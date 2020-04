26. Dezember 2019. Während die Europäer Weihnachten feiern, untersuchen Wissenschaftler in Wuhan Proben chinesischer Lungenpatienten. Sie entdecken ein unbekanntes Virus, das stark dem SARS-Virus ähnelt. Die Neuigkeiten werden geheim gehalten.

Knapp vier Monate sind seitdem vergangenen. Vier Monate, in denen das neuartige Coronavirus auf der Welt gewütet und das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt hat. Doch während Europa und die USA unter dem Virus leiden, verläuft die Pandemie im Ursprungsland China mittlerweile mild. Trotzdem bleibt die Volksrepublik ein wichtiger Akteur in der Corona-Krise.

Nur 2.500 Neu-Infizierte im März

Der Blick auf die chinesische Corona-Statistik macht Mut. Die Fallzahl stagniert, dafür steigt die Zahl der Geheilten rasant. Im März registrierte China nach Angaben der Johns-Hopkins-University nur rund 2.500 Neu-Infizierte. Zudem ist die Volksrepublik mit 82.464 Erkrankten längst nicht mehr globaler Corona-Spitzenreiter, hat sogar weniger Fälle als Deutschland. Besonders bemerkenswert: Von den knapp 82 000 chinesischen Corona-Patienten sind inzwischen mehr als 76 000 geheilt.

Rigorose Corona-Politik

Die Zahlen sind kein Zufall: Die chinesische Regierung hat früh und drastisch auf die Pandemie reagiert. Ende Januar riegelte sie mehrere Städte ab, baute in Wuhan das berüchtigte Krankenhaus in sechs Tagen. Trotz der rigorosen Politik wuchs die Zahl der Corona-Fälle in China vorerst weiter. Im Februar wurden 70 000 Fälle gemeldet.

Chinas Schutzkleidung ist weltweit begehrt

China scheint die Pandemie weitgehend überstanden zu haben. Nun rückt die Volksrepublik aus einem anderen Grund den Fokus. Das Land ist einer der Hauptproduzenten von Schutzkleidung. Etliche Länder sind auf chinesische Atemmasken, Schnelltests und Handschuhe angewiesen. Beispielsweise Frankreich. Die „Grande Nation“ hat eine Milliarde Atemschutzmasken in China bestellt. Die französische Produktion kann den Bedarf bislang nicht decken.

USA und China: Kooperation in Corona-Zeiten

Selbst US-Präsident Donald Trump, der in seiner Amtszeit mehrere Konflikte mit China hatte, kokettiert neuerdings mit Chinas Generalsekretär Xi Jinping. Trump schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter von einem „sehr guten Gespräch“. China habe „viel durchgemacht und sich umfassendes Wissen über das Virus“ angeeignet. „Wir arbeiten eng zusammen“, schrieb Trump.

Seit Beginn der Pandemie waren die Spannungen zwischen den beiden Ländern zunächst gewachsen. Beide Staaten stritten über die Herkunft des neuartigen Coronavirus. Trump bezeichnete den Erreger wiederholt als „China-Virus“. Gleichzeitig verbreiteten chinesische Behördenvertreter „Verschwörungstheorien“, wonach die Pandemie in Wahrheit nicht in der zentralchinesischen Provinz Hubei ihren Ausgang genommen habe – sondern in den Vereinigten Staaten.

Die bilateralen Beziehungen befänden sich an einem „kritischen Punkt“, erklärte Xi dem staatlichen Sender CCTV zufolge. Eine Zusammenarbeit sei für beide Seiten vorteilhaft und „die einzig richtige Wahl“, betonte er. China wolle „weiterhin alle Informationen und Erfahrungen mit den USA teilen“.