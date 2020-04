Überall in Deutschland gibt es private und öffentliche Initiativen für Solidarität und Hilfe in der aktuellen, schweren Corona-Krise. Für viel Aufsehen sorgt zurzeit die Stadt Aachen mit einem bewegenden Video und der professionell eingesungenen Neuauflage des mehr als 50 Jahre alten Mutmacher-Songs von Udo Jürgens „Immer wieder geht die Sonne auf“. Die örtliche Feuerwehr, Polizei und medizinische Hilfskräfte sowie Vertreter der Stadt werben darin für mehr Zusammenhalt in der Krise und für nachbarschaftliches Engagement. Dazu passt die optimistische Botschaft des Liedes aus dem Jahr 1967: Egal, was passiert, es geht immer wieder weiter.

Mit Song von Udo Jürgens für mehr Zusammenhalt

Auf der Facebook-Seite der Stadt Aachen heißt es zu der Aktion: „Sobald ihr den Udo-Jürgens-Evergreen ‚Immer wieder geht die Sonne auf’ hört, haltet einen Moment inne und achtet in eurer Nachbarschaft mit darauf, dass niemand vergessen wird!“

Die Stadt lässt den Song in den Abendstunden von Lautsprecherwagen der Feuerwehr in Aachen und und weiteren Gemeinden der Region abspielen. Eine anrührende, schöne Geste, ähnlich wie die öffentlichen Dankes- und Solidaritätsbekundungen auf Balkonen durch singende Bürger, etwa in Italien. Doch der Hintergrund des Aachener Projekts „Zusammen“ ist mehr als eine Wohlfühl-Aktion für gute Stimmung. Es ist so ernst wie die Krise selbst, die immer mehr Todesopfer fordert, insbesondere unter älteren Menschen.

Aktion soll verhindern, dass Menschen einsam sterben

Die Stadt erklärt dazu, dass in Krisenlagen, in denen soziale Kontakte reduziert werden, „alleinlebende ältere Menschen besonders gefährdet seien, vergessen zu werden und im schlimmsten Fall einsam zu sterben“.

Weiter heißt es in einer Mitteilung: „Wir starten diese Aktion, um dieser Gefahr vorzubeugen“, sagt Jürgen Wolff, Leiter der Aachener Feuerwehr, der die Idee zu dieser Aktion beigesteuert und damit das Projekt ins Rollen gebracht habe. „Wir appellieren an das Wir-Gefühl. Zusammen bekommen wir das hin!“

Professionelle Aufnahme mit singendem Kripo-Kommissar

Der Udo-Jürgens-Hit ist professionell gesungen von dem Sänger und Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt. Er hat es im Tonstudio der Aachener Veranstaltungstechnikfirma eventac mit musikalischen Kolleginnen und Kollegen von Polizei, Feuerwehr und Hilfsdiensten neu eingesungen und kommt dem Original sehr nahe. Dazu gibt es online ein Video, das die Akteure während der Aufnahmen und bei Einsätzen zeigt nebst Hilfsappellen von Vertretern der Stadt und der Hilfsdienste.

Original-Song von Udo Jürgens kam 1967 heraus

Das lebensbejahende Original-Lied von Udo Jürgens kam im Jahr 1967 mit dem Album „Was ich dir sagen will“ von Ariola heraus, der Text stammt von Thomas Hörbiger. Die Botschaft des Chansons, nämlich dass trotz allem die Sonne immer wieder aufgehe und das Licht die Dunkelheit vertreibe, ist damals wie heute aktuell und trifft den Zeitgeist wie kaum ein anderes Lied. Jürgens sang das Lied auf seinem letzten großen Konzert im Dezember 2014 in Zürich, zwei Wochen später starb er im Alter von 80 Jahren an Herzversagen.

Das ist der Text von „Immer wieder geht die Sonne auf“

Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt

Wenn die Liebe zu Ende geht

Wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht

Nur Einsamkeit

Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt

Weil der Herbstwind es so bestimmt

Wenn das Schicksal uns etwas nimmt

Vertraue der Zeit

Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf

Und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht

Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf

Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht

Die gibt es nicht, die gibt es nicht

Hör' ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt

Denk' ich noch immer, wie schön es war

Wir waren glücklich, wird mir dann klar

Denn du warst hier

Und wenn dir irgendein Mensch von mir erzählt

Ich hätt' vergessen, dann denk' daran

Ich glaub an Morgen, denn irgendwann stehst du vor mir

Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf

Und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht

Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf

Denn Dunkelheit für immer gibt es nicht

Die gibt es nicht, die gibt es nicht