park oder Spritztouren zu viert mit dem Auto.

Landesregierung hebt 800-Quadratmeter-Regel für Handel auf

Update, 30. April, 21:23 Uhr

In Baden-Württemberg wird die umstrittene 800-Quadratmeter-Regelung für den Einzelhandel aufgehoben. Es soll entsprechende Regeln zur Sicherheit und Hygiene geben.

Dramatische Lage am US-Arbeitsmarkt

Update, 30. April, 20:14 Uhr

Die Lage am Arbeitsmarkt in den USA hat sich dramatisch zugespitzt. Die Corona-Krise hat zu Massenarbeitslosigkeit geführt. Seit März wegen Corona mehr als 30 Millionen Arbeitslose in den USA. Auch die weiteren Prognosen sind düster.

Zoos und Museen dürfen bald wieder öffnen

Update, 30. April, 17:49 Uhr

Auch Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten sollen wieder aufmachen können. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag beschlossen.

Kliniken müssen weniger Intensivbetten für Coronapatienten frei halten

Update, 30. April 2020, 16:48 Uhr

Die Kliniken sollen nach dem Willen von Bund und Ländern wieder mehr Operationen und andere wichtige Behandlungen aufnehmen und die Intensivbetten nicht mehr im bisherigen Umfang für Coronapatienten frei halten.

So lockern die Ämter ihre Einschränkungen ab dem 4. Mai

Update, 30. April 2020, 16:28 Uhr

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis lockert in Ehingen und Ulm die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Krise. So sehen die Schutzmaßnahmen jetzt aus.

Bund und Länder erlauben Gottesdienstbesuch mit Abstand

Update, 30. April 2020, 16:04 Uhr

In ihrer Videokonferenz haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder entschieden, dass Gottesdienste mit Abstand besucht werden dürfen.

Neu-Ulmer dürfen nicht in Ulmer Autokinos

Update, 30. April 2020, 15:13 Uhr

Schlechte Nachrichten für die Neu-Ulmer: Wegen der Corona-Verordnung dürfen die Bayern nicht nach Ulm ins Autokino. Doch wird das überhaupt kontrolliert und wenn ja, wie?

Corona-Maßnahmen am Campus der Uni Ulm werden gelockert

Update, 30. April 2020, 15:06 Uhr

Zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus hat die Universität Ulm strenge Maßnahmen verhängt. Diese Corona-Regeln am Campus sollen jetzt gelockert werden - zumindest teilweise.

Mehr Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in Baden-Württemberg

Update, 30. April 2020, 11:03 Uhr

Die Corona-Pandemie hat deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg ist deutlich angestiegen. Zudem gibt es mehr Kurzarbeit – ohne die wahrscheinlich noch mehr Menschen keinen Job mehr hätten.

Kontaktbeschränkung in Deutschland verlängert

Update, 30. April 2020, 9:47 Uhr

Die aktuell wegen der Verbreitung des Coronavirus geltenden Kontaktbeschränkungen werden wohl so schnell nicht aufgelöst - und vermutlich bis mindestens 10. Mai 2020 verlängert.

Zahl der Corona-Toten in Großbritannien stark nach oben korrigiert

Update , 30. April 2020, 06:50 Uhr

Bislang waren in England und Wales die Toten in Pflegeheimen nicht mitgezählt worden. Sie machen aber inzwischen wohl einen erheblichen Teil der Sterbefälle durch das Coronavirus aus. Premierminister Johnson feiert unterdessen die Geburt seines jüngsten Kindes.

Moodle, Google und Co.: Wie die Schüler in Baden-Württemberg online lernen

Update, 30. April 2020, 06:15 Uhr

Für den Fernunterricht nutzen Lehrer in Baden-Württemberg unterschiedliche Programme: Moodle etwa oder Software von Google und Windows. Wir nennen die jeweiligen Vor- und Nachteile. [SWP Plus]

Drogeriemarkt Müller kündigt 21 Mitarbeitern bei Abt

Update, 29. April 2020, 20:20 Uhr

Die Ulmer Drogeriekette Müller spricht 21 Kündigungen für Abt-Mitarbeiter aus. Davon betroffen sein sollen nur Frauen, manche Kündigungen sollen per Telefon erfolgt sein.

Drogeriemarkt Müller darf ohne Raumtrennung verkaufen

Update, 29. April 2020, 16:12 Uhr

Entscheidung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen: Der Drogeriemarkt Müller in Biberach darf sein gesamtes Sortiment ohne räumliche Abtrennung verkaufen. Welche Regel gilt für Müller-Filialen in anderen Städten?

Bundesweite Corona-Maskenpflicht: Wer muss keinen Mundschutz tragen?

Update, 29. April 2020, 15:29 Uhr

In allen Bundesländern gilt jetzt eine Maskenpflicht. Doch nicht für jeden ist das zumutbar, deshalb gibt es bestimmte Ausnahmen. Und auch dabei gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Was gilt für Kinder, Verkäufer und Co. – Wer muss keinen Mundschutz tragen? Alle Infos auf einen Blick.

Staatliche Katastrophen-App NINA jetzt mit Corona-Infos

Update, 29. April 2020, 14:44 Uhr

Wegen der durch die Corona-Krise gestiegenen Nachfrage nach aktuellen Informationen hat die Bundesregierung ihre Katastrophen-Warn-App NINA neu aufgesetzt. Die Abkürzung NINA steht für Notfall-Informations- und Nachrichten-App. Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch mitteilte, war die App, die beispielsweise vor Waldbränden oder Unwettern warnt, zuletzt mit rund sieben Millionen Nutzern fast an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Die neue Version sei jetzt für bis zu 40 Millionen User ausgelegt und biete neue Funktionen, hieß es. Unter anderem verschickt die App jetzt auf Wunsch aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie als Push-Nachricht.

