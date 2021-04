In Bayern werden ab morgen vollständig Geimpfte negativ auf Corona Getesteten gleichgestellt

Die Inzidenz in München liegt zu Beginn der Woche weiter über der Marke von 100

Die Absage des Münchner Oktoberfestes wird auch in diesem Jahr immer wahrscheinlicher

Die Absage des Münchner Oktoberfestes auch in diesem Jahr wird immer wahrscheinlicher. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich erneut sehr skeptisch dazu geäußert, dass die Wiesn stattfinden kann. „Die Hoffnung wird von Woche zu Woche schwächer, wenn man ehrlich ist“, sagte der Rathauschef der „Bild“-Zeitung. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass solche Feste aus infektiologischen Gründen nicht zu verantworten sind.“ In einer Mitteilung stellte Reiter am Dienstag aber noch mal klar, dass die Entscheidung darüber noch nicht getroffen sei.

Oktoberfest war 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen