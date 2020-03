In Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart ist erstmals nachweislich ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Es handelt sich nach Auskunft der Stadt um eine 79-Jährige, die in einem Krankenhaus im Großraum Stuttgart stationär behandelt worden war und an einer Vorerkrankung litt. Sie starb am Freitag.

So viele Menschen in Stuttgart sind positiv auf das Coronavirus getestet

In Stuttgart gibt es 430 gemeldete Coronm-Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (Stand 22. März, 16.00 Uhr). Am Freitag waren es noch 341 gemeldete Erkrankungen.

Zahl der Corona-Infizierten steigt rasant

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Südwesten steigt rasant. 23 infizierte Menschen sind mit Stand Samstagabend bislang gestorben, mehr als 3800 haben sich mit dem Virus angesteckt.

Französische Corona-Patienten in deutsche Krankenhäuser - auch nach Ulm

Das Land Baden-Württemberg hat dem benachbarten französischen Elsass, das schwer vom Coronavirus getroffen ist, Hilfe zugesagt: Schwerkranke französische Corona-Patienten sollen in vier Universitätskliniken unterkommen. Die Krankenhäuser in Freiburg, Heidelberg, Mannheim und Ulm haben sich nun bereiterklärt, sofort neun französische Corona-Patienten aufzunehmen, die dringend auf Beatmung angewiesen sind.