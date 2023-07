Gute Nachrichten für Fans von Coldplay. Auch 2024 wird die britische Band Konzerte in Deutschland geben. Damit setze die Band ihre im März 2022 begonnene „Music Of The Spheres World Tour“ fort.

Wann spielt Coldplay 2024 in Deutschland?

Nach dem Erfolg der restlos ausverkauften europäischen Stadiontournee von Coldplay im Sommer 2023 hat die Band nun eine dritte Reihe von europäischen Terminen zwischen Juli und August 2024 angekündigt. Seit der Premiere der „Music Of The Spheres - World Tour“ im März ´22 haben Coldplay mehr als 7,5 Millionen Tickets verkauft. Und das sind die Coldplay-Termine für 2024 in Deutschland:

20. Juli 2024 (Samstag): Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

21. Juli 2024 (Sonntag): Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

15. August 2024 (Donnerstag): München - Olympiastadion

17. August 2024 (Samstag): München - Olympiastadion

Auch in Österreich wird es 2024 Coldplay-Konzerte geben:

21. August 2024 (Mittwoch): Wien - Ernst-Happel-Stadion

22. August 2024 (Donnerstag): Wien - Ernst-Happel-Stadion

Wann beginnt der Vorverkauf für die Tickets?

Der Vorverkauf für die Tickets der neuen Coldplay-Konzerte findet in mehreren Stufen statt.

Fans können sich ab sofort auf Coldplay.com für den Pre-Sale registrieren. Der Pre-Sale für Düsseldorf, München und Wien beginnt am 25. Juli um 10 Uhr. Telekom-Kunden können die Tickets im Pre-Sale von Magentamusik ab 26. Juli erwerben. Der Pre-Sale von Ticketmaster * beginnt am 27.7.2023 um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 28. Juli um 10 Uhr für alle Städte.

Festivals 2023/24: Fusion, Hurricane, MS Dockville

Mehr zu den Festivals 2023/24 rund um Datum, Karten, Line-Up und Co. auf unserer Themenseite Festivals und Konzerte

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht.