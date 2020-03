14 Tage. So lange müssen Menschen, bei denen der Verdacht eine Coronavirus-Infektion besteht, meist in Quarantäne bleiben. Dieser Zeitraum hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen als Standard etabliert. Weil davon ausgegangen wird, dass die Inkubationszeit, also der Zeitraum zwischen Ansteckung und Beginn der Erkrankung zwischen 1 und 14 Tagen liegt.

Doch die Frage, wie lange Infizierte tatsächlich ansteckend sind, lässt sich nicht ganz sicher beantworten.

Ansteckung: Coronaviren lange nachweisbar

Bei einer unter anderem vom Robert-Koch-Institut (RKI) beschriebenen Studie wurden vermehrungsfähige Viren im Rachen von infizierten Personen bis zu vier Tage nach Auftreten der ersten Symptome nachgewiesen. Im Auswurf sogar bis zu acht Tage danach. Einzelne Bestandteile der Viren konnten Forscher sogar 18 Tage nach Erkrankungsbeginn noch in den Atemwegen der Betroffen feststellen. Ob aber auch diese Reste ansteckend sein können, ist aktuell nicht bekannt. Überhaupt sind die Angaben zur „Haltbarkeit“ der Coronaviren bis einer gewissen Vorsicht zu genießen, da die Datenlage noch sehr dünn ist.

Risikogruppen durch Coronavirus besonders gefährdet

Inzwischen wird auch berichtet, dass Infizierte das Virus weitergeben können, auch wenn sie noch gar keine Symptome zeigen. Das heiß konkret: Auch wer noch gar nicht weiß, dass er sich angesteckt hat, kann das Virus auf andere Menschen übertragen. Und da Corona vor allem über Tröpfcheninfektion übertragen wird, ist es sehr wichtig, die aktuell geltenden Hygieneregeln zu beachten.

Es treten vermehrt Fälle auf, bei denen der Krankheitsverlauf auffallend harmlos verläuft. Experten sprechen derzeit von 80 Prozent der Fälle, bei denen lediglich milde Erkältungssymptome auftreten - oder eben gar keine Symptome. Bei den restlichen 20 Prozent der Infizierten aber verläuft die Infektion schwer. Besonders ältere Patienten oder Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen sind stark gefährdet.