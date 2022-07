Omikron, die sich durch die Bevölkerung bahnt. Die Bundesregierung arbeitet nach eigenen Angaben an einer In Deutschland steigen die Corona-Zahlen wieder an. Grund ist eine neue Variante von, die sich durch die Bevölkerung bahnt. Die Bundesregierung arbeitet nach eigenen Angaben an einer neuen Strategie für den Herbst und Winter 2022 – in der Hoffnung, dieses Jahr besser durchzukommen.

Eines der wichtigsten und effektivsten Schutzmechanismen gegen die Ausbreitung ist nach wie vor die Impfung. Wer sich bereits drei Mal hat impfen lassen, denkt schon an die vierte Spritze. Hier erfahrt ihr:

Booster 2022 : Wer sollte jetzt im Sommer eine Auffrischungsimpfung bekommen?

: Wer sollte jetzt im Sommer eine Auffrischungsimpfung bekommen? Wer darf sich aktuell überhaupt gegen Corona impfen lassen?

1. und 2. Booster: Was war das nochmal?

Booster gegen Corona: Alle über 60 bekommen 2. Auffrischungsimpfung

Führende EU-Behörden empfehlen angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa allen Menschen ab 60 Jahren eine weitere Auffrischimpfung. Diese könnte mindestens vier Monate nach der vorherigen Impfung verabreicht werden, teilten die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die EU-Arzneimittelbehörde EMA mit. Auch Vorerkrankte sollten einen zweiten Booster bekommen. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, teilte auf Anfrage mit, man habe sich „auch vor der EMA/ECDC Verlautbarung“ schon im Entscheidungsprozess zu einer möglichen Erweiterung der bestehenden Empfehlung für den zweiten Booster befunden.

Booster 2022: Was empfiehlt aktuell die Stiko?

Die Stiko werde sich „relativ bald“ zu der Empfehlung ab 60 und für Vorerkrankte äußern. Bislang empfiehlt das für Deutschland zuständige Gremium einen zweiten Booster nur Menschen ab 70 Jahren sowie einigen anderen Gruppen, darunter Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohnern und Personal medizinischer Einrichtungen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bezeichnete die Impf-Empfehlung für Menschen über 60 Jahren im WDR als „sehr gut“. Zu einer zweiten Booster-Impfung auch für Jüngere sagte der SPD-Politiker: „Bei den Jüngeren, die aber viele Kontakte haben oder die zum Beispiel Begleiterkrankungen haben, würde ich persönlich in Absprache mit dem behandelnden Arzt über die vierte Impfung sprechen. Ich bin selbst auch zum vierten Mal geimpft.“

Corona-Impfung: Wo bekommt man sie aktuell?

Im Vergleich zu vor einem Jahr ist die Corona-Impfung in Deutschland in diesem Sommer sehr einfach zugänglich. Sie steht allen Personen ab 5 Jahren zur Verfügung. Für die Grundimmunsierung sind zwei Impfungen nötig, danach folgt mindestens drei Monate später die dritte Impfung, auch Booster genannt. In der EU gilt man erst mit drei Impfung als vollständig geimpft. Für bestimmte Personengruppen wird jetzt auch die vierte Impfung, oder 2. Booster, empfohlen.

Wer sich impfen lassen möchte kann folgende Möglichkeiten haben:

Niedergelassene Ärzte und Ärztinnen (z.B. Hausärzte)

Betriebsärzte

Impfzentren und mobile Impfstellen

Apotheken - hier findet man eine Apotheke in der Nähe

Welche Corona-Impfstoffe gibt es? Was ist am besten für den Booster?

In Deutschland sind gegen Corona aktuell diese Impfstoffe zugelassen:

Biontech / Pfizer (ab 5 Jahren)

Moderna (ab 30 Jahren)

Astrazeneca (ab 30 Jahren)

Johnson & Johnson (ab 60 Jahren)

Novavax (ab 18 Jahren)

Es ist möglich, die Impfstoffe zu mischen, also für die Grundimmunisierung z.B. Astrazeneca zu nehmen, für den Booster dann aber Moderna. Auch andere Kombinationen sind denkbar - einfach den impfenden Arzt fragen. Für den Booster ist der Impfstoff Novavax aktuell nicht zugelassen.