Das Innenministerium betonte, die App erhebe weder Standortdaten noch personenbezogene Daten von den Nutzern. NINA habe nichts mit der geplanten Corona-Warn-App zu tun, die noch in der Entwicklung ist und helfen soll, Infektionsketten nachzuverfolgen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betonte, es gehe darum, möglichst viele Menschen schnell und zuverlässig zu informieren. Die neue Version der App sei „ein wichtiger Schritt bei der Digitalisierung der Verwaltung“ und zeige, dass die Regierung, da wo es nötig sei, schnell handle.

Volksfest fällt aus: Cannstatter Wasen abgesagt

Update, 29. April 2020, 12:53 Uhr

Es war erwartet worden: Die Stadt Stuttgart hat offiziell das Cannstatter Volksfest 2020 abgesagt. Das traditionsreiche Volksfest wird 2020 wegen der Corona-Krise nicht stattfinden.

Erstmals auch Streaming-Filme für Oscars zugelassen

Update, 29. April 2020, 11:45 Uhr

Wegen der Corona-Krise können erstmals Streaming-Filme in die Oscar-Auswahl 2021 kommen. Das ist einmalig in der Geschichte der begehrtesten Auszeichnung der Filmbranche.

Baden-Württemberg will Maskenpflicht im Fern- und Flugverkehr

Update, 29. April 2020, 11:12 Uhr

Im Öffentlichen Personennahverkehr gilt bereits eine Maskenpflicht in Baden-Württemberg. Jetzt soll auch eine für den Flug- und Fernverkehr kommen. Zumindest wenn es nach der Landesregierung von Baden-Württemberg geht.

Freizeitparks in der Corona-Krise - Legoland hofft auf Signal zur Öffnung

Update, 29. April 2020, 10:58 Uhr

Die Corona-Krise hat auch die Freizeitparks schwer getroffen. Legoland-Chefin Manuela Stone hofft wie ihre Branchenkollegen auf ein Signal, wann die Freizeitpark-Saison in Günzburg beginnen darf – So ist die Lage beim Park. [plus]

So profitieren Verbraucher und Umwelt von der Corona-Krise

Update, 29. April 2020, 10:42 Uhr

Eine Wirtschaft auf Sparflamme wegen der Corona-Pandemie bedeutet weniger Energiebedarf. Doch nicht nur die Verbraucher freuen sich über niedrige Spritpreise wegen des Tiefpreises beim Erdöl. Auch für das Klima ist der Rückgang der Nachfrage positiv.

Maskenpflicht jetzt in jedem Bundesland gültig

Update, 29. April 2020, 9:18 Uhr

Von heute an gilt auch in Berlin die Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus. Das Bundesland hatte bisher als einziges lediglich eine dringliche Empfehlung ausgesprochen. Jetzt ist das Tragen eines Mundschutzes im Öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen in Deutschland vorgeschrieben.

Neue Regelungen sollen in Kraft treten: Mehr Tests, mehr Kurzarbeitergeld

Update, 29.04.2020, 08:30 Uhr

Mehr Tests, mehr Unterstützung für Arbeitnehmer, mehr Vorsorge schon für die nächste Grippe-Saison: Die Bundesregierung will heute weitere Hilfsmaßnahmen auf dem Weg bringen, um Folgen der Corona-Krise auf breiter Front abzumilden. Dazu bringen mehrere Ressorts Gesetzespläne ein.

Tübingens OB Boris Palmer entschuldigt sich nach Aussage

Update, 29.04.2020, 07:50 Uhr

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat erneut eine Lockerung der Corona-Maßnahmen gefordert und dabei drastische Worte gewählt. Er erklärte am Dienstag im Sat.1-Frühstücksfernsehe: „Wir retten Menschen, die in halbem Jahr sowieso tot wären“. Nach heftiger Kritik entschuldigte sich der Grünen-Politiker am Dienstagabend.

Corona lässt Energieverbrauch und CO2-Ausstoß in Deutschland sinken

Update, 29.04.2020, 07:25 Uhr

Eine Wirtschaft auf Sparflamme wegen der Corona-Pandemie bedeutet weniger Energiebedarf, bei Erdöl merken Verbraucher den Preiseffekt schon deutlich. Auch für das Klima ist der Rückgang der Nachfrage positiv. Die Frage ist, ob und wie lange die Entwicklung trägt.

Frankreichs Präsident Macron wegen Krisen-Management in der Kritik

Update, 29.04.2020, 07:00 Uhr

Als "Plan für die ganze Nation" hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Lockerung der Ausgangssperre angepriesen, die ab dem 11. Mai kommen soll. Doch statt Dankbarkeit erntet seine Regierung massive Kritik: Von "katastrophalem Krisenmanagement" in der Corona-Krise und "Russisch Roulette" spricht die Opposition. Auch Macrons Umfragewerte sind sehr schlecht.

Regierung will globale Reisewarnung bis mindestens 14. Juni verlängern

Update, 29.04.2020, 06:40 Uhr

Die Bundesregierung will offenbar ihre strikte Warnung vor touristischen Reisen in die ganze Welt bis mindestens Mitte Juni verlängern. Eine Verlängerung der Reisewarnung bis zum 14. Juni solle am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Die entsprechende Beschlussvorlage habe das Auswärtige Amt kurz vor der Kabinettssitzung unter den Ministerien abgestimmt.

Fitnessstudios müssen weiter geschlossen bleiben

Update, 28.04.2020, 19:30 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Fitnessstudios vorerst weiter wegen Corona geschlossen bleiben müssen. Geklagt hatte ein Betreiber aus Baden-Württemberg.

Fitnessstudios müssen vorerst weiter wegen Corona geschlossen bleiben. (Symbolbild)

Neue Corona-Symptome in den USA entdeckt?

