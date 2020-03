Die Angst vor dem gefährlichen Coronavirus führt zu immer absonderlicheren Phänomenen. Jetzt warnen Verbraucherschützer etwa vor Kettenbriefen, die aktuell vor allem beim Nachrichtendienst WhatsApp kursieren - und viele Menschen zusätzlich verunsichern.

Coronavirus: Gefährlicher „Test zur Selbstdiagnose“

So berichten mehrere Medien übereinstimmend darüber, dass in der Messenger-Nachricht sogar von einem „Test zur Selbstdiagnose“ die Rede ist. So könne jeder schnell selbst feststellen, ob er sich mit Corona infiziert hat. Wie etwa die Nachrichtenseite Merkur.de berichtet, raten angebliche „Experten aus Taiwan“ dazu, einfach für zehn Sekunden die Luft anzuhalten. Wer das ohne Husten, sonstige Beschwerden wie etwa Prallheit oder Engegefühl durchführen könne, habe auch keine Fibrose in der Lunge - also auch keine Infektion. Dies ist natürlich - direkt gesagt - totaler Schwachsinn! Und ganz sicher KEINE Diagnose für eine mögliche Infektion.

Angebliche Corona-Tipps von Ärzten aus China

Vor weiteren Kettenbriefen warnt die Onlineseite verbraucherschutz.com Dort ist von kursierenden WhatsApp-Nachrichten die Rede, die meist mit einer sehr persönlichen Ansprache beginnen und Erfahrungen von selbst betroffenen Personen vorgaukeln. So werden zum Beispiel angebliche Ärzte aus China zitiert, die Tipps rund um das Coronavirus geben. Leichtgläubige Menschen könnten diese Informationen durchaus ernst nehmen - sie stimmen aber nicht.

Ebenfalls weit verbreitet ist der Kettenbrief, der angeblich davon berichtet, die Menschen in Kanada über das Coronavirus informiert werden. Auch darauf haben Verbraucherschützer nur eine Antwort: Schenkt der Nachricht keinen Glauben. Denn im schlimmsten Fall können diese ganzen „Ratschläge“ und „Tipps“ sogar gesundheitsschädlich sein.

Angebliche Warnung vor Ibuprofen

Eine weiter Fake-Nachricht wird aktuell angeblich per WhatsApp-Sprachnachricht verbreitet. Darin heißt es, dass das verbreitete Schmerzmittel Ibuprofen das Coronavirus begünstige. Darin heißt es, dass Forscher an der Universität Wien herausgefunden hätten, dass das Schmerzmittel die Vermehrung des Virus beschleunige. Auch das eine Nachricht, die nur zur Verunsicherung beitragen soll.