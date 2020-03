Stärke, Männlichkeit und übermenschliche Fähigkeiten – das sind Attribute, die der Kampfkünstler und Schauspieler Chuck Norris in seinen Rollen verkörpert. Mit Serien wie „Walker, Texas Ranger“ und Filmen wie „Missing in Action“ wurde er in den 1980er Jahren zum Action-Star.

Auch die berühmten Chuck Norris Witze kennt die ganze Welt. Sie haben einen regelrechten Hype ausgelöst. Chuck Norris ist zweifellos eine lebenende Legende - und die feiert am 10. März 2020 ihren 80. Geburtstag. Grund genug also, sich das Leben des Texas Rangers mal genauer anzusehen.

Chuck Norris 80. Geburtstag: Leben und Karriere des Action-Stars

Die witzigen „Chuck Norris Facts“ sind zu einem Internetphänomen geworden. Die wahren Fakten über sein Leben sind zwar weniger lustig, dafür aber umso interessanter:

High School und U.S. Air Force

Chuck Norris, geboren am 10. März 1940 als Carlos Ray Norris Jr., ist halb Cherokee, halb irischer Abstammung. In der Schule war er nicht besonders sportlich und wurde oft gehänselt. Nach seinem High-School-Abschluss trat Norris 1958 der United States Air Force bei und wurde als Militärpolizist in Korea eingesetzt. Der folgende Twitter Beitrag von „AmericasMilitaryHist“ zeigt Chuck Norris während seiner Zeit bei der Air Force.

Kampfsport und Freundschaft mit Bruce Lee

Während seiner Zeit in Korea erhielt er seinen Spitznamen Chuck und begann mit dem Kampfsport. Nach seinem Militärdienst konzentrierte er sich auf seinen Kampfsport und gewann mehrere Wettkämpfe. Das Karate Magazin Black Belt wählte Chuck Norris zum Kämpfer des Jahres. Dies weckte das Interesse von Bruce Lee, mit dem sich Norris anfreundete. Beide trainierten zwei Jahre regelmäßig miteinander ehe Bruce Lee nach Hollywood zurückkehrte und Chuck Norris in seinem neuen Film „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ als Filmgegner besetzte.

Youtube Der finale Fight in „Die Todeskralle schlägt wieder zu“

Durchbruch im Filmgeschäft

Viele Jahre nach seinem Hollywood-Debüt mit Bruce Lee, bekam Norris seine erste Hauptrolle in einer Low- Budget-Produktion (“Breaker Breaker“). Von da an ging seine Karriere als Action-Schauspieler steil bergauf und er drehte immer mehr Hollywood-Filme.

Die wichtigsten Filme und Serien mit Chuck Norris

Seit 1977 ist Chuck Norris Hauptdarsteller von zahlreichen Actionstreifen. Die wichtigsten Filme und Serien mit ihm sind:

Auf seiner Instagram-Seite postete Chuck Norris einen Beitrag mit einem Foto aus der Serie „Walker, Texas Ranger“ und fragte seine Follower nach deren Lieblingsfolgen.

Chuck Norris Witze, Sprüche, Memes

Chuck Norris ist mittlerweile Kult geworden. Jeder kennt die Sprüche und Witze, die seine harten und männlichen Rollen in den Filmen aufs Korn nehmen.

In diesem Artikel haben wir für euch die lustigsten Witze, Sprüche und Memes von Chuck Norris zusammengefasst:

Chuck Norris 2020: Was macht der Action-Star heute?

Der Schauspieler war zweimal verheiratet und hat fünf Kinder.

Chuck Norris hat sich 2017 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er möchte für seine schwer kranke Frau da sein und sie pflegen. Die Zeitschrift Good Health zitiert ihn folgendermaßen: „Ich habe meine Filmkarriere aufgegeben, um mich voll und ganz auf Gena zu konzentrieren. Mein ganzes Leben dreht sich aktuell nur darum, sie am Leben zu halten".

Im Oktober 2017 postete Norris noch ein Foto mit seiner Frau Gena auf Instagram und sendete Grüße aus dem gemeinsamen Urlaub: