Coldplay sind seit Jahren eine der kommerziell erfolgreichsten Bands der Welt – jetzt gehen die Briten wieder auf Tour in Deutschland, Europa und Amerika. Im Juli 2022 spielen sie jeweils zweimal in Frankfurt am Main und Berlin Dann spielen sie auch Songs aus ihrem neuen Album „Music of the Spheres“, das heute, am 15. Oktober 2021 veröffentlicht wurde.

Hier ein Video ihrer aktuellen Single „My Universe“. Der Song ist eine Kollaboration von Coldplay mit der südkoreanischen Boygroup und K-Pop-Band BTS.

Coldplay spielen im Sommer 2022 in Frankfurt und Berlin

Weil Coldplay Millionen von Fans haben, spielt die englische Band inzwischen fast immer in Stadien – auch in Deutschland. Es wird sogar eine so hohe Nachfrage erwartet, dass die Band in Frankfurt am Main und Berlin jeweils zweimal spielen wird. In Frankfurt spielen sie im Deutsche Bank Park (Waldstadion, Stadion von Eintracht Frankfurt) am Samstag, 02. und Sonntag, 03. Juli 2022. Ins Berliner Olympiastadion kommen sie genau eine Woche später, am Sonntag, 10. und Dienstag, 12. Juli 2022.

Coldplay Tour Vorverkauf: Hier gibt’s Tickets

Wie bei großen Stadionkonzerten üblich, startet der Vorverkauf weit im Voraus. Deshalb gibt es die Tickets für Coldplay schon ab nächster Woche. Es gibt allerdings mehrere Presales, deshalb hier alle wichtigen Infos:

Am Mittwoch, 20.10.2021 um 9 Uhr starten der Samsung Presale und der Telekom Presale. Dann können nur diejenigen Karten kaufen, die ein Samsung-Handy besitzen sich bei Samsung Members registriert haben oder einen Vertrag mit der Telekom haben.

um 9 Uhr starten der Samsung Presale und der Telekom Presale. Dann können nur diejenigen Karten kaufen, die ein Samsung-Handy besitzen sich bei Samsung Members registriert haben oder einen Vertrag mit der Telekom haben. Am Donnerstag, 21.10.2021 um 9 Uhr startet der Presale bei Ticketmaster.

um 9 Uhr startet der Presale bei Ticketmaster. Und am Freitag, 22.10.2021 um 10 Uhr startet schließlich der reguläre Vorverkauf.

Coldplay will möglichst klimafreundlich auf Tour gehen

Die britische Band Coldplay will bei ihren künftigen Auftritten auf mehr Umweltfreundlichkeit achten: Auf ihrer nächsten Tournee würden die Bewegungen der Fans in den Konzerthallen mittels kinetischer Energie in Strom umgewandelt, kündigte Frontmann Chris Martin am Donnerstag in der BBC an. Die kinetische Energie, die durch das Tanzen der Menschen entsteht, wird dabei in Elektrizität umgewandelt - und die wird für die Show der Band dringend benötigt, wie Martin sagte. Martin räumte aber ein gewisses Maß an Doppelmoral ein: Er und seine Bandkollegen würden zu den Konzerten mit Privatjets fliegen.

Menschen, die ihn und seine Bandkollegen für das Fliegen kritisierten, hätten recht, sagte Martin. "Dagegen haben wir kein Argument." Trotzdem wolle die Band "Menschen treffen und mit ihnen in Verbindung treten". Ziel sei es, dies "so sauber wie möglich" zu tun.

Um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, wollen die Bandmitglieder außerdem für jedes verkaufte Ticket einen Baum pflanzen lassen. Während der letzten Coldplay-Tournee waren 5,4 Millionen Tickets verkauft worden.

Alle Termine der Coldplay-Tour 2022

Freitag, 18.03.2022: San José, Costa Rica – Estadio Nacional de Costa Rica

Dienstag, 22.03.2022: Santo Domingo, Dominikanische Republik – Estadio Olímpico Félix Sánchez

Freitag, 25.03.2022, Monterrey, Mexiko – Estadio BBVA

Dienstag, 29.03.2022: Guadalajara – Estadio Akron

Sonntag, 03.04.2022: Mexiko-Stadt – Foro Sol

– Foro Sol Samstag, 23.04.2022: Santa Clara, USA – Levi’s Stadium

Dienstag, 26.04.2022: Los Angeles, USA – Sofi Stadium

Dienstag, 03.05.2022: Phoenix, USA – State Farm Stadium

Freitag, 06.05.2022: Dallas, USA – Cotton Bowl Stadium

Sonntag, 08.05.2022: Houston, USA – NRG Stadium

Samstag, 28.05.2022: Chicao, USA – Soldier Field

Mittwoch, 01.06.2022: Washington DC , USA – Fedexfield

, USA – Fedexfield Samstag, 04.06.2022: East Rutherford, USA – Metlife Stadium

Mittwoch, 08.06.2022: Philadelphia, USA – Lincoln Financial Field

Samstag, 11.06.2022: Atlanta, USA – Mercedes Benz Stadium

Dienstag, 14.06.2022: Tampa, USA – Raymond James Stadium

Samstag, 02. und Sonntag, 03.07.2022: Frankfurt am Main – Deutsche Bank Park

– Deutsche Bank Park Freitag, 08.07.2022: Warschau, Polen – PGE Narodowy

Sonntag, 10. und Dienstag, 12.07.2022: Berlin – Olympiastadion

– Olympiastadion Samstag, 16. und Sonntag, 17.07.2022: Paris , Frankreich – Stade de France

, Frankreich – Stade de France Freitag, 05. und Samstag, 06.08.2022: Brüssel, Belgien – König-Badouin-Stadion

Freitag, 12., Samstag, 13. und Dienstag, 16.08.2022: London , England – Wembley Stadium

, England – Wembley Stadium Dienstag, 23.08.2022: Glasgow, Schottland – Hampden Park Stadium

Samtag, 10.09.2022: Rio de Janeiro, Brasilien – Rock in Rio Festival

E-Gitarre, Bass, Gesang, Schlagzeug – das sind die Mitglieder der Band Coldplay

Coldplay gründete sich nach eigenen Angaben 1996, alle Mitglieder hätten sich beim Studium in London kennengelernt. Doch wie heißen die Musiker und wer spielt welches Instrument?

Chris Martin

Chris Martin ist der Sänger von Coldplay und wurde am 2. März 1977 in Exeter geboren. Teilweise spielt er auch Klavier und Rhythmusgitarre. Von 2003 bis 2016 war er mit der US-amerikanischen Schauspielerin Gwyneth Paltrow verheiratet. Mit ihr hat er zwei Kinder, Apple Blythe Alison (17, geboren am 14. Mai 2004) und Moses Bruce Anthony (15, geboren am 9. April 2006)

Chris Martin.

Jonny Buckland

Für die Leadgitarre ist Jonny Buckland zuständig, er singt auch im Hintergrund. Buckland kam am 11. September 1977 in London zur Welt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Will Champion

Am Schlagzeug von Coldplay sitzt schon seit ihrer Gründung Will Champion. Der am 31. Juli 1978 in Southampton geborene Musiker ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Champion singt bei manchen Songs ebenfalls im Hintergrund mit.

Guy Berryman

Der gebürtige Schotte (12. April 1978 in Kirkcaldy) spielt Bass bei Coldplay und ist auch Hintergrundsänger. Er hat eine Tochter.