Update, 28.04.2020, 18:00 Uhr

Husten, Fieber, Kurzatmigkeit – das sind die bekannten Symptome des Coronavirus. Bislang. Forscher bringen nun neue Krankheitsbilder ins Spiel. Schlaganfälle, Herzinfarkte, Embolien. Die neuen Beobachtungen schüren Angst – und geben gleichzeitig Hoffnung.

Drogeriemarkt Müller darf gesamtes Sortiment verkaufen – Gericht in Sigmaringen erlaubt Öffnung

Update, 28. April 2020, 15:45 Uhr

Entscheidung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen: Der Drogeriemarkt Müller in Biberach darf sein gesamtes Sortiment ohne räumliche Abtrennung verkaufen.

Kretschmann schließt Maskenpflicht während Gottesdienst aus

Update, 28. April 2020, 15:18 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert von den Kirchen und Religionsgemeinschaften keine Maskenpflicht, wenn bald wieder Gottesdienste stattfinden.

Heidelberg weitet Maskenpflicht auf Schulen aus

Update, 28. April 2020, 15:10 Uhr

Heidelberg weitet die Maskenpflicht auch auf Schulen aus. Seit dem 27. April müssen die Masken bereits in öffentlichen Gebäuden getragen werden. Ab dem 4. Mai gilt die Pflicht dann für die Schüler.

Palmer kritisiert Corona-Maßnahmen: „Wir retten Menschen, die in halbem Jahr sowieso tot wären“

Update, 28. April 2020, 14:18 Uhr

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat erneut eine Lockerung der Corona-Maßnahmen gefordert und dabei drastische Worte gewählt.

Vorschlag der Kultusministerkonferenz: Rückkehr in die Schulen vor den Sommerferien

Update, 28. April 2020, 14:05 Uhr

Schülerinnen und Schüler sollen vor den Sommerferien zumindest tageweise wieder zurück in die Schule können. Einen regulären Betrieb wird es aber vor den Sommerferien nicht geben.

Hotels in Österreich dürfen ab 29. Mai wieder öffnen

Update, 28. April 2020, 11:40 Uhr

In Österreich dürfen Hotels und andere Beherbergungsbetriebe aufgrund der Erfolge bei der Eindämmung der Corona-Krise ab 29. Mai wieder öffnen. Gastronomiebetriebe sogar schon früher. Ab wann Urlaubsreisen zwischen Deutschland und Österreich wieder möglich sind, ist laut der österreichischen Tourismusministerin noch nicht entschieden.

Wird die Impfung bald zur Vorschrift in Deutschland?

Update, 28. April 2020, 11:08 Uhr

Obwohl es noch keinen Impfstoff gibt, denken Politiker laut über eine Impfpflicht nach. Das Thema erhitzt die Gemüter. Eine Umfrage zeigt: Eine knappe Mehrheit wäre wohl dafür.

Jedes neunte Geschäft im Einzelhandel von Insolvenz bedroht

Update, 28. April 2020, 10:50 Uhr

Der Handelsverband fürchtet, dass in Deutschland bis zu 50.000 Geschäfte durch die Corona-Pandemie von der Insolvenz bedroht sind. Könnten Rettungsfonds helfen?

Ifo-Institut: Unternehmen bereiten sich auf Entlassungen vor

Update, 28. April 2020, 10:30 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie droht eine höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland. Betroffen sein werden voraussichtlich alle Bereiche - mit einer Ausnahme.

Spahn strebt Rückkehr zu Normalbetrieb in Krankenhäusern

Update, 28. April 2020, 09:25 Uhr

Bundesgesundheitsminister Spahn strebt eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb in Klinken an. Diese sollen offenbar stärker für Nicht-Corona-Patienten geöffnet werden.

Veranstalter: Absage Olympischer Spiele im Fall andauernder Pandemie 2021

Update, 28. April 2020, 08:24 Uhr

Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf Sommer 2021 verschobenen Olympischen Spiele sollen nach Veranstalterangaben im Fall einer dann weiter andauernden Pandemie abgesagt werden. Die Spiele könnten nicht über 2021 hinaus verschoben werden, sagte Japans Chef-Organisator Yoshiro Mori der Zeitung „Nikkan Sports“ am Dienstag. „In dem Fall werden sie abgesagt.“

Maschinenbauer im Südwesten spüren die Krise

Update, 28. April 2020, 08:12 Uhr

Ein Großteil der Maschinenbauer im Südwesten rechnet mit erheblichen Einbußen. Der VDMA fordert ein Eingreifen des Staats, um den Markt nach der Krise wieder anzukurbeln. [SWP Plus]

Basketball-Bundesliga will Spielbetrieb mit zehn BBL-Clubs fortsetzen

Update, 27. April 2020, 19:53 Uhr

Gute Nachricht für Basketball-Fans: Die Basketball-Bundesliga will die Saison 2019/2020 trotz der Coronavirus-Pandemie „ordentlich beenden“, wie es in einer Mitteilung der BBL-Pressestelle vom Montagabend heißt. Ratiopharm Ulm und die Hakro Merlins Crailsheim sind dabei. Der genaue Modus soll in den kommenden Tagen ausgearbeitet werden.

Verwaltungsgericht Bayern: Verbot für große Geschäfte verfassungswidrig

Update, 27. April 2020, 15:32 Uhr

Bayerns höchstes Verwaltungsgericht hat das von der Staatsregierung in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, dass sich diese Woche deswegen aber noch nichts ändere. „Wir überlegen uns, das wollten wir ohnehin tun, wie wir mit nächster Woche dann umgehen.“ Dabei orientiere man sich an der Gerichtsentscheidung.

Schülervertreter drohen wegen Abschlussprüfungen mit Klagen

Update, 27. April 2020, 14:45 Uhr

Schülervertreter aus zahlreichen Städten Baden-Württembergs drohen mit Klagen gegen das Land, sollten die bevorstehenden Abschlussprüfungen nicht abgesagt werden. Abschlussnoten sollten stattdessen aus den vor Beginn der Pandemie erbrachten Leistungen gebildet werden, schlugen mehr als 65 Schülersprecher am Montag in einer Mitteilung vor. Nur so könnten Gesundheit und Gerechtigkeit im Schulsystem gewährleistet werden.

