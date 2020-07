Noch sieht es in den meisten deutschen Innenstädten auf den ersten Blick nicht viel anders aus als vor der Corona-Krise. Vielleicht sind etwas weniger Leute unterwegs. Doch die meisten Geschäfte sind wieder geöffnet, und die Zahl der Geschäftsaufgaben hält sich in Grenzen. Doch das könnte sich bald ändern. Denn in vielen deutschen Innenstädten droht vom Herbst an eine Pleitewelle.

Der Einzelhandel erlebt derzeit einen „dreifachen Tsunami“

Schlagzeilen macht im Moment vor allem die geplante Schließung von bundesweit 50 oder mehr Warenhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch bei vielen anderen Läden in den Fußgängerzonen könnte schon bald ein Räumungsverkauf anstehen. Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt, dass die Corona-Krise das Aus für rund 50 000 Geschäfte bedeuten könnte.

„Die Innenstädte haben es mit einem dreifachen Tsunami zu tun: dem Strukturwandel im Einzelhandel, der Digitalisierung und der Corona-Pandemie. Zusammen ist das für den Handel eine Herausforderung, wie er sie vielleicht noch nie erlebt hat“, betont der Geschäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH), Boris Hedde.

Wenn große wie Galeria Karstadt Kaufhof schließen, ist es mit den Kleinen nicht weit

Für Unruhe in vielen Kommunen sorgen aktuell vor allem die Schließungspläne von Galeria Karstadt Kaufhof. Denn die Kaufhäuser gelten in vielen Fußgängerzonen noch immer als Kundenmagneten, ohne die das Überleben auch für die Händler in der Nachbarschaft schwierig wird. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass es oft mühsam ist, eine neue Nutzung für ehemalige Warenhäuser zu finden. Sie sind zu groß und häufig auch zu sehr in die Jahre gekommen, um ohne Weiteres für einen neuen Mieter attraktiv zu sein. Aber der Warenhauskonzern ist nicht allein. Gerade in der Modebranche häufen sich aktuell die Problemfälle: Von Appelrath Cüpper über Hallhuber bis zu Sinn, von Esprit bis Tom Tailor. Allein Esprit will im Zuge seiner Sanierungsbemühungen rund die Hälfte der Filialen in Deutschland - insgesamt rund 50 Geschäfte - schließen.

Auch Läden in der Ulmer Innenstadt ist betroffen

Ulmer Innenstadt. Dort haben allein in den vergangenen zwei Monaten zwei inhabergeführte Modegeschäften geschlossen. Corona nennt sie einen Wendepunkt. Für dieses Geschäftsjahr sagt sie eine Nullrunde voraus. „Der Rabe hat jedes Jahr Krisen durchgestanden, jetzt noch Corona. Für mich persönlich steht jetzt ein Wechsel an.“ Vielen Unternehmen gerade aus der Modebranche ging es schon vor der Pandemie nicht gut. Deutlich sichtbar etwa auch in der. Dort haben allein in den vergangenen zwei Monaten zwei inhabergeführte Modegeschäften geschlossen. Elke Kastner, Inhaberin des Kleiderladens „Der Rabe“, erklärte Anfang Juli gegenüber der SÜDWEST PRESSE: „Ich hatte Zeit zum Nachdenken“.nennt sie einen Wendepunkt. Für dieses Geschäftsjahr sagt sie eine Nullrunde voraus. „Derhat jedes Jahr Krisen durchgestanden, jetzt noch Corona. Für mich persönlich steht jetzt ein Wechsel an.“

Jonny Müller hatte eigentlich bereits einen Nachfolger, der sprang corona-bedingt jedoch kurzfristig ab. Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Viktor Fuchs und seinen Platten-/HIFi-Anlagen Laden in der Neuen Straße. Fuchs plante zwar bereits schon vor Corona in Rente zu gehen, doch schließen wollte er den Laden nicht. Der 62-Jährige fand aber keinen Nachfolger. Auch der Kult-Laden „Big Bull“ hat mittlerweile geschlossen. Inhaberhatte eigentlich bereits einen Nachfolger, der sprang corona-bedingt jedoch kurzfristig ab. Ein ähnliches Schicksal ereilte auchund seinenin der. Fuchs plante zwar bereits schon vor Corona in Rente zu gehen, doch schließen wollte er den Laden nicht. Der 62-Jährige fand aber keinen Nachfolger. Gerne hätte er das Geschäft an einen anderen Musik-Liebhaber übergeben. „Wenn ich gewusst hätte, dass Corona kommt, hätte ich mit der Kündigung des Mietvertrags noch gewartet, bis sich die Situation beruhigt hat – schade.“

Prägen die Auswirkungen der Corona-Pandemie das Stadtbild nachhaltig?

In den nächsten Jahren könnte sich deshalb das Bild vieler Innenstädte dramatisch verändern. Der Modehandel dürfte dort künftig weniger stark dominieren. „Handwerk, Dienstleistungen, Möbel- oder Baumärkte und Lebensmitteldiscounter werden wieder in die Innenstädte zurückkehren“, prognostiziert Handelsexperte Hedde.

Die Neuerfindung der Innenstadt kann für viele Kommunen durchaus eine Chance sein. Denn auch vor der Corona-Krise sorgten die Einkaufsstraßen in den deutschen Innenstädten bei den meisten Verbrauchern allenfalls für lauwarme Begeisterung. Bei einer im vergangenen Jahr veröffentlichten IFH-Befragung von mehr als 59 000 Innenstadtbesuchern in 116 Städten gaben die Verbraucher den Stadtzentren im Durchschnitt nur die Schulnote „Drei plus“.