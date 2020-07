entwickelt sich immer mehr zum. Am Dienstag meldete das Land Schleswig-Holstein für den Landkreis mit der Kreisstadt12innerhalb eines Tages. Seit vergangenen Mittwoch, also innerhalb von sechs Tagen, sind 33 mitinfizierte Menschen dazugekommen.

Und es dürften noch mehr werden. Der Landrat Stefan Mohrdieck sagte dem NDR , dass das Testergebnis für 45 Kontaktpersonen noch nicht vorliege – und ein Teil von ihnen zeige. Die Zahlen könnten noch über den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche steigen, so der Landrat. Damit wäre Dithmarschen offiziell. Der Kreis hat 133.000 Einwohner.

Allerdings lassen sich die Neuinfektionen anscheinend ganz gut zurückverfolgen. Mohrdieck sagt, dass es sich um einen größeren Familienverbund aus der Kreisstadt Heide handele, der sich offenbar gegenseitig angesteckt habe. Auslöser der Infektionsketten waren nach Angaben des Kreises Reiserückkehrer aus dem West-Balkan und Skandinavien.

Über die Einstufung von Risikogebieten in Schleswig-Holstein entscheidet das Gesundheitsministerium in Kiel. Es gebe keinen Automatismus, erläuterte ein Sprecher auf Anfrage. Grundlage sei die Quarantäne-Verordnung des Landes.

Allerdings will Mohrdieck nicht den ganzen Kreis in denschicken, falls Dithmarschen offiziell zum Risikogebiet wird. „Wir haben es mit einem Geschehen in der Stadt Heide zu tun“, sagt der Landrat. Die wahrscheinliche Folge: Neue Auflagen für die, damit die Ausbreitung eingedämmt wird.