Schüler könnten wegen beeinträchtigter Vorbereitungsmöglichkeiten oder mangelhaften Infektionsschutzes vor und während der Prüfungen Rügen aussprechen, erläuterte der Stuttgarter Rechtsanwalt Engin Sanli. Er unterstützt die Initiative „Abschluss umdenken!“.

Soforthilfe für Obdachlose angekündigt

Update, 27. April 2020, 14:19 Uhr

Baden-Württembergs Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha hat Soforthilfen für Menschen ohne Dach über dem Kopf angekündigt: „Obdachlose trifft die Corona-Krise ganz besonders. Diese Menschen lassen wir nicht allein“, sagte Lucha am Montag.

Mit der „Soforthilfe für Obdachlose“ unterstütze das Land Kommunen und Stadt- und Landkreise finanziell, zusätzlich geeignete Räumlichkeiten zu finden, die eine Notübernachtung sicherstellen und tagsüber zum Aufenthalt geöffnet sind. Kommunen und Stadt- und Landkreise seien hier bereits aktiv geworden. Sie können nun Anträge zur finanziellen Unterstützung stellen. Insgesamt stehen hierfür 500.000 Euro zur Verfügung. Anträge für die Soforthilfe sind online abrufbar. Zusätzlich zu den Hilfen für mehr Räumlichkeiten stellt die Landesregierung im Rahmen einer Vereinbarung mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege weitere 250.000 Euro für die Versorgung von Obdachlosen bereit.

Söder: Langsame Öffnung der Gastronomie erst ab Ende Mai denkbar

Update, 27. April 2020, 11:34 Uhr

Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hält eine langsame Wiedereröffnung der Gastronomie erst ab Ende Mai für denkbar. Das sagte er nach Teilnehmerangaben am Montag in einer Videoschalte des CSU-Parteivorstands. Söder verteidigte dabei den bisherigen Kurs im Kampf gegen das Coronavirus und mahnte weiterhin zu nur vorsichtigen Lockerungen. Die bisherige Strategie, Inhalt und Zeitpunkt, seien richtig gewesen. Man müsse nun weiterhin langsam, behutsam und vorsichtig agieren - aber mit Perspektiven. Es dürfe bei den Lockerungen keinen Überbietungswettbewerb geben.

Hauk verspricht Soforthilfe-Programm für Tierheime

Update, 27. April 2020, 11:07 Uhr

Der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), hat ein Soforthilfe-Programm für Baden-Württembergs Tierheime angekündigt: „Wir werden von der Corona-Krise betroffene Tierheime im Land möglichst schnell unterstützen und legen daher ein Hilfsprogramm mit insgesamt 500.000 Euro auf.“ Demnach können Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen, in Abhängigkeit von den jeweils vorhandenen Tierplätzen, Soforthilfen zwischen 2.500 und 7.500 Euro erhalten.

Detaillierte Informationen zur Antragsstellung sollen ab Anfang Mai online unter www.mlr-bw.de zu finden sein.

Corona-App - Wann ist der Start und was sagen Experten?

Update, 27. April 2020, 6:58 Uhr

Um Coronavirus-Infektionen nachverfolgen zu können setzt die Bundesregierung auf Apps. Doch deren Startzeitpunkt ist ungewiss: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüßt den Kursschwenk der Bundesregierung bei der Corona-Warn-App hin zu einer dezentralen Speicherung. Doch ein Experte warnt davor, dass solche Apps nichts über ein Infektionsrisiko aussagen würden.

Aktuelle Corona-Zahlen für Baden-Württemberg

Update, 26.04.2020, 20:00 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Baden-Württemberg ist auf mindestens 31.017 gestiegen. Das waren 78 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 12 - auf 1249. 20.701 Menschen seien von ihrer Covid-19-Erkrankung wieder genesen, hieß es.

Die Reproduktionszahl wird vom Robert-Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,8 angegeben. Das heißt, dass zehn mit SARS-CoV-2 Infizierte acht weitere Menschen anstecken.

Grevenbroich: Hochhaus mit 450 Personen wird geschlossen kontrolliert

Update, 26.04.2020, 17:15 Uhr

Weil sich zwei mit dem Coronavirus infizierte Familien nicht an die angeordnete Quarantäne gehalten haben, hat das Gesundheitsamt in Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) einen ganzen Hochhauskomplex mit 117 Wohnungen abgeriegelt. Alle 450 Bewohner sollen vorsichtshalber auf das Virus getestet werden.

Corona in Bayern - Die aktuellen Zahlen

Update, 26.04.2020, 16:00 Uhr

In Bayern ist die Zahl der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen auf 41.295 gestiegen - und damit im Vergleich zum Vortag um 344. Das meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Sonntag (Stand 10.00 Uhr). Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg im selben Zeitraum um 29 auf 1613. Als wieder gesund gelten nach Angaben des Landesamts geschätzt 28.300 Menschen. Am Samstag lagen die Schätzungen noch bei 27.530 Genesenen.

Tourismusbeauftragter Bareiß äußert sich zu Urlaub 2020

Update, 26.04.2020, 14:30 Uhr

Viele sorgen sich gerade darum, ob sie in diesem Sommer (oder schon Pfingsten) in den geplanten Urlaub fahren können oder nicht. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), hat nun Stellung bezogen - insbesondere zu Fernreisen.

