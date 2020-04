Das Foto wirkt skurril. Eigentlich könnte man darüber schmunzeln – wäre die Situation nicht so bitterernst. Zehn Bundeswehrsoldaten stehen auf dem Hof der Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Auf dem Asphaltboden sind kleine Vierecke mit gelber Kreide eingezeichnet. Die Soldaten tragen hellblauen Mundschutz, dazu verschieden farbige Bänder an Armen und Beinen. In der Hand halten sie ein Smartphone.

Die jungen Männer sind Probanden in einem vielbeachteten Experiment. Es geht darum, ob eine Handy-App eine Waffe gegen das Coronavirus sein kann. Und wie wirkungsvoll die Waffe im Kampf gegen die Pandemie ist.

So sollen die Corona-Apps funktionieren

Pepp-PT – sechs Buchstaben, die im Kampf gegen das Coronavirus Hoffnung geben sollen. Der Begriff steht für ein Projekt, an dem ursprünglich 17 europäische Institutionen, Organisationen und Firmen mitgearbeitet haben. Das Ziel: Eine App zu entwickeln, die Nutzer informieren, wenn sich sich in der Nähe eines Corona-Infizierten befanden. Und das möglichst effektiv und möglichst datenschutzfreundlich.

Der Plan der Entwickler:

1. Ein Nutzer lädt sich die App herunter und schaltet Bluetooth ein.

2. Die App registriert andere Handys in der Umgebung und erstellt eine verschlüsselte Liste. Voraussetzung: Die Handys haben ebenfalls die App installiert, Bluetooth eingeschaltet – und war mindestens 15 Minuten lang nicht mehr als 1,5 Meter entfernt.

3. Beim App-Nutzer wird Corona diagnostiziert. Der Patient gibt die Daten frei.

4. Die App verschickt eine Nachricht an die Nutzer, zu denen der Patient nachweislich Kontakt hatte.

Tracking und Tracing: Tracing-Methode hat sich durchgesetzt

Tracing heißt die Methode. Sie ist der neue Trend in der Corona-App-Entwicklung. Eigentlich wollte Gesundheitsminister Jens Spahn potenzielle Corona-Fälle mithilfe von Standortdaten aufspüren. Doch das sogenannte „Tracking“ fiel durch. Zu viele sensible Daten, zu wenig Informationen, monierten Kritiker.

Damit schien der Weg frei für Pepp-PT. Die Initiative will die Technologie für die App liefern, vergleichbar mit dem Grundgerüst eines Hauses. Hans-Christian Boos, einer der Initiatoren von Pepp-PT, prognostizierte eine fertige App kurz nach Ostern.

Pepp-PT: Richtungsfrage spaltet Entwickler

Doch daraus wurde nichts. Es gibt Ärger beim Programmier-Projekt. Etliche Wissenschaftler haben das Projekt verlassen. „Ich weiß nicht mehr, wofür das Projekt eigentlich steht, und habe kein Vertrauen mehr in das, was passiert. Mir fehlt die Transparenz“, sagte der einstige Mitinitiator Marcel Salathé im Gespräch mit der „Neuen Züchricher Zeitung“.

Der Grund für den Streit ist im Kern eine simple Frage. Sollen Nutzerdaten auf einem zentralen Server gespeichert werden oder nur auf den Smartphones? Pepp-PT befürwortet die zentrale Lösung. Andere Wissenschaftler sind strikt dagegen. In einem offenen Brief warnten rund 300 IT-Experten vor Überwachung und Missbrauch.

Corona-App: Pepp-PT-Technologie ist der Favorit

Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Die Politik hält sich bislang beide Optionen offen. Das Bundesgesundheitsministerium prüft mehrere Technologien, darunter Pepp-PT und DP-3T, eine dezentrale Technologie aus der Schweiz.

Der Favorit heißt Pepp-PT. Die Bundesregierung hat das Frauenhofer-Institut beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zur Technologie zu erstellen. Minister Spahn befürwortet wohl die zentrale Lösung.

Wie sinnvoll ist die App?

Der Minister hat noch eine andere Baustelle. Tracing-Apps bringen nur dann etwas, wenn sie viele Menschen nutzen. Virologen schätzen, dass die App erst einen spürbaren Effekt hat, wenn sie rund 60 Prozent der Bevölkerung auf dem Handy installiert hat. Doch nur rund 80 Prozent der über 14-Jährigen in Deutschland haben überhaupt ein Smartphone. Und viele Nutzer sind wegen der ungeklärten Datenfrage skeptisch.

Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, hat sich daher für eine Widerspruchslösung bei der geplanten Corona-App ausgesprochen. Die App zur Nachverfolgung von Coronavirus-Infektionen sollte bei jedem Deutschen automatisch aufs Handy installiert werden, wenn dieser nicht aktiv widerspricht, sagte Kuban Mitte April der Welt am Sonntag.