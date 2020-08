Nach dem erneuten Corona-Ausbruch in zwei Gemüsebetrieben im niederbayerischen Mamming will der Landkreis am Sonntag die Ergebnisse der Reihentests aller Saisonarbeitskräfte vorstellen. „Es werden gerade die allerletzten Tests ausgewertet“, sagte die Sprecherin des Landratsamtes Dingolfing-Landau, Bettina Huber. Anschließend will Landrat Werner Bumeder über das aktuelle Corona-Geschehen im Landkreis Dingolfing-Landau informieren.

Die Behörden hatten alle Saisonarbeitskräfte der 26 Betriebe im Landkreis getestet. Im Zuge der Reihentests hatten die Behörden am Samstag 27 Corona-Infizierte in einem zweiten Betrieb festgestellt. Diese und deren Kontaktpersonen wurden umgehend von den negativ Getesteten getrennt und in einer anderen Unterkunft isoliert. Bei 23 Betrieben wurden keine Infektionen festgestellt. Die Ergebnisse eines letzten Betriebes stehen noch aus. Aktuell steigen an verschiedenen Orten in Deutschland die Zahlen der Neuinfektionen lokal an.