Corona-Patientin bringt im Koma Mädchen zur Welt

Update, 26.04.2020, 11:30 Uhr

In den USA hat eine Frau ein Baby bekommen, während sie wegen schwerer Corona-Symptome im Koma lag. Das bestätigte das Winthrop-Krankenhaus im Bundesstaat New York, wo die 41-Jährige behandelt worden war, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Neu-Ulmer Traditions-Reisebüro muss wegen Corona schließen

Update, 26.04.2020, 10:00 Uhr

Das auch über die Grenzen der Doppelstadt Ulm und Neu-Ulm hinaus bekannte Reisebüro Honold muss angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise das Aus verkünden. Die Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. [plus]

Polizeipräsidentin warnt vor mehr Kriminalität nach Corona

Update, 26.04.2020, 9:00 Uhr

Baden-Württemberg ist so sicher wie nie, gerade in Corona-Zeiten geht die Kriminalität in Teilen zurück. Das könnte sich bald ändern, warnt die neue Polizeichefin Stefanie Hinz. Doch es gibt auch andere Meinungen im Land.

Coronavirus BW: Land möchte deutlich mehr Tests

Update, 25.04.2020, 13:30 Uhr

Um einen erneuten exponentiellen Anstieg der Corona-Fallzahlen zu verhindern, sollen in Baden-Württemberg künftig deutlich mehr Menschen auf eine Infektion getestet werden als bislang. Angedacht ist demnach offenbar eine Verdopplung der Test pro Woche.

Fallzahlen für Deutschland: Mehr als 150.000 Infizierte - knapp 110.000 Genesene

Update, 25.04.2020, 12:00 Uhr

In Deutschland sind bis Samstagvormittag mehr als 152.400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Die Zahl der Genesenen liegt dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge bei knapp 110.000.

Corona in Baden-Württemberg: Eisenmann will Notbetreuung erweitern

Update, 25.04.2020, 10:00 Uhr

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die Notbetreuung für in Baden-Württemberg erweitern. Das stößt einer Agenturmeldung zufolge auf reges Interesse bei Eltern.

Mehrheit der Baden-Württemberger befürwortet Maskenpflicht

Update, 25. April 2020, 8:00 Uhr

Laut einer Umfrage befürwortet eine Mehrheit der Baden-Württemberger eine Maskenpflicht. Die Maskenpflicht gilt in Baden-Württemberg und Bayern ab Montag, 27.04.2020.

Ulmer Gastronomen protestieren mit leeren Stühlen auf dem Münsterplatz

Update, 24. April 2020, 15:52 Uhr

Wie kann es für Bars, Restaurants und Wirtshäuser nach der Corona-Schließzeit weitergehen? Die Frage wollen die Ulmer Gastronomen beantwortet haben.

Schulöffnungen, Veranstaltungen: Das ist im Freistaat bald wieder möglich

Update, 24. April 2020, 15:49 Uhr

Bayern erwacht aus dem Corona-Koma. Schrittweise werden die strikten Pandemie-Regeln gelockert. Alle neuen Verordnungen in der Übersicht.

Ist Autofahren mit Mundschutz erlaubt?

Update, 24. April 2020, 11:40 Uhr

Ab Montag gilt in Deutschland wegen der Corona-Pandemie beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht. Ist Autofahren mit Mundschutz erlaubt?

Ikea verrät Rezept für die berühmten Köttbullar

Update, 24. April 2020, 09:41 Uhr

Bisher war das Rezept der Ikea Köttbullar ein gut gehütetes Geheimnis. Das schwedische Möbelhaus hat nun wegen Corona dieses Rezept verraten. So können die Fleischbällchen zu Hause nachgemacht werden.

Landkreis Neu-Ulm: Abschlussklassen kehren zurück in die Schule

Update, 24. April 2020, 09:20 Uhr

Am Montag, 27. April 2020, kehren Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der weiterführenden Schulen in ihre Klassenzimmer zurück. Ein Hygieneplan soll für Schutz sorgen.

Wird das Smartphone bald zur Waffe im Kampf gegen Corona?

Update, 24. April 2020, 08:37 Uhr

Sie sollen die Pandemie eindämmen, sie sollen Leben retten: Smartphone-Apps sind die neuen Hoffnungsträger in der Corona-Krise. Doch der Weg zur digitalen Hilfe ist lang – und die Entwickler zerstritten.

Klinik-Experte Gaß warnt vor Verschleppung von Krankheiten wegen der Corona-Pandemie

Update, 24. April 2020, 08:26 Uhr

Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere schwere Erkrankungen geraten angesichts der Corona-Krise aus dem Blick. Das ist gefährlich, sagt Gerald Gaß, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. [SWP Plus]

Welche Konzerte ausfallen oder verschoben werden

Update, 23. April 2020, 22:22 Uhr

Für Musik-Fans wird es ein trauriger Sommer: Bis zum 31. August sind alle Großveranstaltungen verboten. Festivals und Konzerte werden verschoben oder entfallen ganz.

Coronavirus in Deutschland: Wie Ungewissheit der Politik die Spielräume nimmt

Update, 23. April 2020, 18:35 Uhr

In der Coronakrise muss die Politik mit extrem hohen Einsätzen agieren – obwohl viele Fakten unklar sind. Kann man so trotzdem Vertrauen schaffen? Ein Kommentar. [SWP Plus]

Corona-Hotspot Ischgl wieder quarantänefrei

Update, 23. April 2020, 17:15 Uhr

Der Tiroler Ort Ischgl, in dem sich zahlreiche Urlauber aus Baden-Württemberg im Skiurlaub mit dem Coronavirus infiziert hatten, ist seit Mitternacht wieder mit der Außenwelt verbunden.

Zahlen steigen noch immer: Jetzt schon mehr als 184.600 Coronavirus-Tote

Update, 23. April 2020, 16:03 Uhr

Ein Blick auf die Internetseite der Johns-Hopkins-Universität, die die Corona-Daten für alle Länder erfasst, offenbart dramatische Zahlen: Weltweit sind – Stand 23.04.2020, 15.45 Uhr – 184.643 Menschen an der Covid-19-Lungenerkrankung gestorben. Auch bei der Zahl der Infizierten flacht die Kurve nicht ab, sondern zeigt weiter steil nach oben, und sie hat längst die Marke von 2,6 Millionen Infektionen überschritten: 2.649.680 Personen haben sich bis zum 23. April mit dem Coronavirus angesteckt. Wie hoch die Zahl der Infizierten tatsächlich ist, weiß angesichts der mutmaßlich hohen Dunkelziffer zurzeit keiner.

Drohen in Baden-Württemberg Bußgelder bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht?

Update, 23. April 2020, 13:32 Uhr

Ab dem 27. April gilt in allen Bundesländer: Wer einkaufen geht oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht. Doch was passiert wer sich nicht daran hält? Hier erfährst du alle Details...

Corona in Bayern: Welche Strafen drohen bei Verstoß gegen die Maskenpflicht?

Update, 23. April 2020, 12:20 Uhr

Am kommenden Montag ist sie da: Die Maskenpflicht in Bayern. Öffentlicher Nahverkehr, Geschäfte, Supermärkte – an all diesen Orten müssen die Menschen im Freistaat künftig einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das bayerische Innenministerium stellt auf Nachfrage klar: „Diejenigen, die sich nicht an die Pflicht halten, müssen mit Geldbußen rechnen.“

Giffey plant Änderung bei Elterngeld-Berechnung: Das müssen Eltern jetzt wissen

Update, 23. April 2020, 10:26 Uhr

Werdende oder frischgebackene Eltern sollen wegen der Corona-Krise keine Abstriche beim Elterngeld hinnehmen müssen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) strebt dafür eine Änderung im Berechnungsmodus an. Das sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Grundlage für die Höhe des Elterngeldes ist normalerweise das durchschnittliche Nettoeinkommen der letzten zwölf Monate vor der Geburt.

Merkel stellt Bürger auf lange Zeit der Corona-Einschränkungen ein

Update, 23. April 2020, 10:03 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Bürgerinnen und Bürger darauf eingestellt, dass die Beschränkungen in der Corona-Krise noch lang anhalten werden. „Ich verstehe, dass dieses Leben unter Corona-Bedingungen allen schon sehr, sehr lange vorkommt“, sagte Merkel am Donnerstag in ihrer ersten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Bundestag. Niemand höre es gerne, aber es sei die Wahrheit: „Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.“

Depressionen während Corona: „Größte Sorge, dass Suizide zunehmen“ [plus]

Update, 23. April 2020, 8:46 Uhr

Die Zahl der Suizide hat sich in den letzten 35 Jahren fast halbiert, sagt der Psychiater Ulrich Hegerl im Interview. Er sieht diesen Erfolg jedoch gefährdet, falls Menschen, die unter Depressionen leiden, wegen des Coronavirus nicht ausreichend behandelt werden können. Betroffene könnten auch ohne ärztliche Begleitung ein kostenloses Online-Tool nutzen, um ihren Alltag zu strukturieren – das helfe nicht nur in Notfällen.

Land erlaubt Öffnung für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern

Update, 22. April 2020, 15:54 Uhr

Wenn sie ihre Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter begrenzen, dürfen künftig auch größere Geschäfte in Baden-Württemberg wieder öffnen. Die entsprechende Regelung werde so schnell wie möglich geändert, teilte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Donnerstag mit. Bisher ist das im Südwesten nicht erlaubt.

Geisterspiele, Verschiebung, Saisonabbruch: Das sind die Pläne der deutschen Profi-Ligen

Update, 22. April 2020, 15:43 Uhr

Die Fortsetzung der Bundesliga-Saison ist zur Staatsaffäre geworden. Die Ministerpräsidenten Armin Laschet und Markus Söder sowie Gesundheitsminister Jens Spahn starteten persönlich den Vorstoß. „Der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, an dem man starten könnte“, sagte Laschet bei „Bild Live“. Söder und Spahn pflichteten bei: Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab dem 9. Mai wäre für Millionen Fußballfans wieder ein Stück Normalität, sagte Spahn. Jetzt liegen konkrete Pläne für den Wiederanpfiff vor.

Ramadan während Corona: Fastenmonat ohne Familie und Freunde

Update, 22. April 2020, 14:20 Uhr

Versammlungsverbote, Kontaktsperren, keine Familienbesuche - Corona macht auch vor dem religiösen Leben nicht Halt. Zunächst traf es das jüdische Pessach-Fest und das christliche Ostern – diese Woche nun den Ramadan, einen Eckstein des islamischen Festkalenders, der mit dem dreitägigen Zuckerfest endet. Am Donnerstag oder Freitag beginnen die dreißig Tage, an denen in normalen Zeiten 1,5 Milliarden Muslime rund um den Globus tagsüber fasten - und dabei mit Einschränkungen rechnen müssen.

Corona-Impfstoff: Erste klinische Studie zugelassen

Update, 22. April 2020, 11:20 Uhr

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. Der Wirkstoff soll jetzt an gesunden Freiwilligen getestet werden.

Was die Reproduktionszahl aussagt - und was nicht

Update, 22. April 2020, 10:28 Uhr

Die „Reproduktionszahl“ - dieser Begriff taucht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie immer wieder auf. Politiker und Wissenschaftler lesen anhand diesen Werts ab, wie sich die Dynamik der Pandemie im Land entwickelt oder entwickeln könnte. Doch was genau sagt sie aus? Wir erklären es dir...

Schweizer Forscher: Massenimpfung vielleicht schon ab Oktober

Update, 22. April 2020, 10:07 Uhr

Ein Schweizer Immunologe hat nach eigenen Angaben einen Impfstoff-Kandidaten gegen Corona entwickelt, der nach erfolgreichen Prüfungen möglicherweise noch in diesem Jahr zum Einsatz kommen könnte. Im besten Fall sollen bereits ab Oktober Massenimpfungen möglich sein.

So wollen die Grünen die Wirtschaft in Baden-Württemberg wieder aufbauen [plus]

Update, 22. April 2020, 8:55 Uhr

Baden-Württembergs grüne Regierungsfraktion will der Wirtschaft im Land nach der Corona-Pandemie mit einem staatlichen Investitions- und Konjunkturprogramm wieder auf die Beine helfen - und zugleich auf einen klimafreundlichen Weg lenken. Das geht aus einem Positionspapier des Fraktionsvorstands hervor, das dieser Zeitung vorliegt.

Gottesdienste in Baden-Württemberg wieder ab Anfang Mai

Update, 21. April 2020, 15 Uhr

Kirchen sollen nach Angaben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits Anfang Mai und unter Auflagen Gottesdienste feiern können. „Wir können sicher zusagen, dass wir in 14 Tagen eine Öffnung machen werden“, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Die Landesregierung spreche derzeit mit den Kirchen über die Einschränkungen.

Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen - Kiel ist Meister

Update, 21. April 2020, 14:12 Uhr

Die Saison in der 1. und 2. Handball-Bundesliga (HBL) ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. Das haben die 36 Clubs nach einer Abstimmung mit großer Mehrheit beschlossen. Damit steht der THW Kiel erstmals seit 2015 wieder als deutscher Meister fest.

Maskenpflicht in Baden-Württemberg ab 27. April

Update, 21. April 2020, 12:00 Uhr

Nun also auch im Südwesten: Wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, wird es auch in Baden-Württemberg vom 27. April an eine Maskenpflicht geben. Am Tag zuvor war bereits derselbe Schritt für Bayern angekündigt worden.

Zahl der zusätzlichen Todesfälle durch Corona unklar

Update, 21. April 2020, 10:01 Uhr

In Deutschland sind bislang mehr als 4500 Corona-Infizierte gestorben. Doch führt das Virus auch tatsächlich zu deutlich mehr Toten in der Bundesrepublik? Das lässt sich für Deutschland bislang nur schwer beziffern. Insbesondere bei sehr alten und stark vorerkrankten Menschen ist oft unklar, ob sie nicht auch ohne das Virus innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gestorben wären. Im Jahr 2019 sind nach einer vorläufigen Schätzung des Statistischen Bundesamts in Deutschland 940.000 Menschen gestorben. Das sind im Schnitt rund 2600 am Tag.

Oktoberfest 2020 wegen Corona-Pandemie abgesagt

Update, 21. April 2020, 9:08 Uhr

Das Oktoberfest findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Das gaben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag bekannt. Das Risiko zur Durchführung der Wiesn sei in diesem Jahr „schlicht und einfach zu groß“. Gerade bei großen Festen brauche es wegen der großen Ansteckungsgefahr größte Sensibilität.

Corona Verschwörungstheorien: Was steckt hinter den Behauptungen im Internet?

Update, 21. April 2020, 8:30 Uhr

Geklickt, geliket, geteilt: Verschwörungstheorien zum Coronavirus haben online Hochkonjunktur. Die Macher behaupten, die versteckte Wahrheit hinter der Pandemie ans Licht zu bringen. Höchste Zeit, sich mit den populärsten Theorien auseinanderzusetzen.

Welche Geschäfte und Dienstleister dürfen öffnen, welche bleiben zu?

Update, 18. April 2020, 14:14 Uhr

Wer profitiert von der aktuellen Landesverordnung für Einzelhandel in Baden-Württemberg und wer nicht? Alle aktuellen Infos dazu auf einen Blick:

Erstmals mehr Genesene in Baden-Württemberg als noch Erkrankte

Update, 16. April, 20:25 Uhr

Die Zahl der Corona-Genesenen in Baden-Württemberg ist seit Ausbruch der Pandemie erstmals höher als die der Erkrankten. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstagabend mit. Es wurden weitere 580 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand 16:00 Uhr). Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 26.630 an. Davon sind ungefähr 13.733 Personen bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Kind stirbt an Corona-Virus

Update, 1. April, 12:07 Uhr

In London ist ein erst 13 Jahre alter Junge nach einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Nach Angaben des Londoner Krankenhauses King’s-College sowie der Familie des Jungen mit Namen Ismail sei über eine Vorerkrankung nichts bekannt gewesen.

Corona-Soforthilfe in Südwest ohne Blick auf Privatvermögen

Update, 29. März 2020, 14:10 Uhr

Die Corona-Soforthilfen in Baden-Württemberg sollen nun doch ohne Prüfung des privaten Vermögens ausbezahlt werden - das teilte am Sonntag das baden-württembergische Wirtschaftsministerium mit. Die Entscheidung gelte auch rückwirkend für alle Anträge seit dem Start der Soforthilfe am vergangenen Mittwoch. „Stattdessen müssen Antragssteller nur nachweisen, dass die laufenden betrieblichen Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden betrieblichen Kosten des Unternehmens zu finanzieren“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU)

Seniorenheim wird trotz zwölf Todesfällen nicht evakuiert

Update, 27. März 2020, 18:12 Uhr

Das Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus, in dem zwölf Bewohner nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, soll nicht evakuiert werden. Das teilten Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und der Leiter des Würzburger Gesundheitsamtes, Johann Löw, am Freitag mit.

Bosch entwickelt vollautomatisierten Corona-Schnelltest

Update, 26. März 2020, 09:37 Uhr

Beim Autozulieferer Bosch gibt es auch einen Bereich für Medizintechnik. Aus diesem Bereich kommt jetzt die Nachricht, dass ein Schnelltest entwickelt wurde, der innerhalb von zwei Stunden feststellt, ob eine Person das Virus in sich trägt. „Der Covid-19-Schnelltest von Bosch trägt dazu bei, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen und Infektionsketten schneller zu durchbrechen,“ sagt Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH.

Corona in den USA: Teenager stirbt an Coronavirus

Update, 25. März 2020, 8:30 Uhr

In den USA ist erstmals ein Minderjähriger nachweislich am Coronavirus gestorben. Der Teenager soll nahe Los Angeles gelebt haben - und soll nach Aussage des Bürgermeisters der Stadt bei „guter Gesundheit“ gewesen sein.

Abi-Prüfungen in Baden-Württemberg sollen stattfinden

Upate, 24. März 2020, 16:30 Uhr

Das Kultusministerium in Stuttgart geht bislang davon aus, dass die zentralen Schulprüfungen, darunter das Abitur, vom 18. Mai an trotz der Corona-Krise stattfinden können.Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte zuvor erklärt, sie plane wegen der Corona-Pandemie eine Absage der Abiturprüfungen im Land.

Wegen Coronavirus: Japan verschiebt die Olympischen Spiele auf 2021

Update, 24. März 2020, 13:53 Uhr

Japans Premier Shinzo Abe und IOC-Präsident Thomas Bach haben sich darauf geeinigt, dass Olympischen Sommerspiele in Tokio auf 2021 verschoben werden.

Bundesweites Kontaktverbot statt Ausgangssperre wegen Corona

Update, 22. März 2020, 17:16 Uhr

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Sonntag auf eine bundesweite Regelung gegen die Ausbreitung des Coronavirus geeinigt: Ein umfassende Kontaktverbot in ganz Deutschland anstatt einer bundesweiten Ausgangssperre.

In mehreren Städte starten Corona-Test-Drive-ins

Update, 21. März 2020, 12:12 Uhr

Am Samstag sind weitere Corona-Abstrich-Zentren (CAZ) in Betrieb gegangen. In mehreren Städten Baden-Württembergs ist jetzt der Test auf das gefährliche Coronavirus durch das Autofenster möglich. Wie es dort abläuft, zeigt eine Reportage vom Tag der Eröffnung von Ulms ersten Corona-Test-Drive-in auf dem Messegelände.

Shutdown für Deutschland: Bundesregierung beschließt drastische Maßnahmen

Update, 16. März 2020, 18:00 Uhr

Das Coronavirus zwingt Deutschland zum Stillstand. Der Staat verordnet den Bürgern auf absehbare Zeit ein Leben fast nur Zuhause. Das Allernötigste des täglichen Lebens funktioniert jedoch trotz Shutdown weiter.

Bayern will Katastrophenfall ausrufen

Update, 15. März 2020, 22:40 Uhr

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ausrufung des Katastrophenfalls im Freistaat angekündigt. Mit dem Katastrophenfall sind vor allem organisatorische Fragen verbunden. Damit kann das Land im Kampf gegen das Coronavirus Maßnahmen ergreifen. Ab Dienstag wird zudem das öffentliche Leben noch einmal massiv eingeschränkt. Zunächst sollen dann alle Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden, bevor ab Mittwoch auch ausgewählte Geschäfte ihre Pforten dicht machen müssen. Der Katastrophenfall soll zunächst für 14 Tage gelten.

Erster Corona-Toter im Kreis Neu-Ulm

Update, 15. März 2020, 13.20 Uhr

Traurige Nachricht aus Weißenhorn: Wie das Landratsamt und die Kreisspitalstiftung am Sonntagvormittag mitteilen, ist ein Patient in der Nacht auf Sonntag am neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 gestorben. Das Landratsamt berichtet, dass es sich bei dem 83-jährigen Patienten um einen Reiserückkehrer aus Italien handle.

Notfallpraxen unter Notfallnummer nur per Festnetz erreichbar

Update, 14. März 2020, 20:39 Uhr

Wer wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion eine Notfallpraxis erreichen will, darf die Notfallnummer nur vom Festnetz aus anrufen. Die Nummer laute 116 117 und habe keine Vorwahl, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Samstag mit. Anrufe von einem Mobiltelefon aus würden aus technischen Gründen über ein bundesweites Call-Center geleitet, das wegen des großen Andrangs jedoch völlig überlastet ist.

Erster Todesfall in Baden-Württemberg

Update, 12. März 2020, 11:50 Uhr

Im Land gibt es den ersten bestätigten Todesfall durch das Coronavirus. Ein 67-jähriger Mann ist an den Folgen des Virus gestorben.

WHO stuft Coronavirus als „Pandemie“ ein

Update, 11. März 2020, 17:35 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verbreitung des Coronavirus offiziell als „Pandemie“ eingestuft. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom laut tagesschau.de am Mittwoch in Genf.

Erster Todesfall in Deutschland

Update, 9. März 2020. 16:47 Uhr

In Deutschland sind erstmals im Zusammenhang mit dem Coronavirus Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt.

Welche Symptome verursacht das Coronavirus?

leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome

Fieber

Husten

Atemprobleme

Kopfschmerzen oder Durchfall möglich

Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage. Das ist der Grund dafür, dass Verdachtsfälle zwei Wochen isoliert werden.

Einen Überblick der registrierten Fälle weltweit und eine Übersicht der betroffenen Ländern, gibt es in dieser Übersichtskarte zum Coronavirus.

Wie lässt sich die neue Lungenkrankheit behandeln?

Eine spezielle Therapie für die Erkrankung Covid-19 gibt es nicht. Schwer erkrankte Patienten werden symptomatisch behandelt: mit fiebersenkenden Mitteln, der Therapie etwaiger bakterieller Zusatzinfektionen und mitunter mechanischer Beatmung.

Downloads des Sozialministeriums zu Corona in Baden-Württemberg

Weisung an die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg im Hinblick auf den Schutz besonders vulnerabler Personen in Einrichtungen HINWEIS: Dieser Erlass wird aufgrund der dynamischen Lage kurzfristig nochmals überarbeitet werden.